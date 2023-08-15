Срна о Мудрике: «Шахтер» не продал бы его за 100 млн евро, если бы не события на Украине. Дешево»

Дарио Срна считает, что «Шахтер» мог продать Михаила Мудрика дороже 100 млн евро.

– Что ты почувствовал, когда вы продали его за 100 миллионов евро с бонусами? Что ты сказал президенту?

– Сказал, что дешево продали. Я вам говорю, если бы не было этих событий на (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ – Sports.ru), президент никогда не продал бы его за 100 миллионов.

– Не продал бы?

– Нет. Президент хотел выиграть Лигу чемпионов с этой командой. Это была мечта, сложно было бы выиграть, но четвертьфинал, полуфинал – я уверен, что да. С этой командой да. Нас бы ждали большие результаты, – сказал спортивный директор « » в интервью ютуб-каналу «Бомбардир».

В январе перешел в « » из «Шахтера» за 70+30 миллионов евро. С тех пор он провел за клуб 18 матчей, в которых сделал 2 голевые передачи.

Полную статистику 22-летнего вингера можно изучить здесь.

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