Срна о Мудрике: «Шахтер» не продал бы его за 100 млн евро, если бы не события на Украине. Дешево»
Дарио Срна считает, что «Шахтер» мог продать Михаила Мудрика дороже 100 млн евро.
– Что ты почувствовал, когда вы продали его за 100 миллионов евро с бонусами? Что ты сказал президенту?
– Сказал, что дешево продали. Я вам говорю, если бы не было этих событий на Украине (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ – Sports.ru), президент никогда не продал бы его за 100 миллионов.
– Не продал бы?
– Нет. Президент хотел выиграть Лигу чемпионов с этой командой. Это была мечта, сложно было бы выиграть, но четвертьфинал, полуфинал – я уверен, что да. С этой командой да. Нас бы ждали большие результаты, – сказал спортивный директор «Шахтера» в интервью ютуб-каналу «Бомбардир».
В январе Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтера» за 70+30 миллионов евро. С тех пор он провел за клуб 18 матчей, в которых сделал 2 голевые передачи.
Полную статистику 22-летнего вингера можно изучить здесь.
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Если бы не события на Украине его бы и за 50 не взяли
Во благо ему щедрый Боэли стал владельцем Челси...
Дочитываешь до конца, и: А, нет, всё в порядке)