У Месси 9 голов и 1 ассист в 6 играх за «Интер Майами»
Лионель Месси забил в ворота «Филадельфии» дальним ударом.
На 20-й минуте победного матча 1/2 финала Кубка лиг (4:1) нападающий получил мяч неподалеку от центрального круга, продвинулся вперед и точно пробил левой ногой с тридцати метров в дальний нижний угол ворот.
Ранее Месси сделал дубли в матчах с «Далласом» (4:4, по пенальти – 5:3), «Орландо Сити» (3:1) и «Атлантой» (4:0, в этой игре на его счету также голевая передача). Кроме того, он поражал ворота во встречах с «Шарлотт» (4:0) и «Крус Асуль» (2:1).
Таким образом, на счету нападающего 10 (9+1) очков по системе «гол плюс пас» в 6 матчах, проведенных в рамках Кубка лиг. В МЛС 36-летний аргентинец пока еще не дебютировал.
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Кстати Филадельфия 2 месяца назад 4:1 выиграл Интер Майами, а теперь с Лео в составе Интер Майами выиграл 4:1.
Эффект лучшего в истории.