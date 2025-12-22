Алексей Батраков признан лучшим футболистом года в России.

Полузащитник «Локомотива » Алексей Батраков признан лучшим футболистом 2025 года в России по версии «Спорт-Экспресса».

На награду могли претендовать все футболисты, выступавшие в Мир РПЛ 2025 году, независимо от гражданства, а также игроки сборной России из зарубежных чемпионатов.

В голосовании приняли участие 16 тренеров РПЛ, 16 топ-менеджеров клубов лиги, 16 журналистов «СЭ» и болельщики.

Батраков занял первое место в голосовании, набрав 243 балла.

Рейтинг лучших футболистов России в 2025 году:

1. Алексей Батраков («Локомотив») – 243 очка;

2. Эдуард Сперцян («Краснодар») – 153 очка;

3. Джон Кордоба («Краснодар») – 145 баллов;

4. Матвей Кисляк (ЦСКА) – 136 очков;

5. Максим Глушенков («Зенит ») – 95 очков;

6. Мирлинд Даку («Рубин») – 28 очков;

7. Александр Головин («Монако») – 20 очков;

8. Диего Коста («Краснодар») – 20 очков;

9. Станислав Агкацев («Краснодар») – 19 очков.

10. Матвей Сафонов («ПСЖ») – 12 очков.

Форвард «Акрона» Артем Дзюба занял 11-е место с десятью очками.