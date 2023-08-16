У Месси 9 голов и 1 ассист в 6 играх за «Интер Майами»

Теги МЛС Лионель Месси Интер Майами Футбол

Лионель Месси забил в ворота «Филадельфии» дальним ударом.

На 20-й минуте победного матча 1/2 финала Кубка лиг (4:1) нападающий получил мяч неподалеку от центрального круга, продвинулся вперед и точно пробил левой ногой с тридцати метров в дальний нижний угол ворот.

Ранее Месси сделал дубли в матчах с «Далласом» (4:4, по пенальти – 5:3), «Орландо Сити» (3:1) и «Атлантой» (4:0, в этой игре на его счету также голевая передача). Кроме того, он поражал ворота во встречах с «Шарлотт» (4:0) и «Крус Асуль» (2:1).

Таким образом, на счету нападающего 10 (9+1) очков по системе «гол плюс пас» в 6 матчах, проведенных в рамках Кубка лиг. В МЛС 36-летний аргентинец пока еще не дебютировал.

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13 комментариев

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Сижу на факсах Барселоны
Гений. Лучший в истории
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Alejandro_27
И это он ещё 2 пенальти отдал, и не стал работать на статистику в отличие от некоторых. Но главное удовольствие егро игра, а статистика сама за ним идёт.
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kos.vohrt
Не замкнул с линии вратарской, но тоже неплохо.
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Отец Абду
Месси как будто зашел поиграть в футбольный симулятор, и выбрал уровень новичок:)
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igls54
Не, ну гений же! И это в 36 лет
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Tazemyrat Tolayew
Величайший футболист из Величайших, КОРОЛЬ ФУТБОЛА МЕССИ 👑⚽🏆🥇🇦🇷
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Greatest Of All Time
Король футбола. Полный стадион и победа Интер Майами.
Кстати Филадельфия 2 месяца назад 4:1 выиграл Интер Майами, а теперь с Лео в составе Интер Майами выиграл 4:1.
Эффект лучшего в истории.
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Сергей Котов
Ответ 4akyr
Вратари конечно те ещё топари, в Европе любой вратарь бы отбил такой удар
а мексике на ЧМ он не такой же положил?
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Greatest Of All Time
Ответ 4akyr
Вратари конечно те ещё топари, в Европе любой вратарь бы отбил такой удар
Но все-же лучше чем вратари СА, которые прыгают за мячом с опозданием секунд 3 или 4.
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Alejandro_27
Ответ Nate
Кажется Месси одним своим появлением в "ИМ" замотивировал игроков. И чтобы не выглядеть днищем, забегали как угорелые ))
Также игроки сборной Аргентины на ЧМ играли с удвоенной энергией за Месси, так и тут.
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