Месси продлил голевую серию до 6 матчей. Он забивал во всех играх за «Интер Майами»

Лионель Месси продлил голевую серию в «Интер Майами» до 6 матчей.

Сегодня аргентинец забил гол в игре 1/2 финала Кубка лиг с «Филадельфией» (4:1).

На 20-й минуте нападающий получил мяч неподалеку от центрального круга, продвинулся вперед и точно пробил левой ногой с тридцати метров в дальний нижний угол ворот.

Ранее Месси сделал дубли в матчах с «Далласом» (4:4, по пенальти – 5:3), «Орландо Сити» (3:1) и «Атлантой» (4:0). Кроме того, он поражал ворота в играх с «Шарлотт» (4:0) и «Крус Асуль» (2:1).

Таким образом, нападающий забивал в каждом из 6 матчей за « » в Кубке лиг. В МЛС 36-летний форвард пока еще не дебютировал.

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