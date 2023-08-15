Срна о Мудрике: «Шахтер» не продал бы его за 100 млн евро, если бы не события на Украине. Дешево»

Теги Челси Чемпионат Украины по футболу Шахтер Дарио Срна премьер-лига Англия Михаил Мудрик деньги Футбол

Дарио Срна считает, что «Шахтер» мог продать Михаила Мудрика дороже 100 млн евро.

– Что ты почувствовал, когда вы продали его за 100 миллионов евро с бонусами? Что ты сказал президенту?

– Сказал, что дешево продали. Я вам говорю, если бы не было этих событий на Украине (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ – Sports.ru), президент никогда не продал бы его за 100 миллионов.

– Не продал бы?

– Нет. Президент хотел выиграть Лигу чемпионов с этой командой. Это была мечта, сложно было бы выиграть, но четвертьфинал, полуфинал – я уверен, что да. С этой командой да. Нас бы ждали большие результаты, – сказал спортивный директор «Шахтера» в интервью ютуб-каналу «Бомбардир».

В январе Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтера» за 70+30 миллионов евро. С тех пор он провел за клуб 18 матчей, в которых сделал 2 голевые передачи.

Полную статистику 22-летнего вингера можно изучить здесь.

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118 комментариев

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Александр Романов
Ахах
Если бы не события на Украине его бы и за 50 не взяли
+309
-19
+290
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Как дела на заводе
Давайте будем честными. Если бы не события на Украине, у вас бы никто его и не купил бы
+169
-14
+155
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Отец Абду
По идее один 0 лишний:)

Во благо ему щедрый Боэли стал владельцем Челси...
+66
-3
+63
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Mark Safa
Ответ Александр Романов
Ахах Если бы не события на Украине его бы и за 50 не взяли
Ну как же так??? Он же обвел столетнего милнера😹
+59
-3
+56
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Фарид Харисов
Ответ Ихарь Окенфэйлов
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Как? Это правильно.
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-6
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Красная стрела
Президент хотел выиграть Лч, а в итоге вложился в убийство людей из своего города. Что ж. И так бывает 🤷🏿‍♂️
+57
-9
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SaH4r.
радуйтесь, что за сотку втюхали глупому американцу, с такой игрой он и 30 млн не стоит
+42
-4
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Corde Fidelium
Живут в придуманном мире, один президент хочет выиграть лигу чемпионов, другой у ядерной державы.
+40
-5
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MstAndreev
Правило жизни Дарио Срна: "Начал исполнять идиота - иди до конца!"
+33
0
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Блуждающий странник
Он прав отчасти. Если бы не события на Украине, то его красная цена миллионов 25
+34
-2
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Shast
Они все таки в каком то своем мире живут
+21
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Aleksey Yashin
Начинаешь читать заголовок и думаешь: Ого, Срна стал адекватным.
Дочитываешь до конца, и: А, нет, всё в порядке)
+20
0
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stradivari13
Ответ Бухгалтер2021
а что на украине за события?
кондиционеры взрываются - некачественные )))))
+19
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Mark Safa
Такое ощущение что Срна днями и ночами говорит про Мудрика🤥
+15
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ASH11
Ответ Александр Романов
Ахах Если бы не события на Украине его бы и за 50 не взяли
Если бы не события в Украине, не факт, что он вообще в составе был бы. В Шахтере на атакующих позициях предпочтение отдавали бразилам.
+12
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Красная стрела
Украину ждёт после СВО пробуждение. Посмотрят, как увесь мир за них. И как падет их стоимость во всех сферах.
+13
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HellLight
этот трансфер войдет в топ глупых и безрассудных переходов
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RoArt
Ответ Сергей Штырков
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Что у вас за желания над кем-то подоминировать, украинец что-ли?
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Born is the King
Что за бред? Челси отдал Украине 70 млн именно из-за политики. Именно из за этого Челси достался Эгбали и Боули бесплатно
+9
-3
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Бухгалтер2021
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
а что на украине за события?
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vzhik \0
Ответ Алексѣй Пестовъ
Слушай, ну Мудрик действительно талантливый парень. Думаю при Почетино будут шансы раскрыться у него. С тем же Ливерпулем хорошо вышел на замену.
В прошлом сезоне он тоже хорошо вышел на замену против Ливерпуля и аж обвел престарелого Милнера
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Фарид Харисов
все правда, только в конце он «дешево» с «дорого» перепутал.
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blаncо
Теперь кудесник Мудрик под 10 номером бегает. Заслужил своими голами.
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Андрей Балабаев
Ответ Asylan2107
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Как там украинцы? В Крыму купаются?
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Kanonir152
Головой ударился
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