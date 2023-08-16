Месси продлил голевую серию до 6 матчей. Он забивал во всех играх за «Интер Майами»
Лионель Месси продлил голевую серию в «Интер Майами» до 6 матчей.
Сегодня аргентинец забил гол в игре 1/2 финала Кубка лиг с «Филадельфией» (4:1).
На 20-й минуте нападающий получил мяч неподалеку от центрального круга, продвинулся вперед и точно пробил левой ногой с тридцати метров в дальний нижний угол ворот.
Ранее Месси сделал дубли в матчах с «Далласом» (4:4, по пенальти – 5:3), «Орландо Сити» (3:1) и «Атлантой» (4:0). Кроме того, он поражал ворота в играх с «Шарлотт» (4:0) и «Крус Асуль» (2:1).
Таким образом, нападающий забивал в каждом из 6 матчей за «Интер Майами» в Кубке лиг. В МЛС 36-летний форвард пока еще не дебютировал.
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- 6 игр
- 6 побед
- 9 голов + ассист
- 2 гола со штрафного
- 5 МВП матча
Невероятно, что может сделать присутствие одного человека... Месси присоединился к худшей команде МЛС и теперь довел их до первого финала в истории клуба всего за 6 матчей:)
Месси настолько великий, что по мнению хейтеров: ЧМ превращается в каких то " 7 матчей", самая худшая команда МЛС из ниоткуда превращается в Реал, Барсу, а Тейлор становится Мбаппе, Холандом...