У Месси 9 голов и 1 ассист в 6 играх за «Интер Майами»

Лионель Месси забил в ворота «Филадельфии» дальним ударом.

На 20-й минуте победного матча 1/2 финала Кубка лиг (4:1) нападающий получил мяч неподалеку от центрального круга, продвинулся вперед и точно пробил левой ногой с тридцати метров в дальний нижний угол ворот.

Ранее Месси сделал дубли в матчах с «Далласом» (4:4, по пенальти – 5:3), «Орландо Сити» (3:1) и «Атлантой» (4:0, в этой игре на его счету также голевая передача). Кроме того, он поражал ворота во встречах с «Шарлотт» (4:0) и «Крус Асуль» (2:1).

Таким образом, на счету нападающего 10 (9+1) очков по системе «гол плюс пас» в 6 матчах, проведенных в рамках Кубка лиг. В МЛС 36-летний аргентинец пока еще не дебютировал.

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