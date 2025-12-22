  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Батраков – лучший футболист России в 2025-м по итогам голосования «СЭ». Сперцян – 2-й, Кордоба – 3-й, Кисляк – 4-й, Глушенков – 5-й, Головин – 7-й, Сафонов – 10-й, Дзюба – 11-й
3

Батраков – лучший футболист России в 2025-м по итогам голосования «СЭ». Сперцян – 2-й, Кордоба – 3-й, Кисляк – 4-й, Глушенков – 5-й, Головин – 7-й, Сафонов – 10-й, Дзюба – 11-й

Алексей Батраков признан лучшим футболистом года в России.

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков признан лучшим футболистом 2025 года в России по версии «Спорт-Экспресса».

На награду могли претендовать все футболисты, выступавшие в Мир РПЛ 2025 году, независимо от гражданства, а также игроки сборной России из зарубежных чемпионатов.

В голосовании приняли участие 16 тренеров РПЛ, 16 топ-менеджеров клубов лиги, 16 журналистов «СЭ» и болельщики.

Батраков занял первое место в голосовании, набрав 243 балла.

Рейтинг лучших футболистов России в 2025 году:

1. Алексей Батраков («Локомотив») – 243 очка;

2. Эдуард Сперцян («Краснодар») – 153 очка;

3. Джон Кордоба («Краснодар») – 145 баллов;

4. Матвей Кисляк (ЦСКА) – 136 очков;

5. Максим Глушенков («Зенит») – 95 очков;

6. Мирлинд Даку («Рубин») – 28 очков;

7. Александр Головин («Монако») – 20 очков;

8. Диего Коста («Краснодар») – 20 очков;

9. Станислав Агкацев («Краснодар») – 19 очков.

10. Матвей Сафонов («ПСЖ») – 12 очков.

Форвард «Акрона» Артем Дзюба занял 11-е место с десятью очками.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...42977 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлексей Батраков
logoМатвей Сафонов
logoДиего Энрике Коста
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoлига 1 Франция
logoЗенит
logoКраснодар
рейтинги
logoПСЖ
logoМонако
logoСтанислав Агкацев
logoДжон Кордоба
logoЭдуард Сперцян
logoМаксим Глушенков
logoРубин
logoМирлинд Даку
logoЛокомотив
logoСпорт-Экспресс
logoМатвей Кисляк
logoАлександр Головин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
У Исака подозрение на перелом ноги. Форвард «Ливерпуля» может пропустить несколько месяцев (The Athletic)
26 минут назад
Мбаппе выложил детское фото с Роналду после повторения его рекорда по голам в «Реале» за год, отметив Криштиану: «Верь в свои мечты 👑🐐». Португалец прокомментировал: «🙌🔥»
28 минут назадФото
Кубок Африки. Марокко обыграло Коморы в матче открытия
33 минуты назад
Кейруш выложил фото и видео очередей в аэропорту Лиссабона: «Вот как Португалия встречает прибывших на Рождество. Мы гордимся вами, господа президент и премьер-министр»
37 минут назадФото
«Барса» выложила фото Рафиньи, признанного MVP матча с «Вильярреалом»: «Один из 11 лучших в мире». Хавбека не включили в сборную года ФИФА
53 минуты назадФото
У Антони 11 голевых действий в 14 последних матчах за «Бетис»: 7 голов, 4 ассиста
сегодня, 20:29
Эмери после 2:1 с «МЮ»: «Астон Вилла» не претендует на чемпионство, нужно оставаться скромными. У «Арсенала» и «Сити» серьезное преимущество»
сегодня, 20:09
Чемпионат Испании. «Барселона» обыграла «Вильярреал», «Атлетико» победил «Жирону» в гостях, «Бетис» против «Хетафе»
сегодня, 20:01Live
Аморим о проблемах «МЮ» с составом: «Что в январе делать нельзя, так это спешить и ошибаться. Если надо страдать – клуб превыше всего. Сейчас чувствуется, что страдать придется»
сегодня, 19:59
Лингард о Южной Корее: «У них принято ждать, пока самый старший за столом не начнет есть. Игроки не притрагивались к еде, пока мою не принесли. Я попробовал живого осьминога»
сегодня, 19:37
Ко всем новостям
Последние новости
Менеджера клуба АПЛ подозревают в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Полиция Лондона ведет предварительное расследование
42 минуты назад
Тренер сборной Египта о конфликте Салаха и Слота: «Такое часто случается, это не кризис. Мохамед – один из лучших игроков мира, я поддерживаю его во всем»
сегодня, 20:36
Рамос посетил матч «Реала» с «Севильей» на «Бернабеу». После игры Серхио назвал Мбаппе «номером один»
сегодня, 20:36Фото
Товарищеский матч. Боливия в гостях у Перу
сегодня, 20:31Live
«Барселона» в 2025-м набрала в Ла Лиге на 10 очков больше, чем «Реал», стала чемпионом и лидирует в новом сезоне
сегодня, 20:16
Агент Самошникова: «Не ищем новый клуб. Илья едет на сборы со «Спартаком» доказывать состоятельность»
сегодня, 20:09
Кубок Франции. «Монако» Головина прошел «Осер», «Марсель» забил 6 голов «Бурк-ан-Брессу»
сегодня, 20:00Live
Хавбек «Виллы» Роджерс об Эмери: «Гений. Он точно знает, что делает, понимает, как выходить из сложных ситуаций – он бывал в них много раз»
сегодня, 19:55
Владимир Пономарев: «Дивеев «Зениту» пригодился бы, там ни одного нормального центрального защитника. Но ЦСКА получит деньги и дырку в обороне – зачем? И не помню, чтобы Гонду проявлял себя»
сегодня, 19:49
Чемпионат Италии. «Торино» победил «Сассуоло», «Фиорентина» забила 5 голов «Удинезе», «Аталанта» в гостях у «Дженоа»
сегодня, 19:46Live