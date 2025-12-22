Батраков – лучший футболист России в 2025-м по итогам голосования «СЭ». Сперцян – 2-й, Кордоба – 3-й, Кисляк – 4-й, Глушенков – 5-й, Головин – 7-й, Сафонов – 10-й, Дзюба – 11-й
Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков признан лучшим футболистом 2025 года в России по версии «Спорт-Экспресса».
На награду могли претендовать все футболисты, выступавшие в Мир РПЛ 2025 году, независимо от гражданства, а также игроки сборной России из зарубежных чемпионатов.
В голосовании приняли участие 16 тренеров РПЛ, 16 топ-менеджеров клубов лиги, 16 журналистов «СЭ» и болельщики.
Батраков занял первое место в голосовании, набрав 243 балла.
Рейтинг лучших футболистов России в 2025 году:
1. Алексей Батраков («Локомотив») – 243 очка;
2. Эдуард Сперцян («Краснодар») – 153 очка;
3. Джон Кордоба («Краснодар») – 145 баллов;
4. Матвей Кисляк (ЦСКА) – 136 очков;
5. Максим Глушенков («Зенит») – 95 очков;
6. Мирлинд Даку («Рубин») – 28 очков;
7. Александр Головин («Монако») – 20 очков;
8. Диего Коста («Краснодар») – 20 очков;
9. Станислав Агкацев («Краснодар») – 19 очков.
10. Матвей Сафонов («ПСЖ») – 12 очков.
Форвард «Акрона» Артем Дзюба занял 11-е место с десятью очками.