Месси продлил голевую серию до 6 матчей. Он забивал во всех играх за «Интер Майами»

Теги МЛС Лионель Месси Филадельфия Юнион Интер Майами Футбол

Лионель Месси продлил голевую серию в «Интер Майами» до 6 матчей.

Сегодня аргентинец забил гол в игре 1/2 финала Кубка лиг с «Филадельфией» (4:1).

На 20-й минуте нападающий получил мяч неподалеку от центрального круга, продвинулся вперед и точно пробил левой ногой с тридцати метров в дальний нижний угол ворот.

Ранее Месси сделал дубли в матчах с «Далласом» (4:4, по пенальти – 5:3), «Орландо Сити» (3:1) и «Атлантой» (4:0). Кроме того, он поражал ворота в играх с «Шарлотт» (4:0) и «Крус Асуль» (2:1).

Таким образом, нападающий забивал в каждом из 6 матчей за «Интер Майами» в Кубке лиг. В МЛС 36-летний форвард пока еще не дебютировал.

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7 комментариев

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Отец Абду
Путешествие Месси в МЛС:
- 6 игр
- 6 побед
- 9 голов + ассист
- 2 гола со штрафного
- 5 МВП матча

Невероятно, что может сделать присутствие одного человека... Месси присоединился к худшей команде МЛС и теперь довел их до первого финала в истории клуба всего за 6 матчей:)

Месси настолько великий, что по мнению хейтеров: ЧМ превращается в каких то " 7 матчей", самая худшая команда МЛС из ниоткуда превращается в Реал, Барсу, а Тейлор становится Мбаппе, Холандом...
+15
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Artur Bagdasaryan
Один гол шедевральнее другого
+4
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Peter Parker
Эффект Месси
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& Co1366
"Талант не пропьёшь ив землю не зароешь ".
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Александр Северный
спасибо тебе большое редактор спортс ру Андрей Тарасов что проснулся один из первых, и осветил нам наконец свежую новость о Месси))) а я то думал что все там помёрли)))
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Отец Абду
Ответ Карп Валерин
Равеныч, ты хоть спишь когда?
Ради игры Месси можно и не спать:)
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