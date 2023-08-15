АПЛ может ограничить амортизацию трансферов по примеру УЕФА из-за «Челси», который соблюдает правила за счет контрактов на 7-8 лет

АПЛ устранит лазейку в финансовых правилах, которой успешно пользуется «Челси».

, за которого «Челси» заплатил рекордные для АПЛ 115 миллионов фунтов, стал 22-м игроком клуба, подписавшим контракт на срок более пяти лет.

Столь длительные контракты могут помочь «Челси» избежать нарушения финансовых правил АПЛ, согласно которым стоимость трансферов распределяется равномерно по всему сроку контракта. Ранее УЕФА изменил правила: теперь при контроле за соблюдением финансового фэйр-плей контракты на срок более пяти лет амортизируются как пятилетние. В АПЛ пока такого ограничения нет.

Таким образом, 115 млн фунтов, которые « » заплатит за Кайседо, в АПЛ распределят на 8 лет его контракта. Новые правила УЕФА не повлияют на клуб, так как в этом сезоне он не сыграет в еврокубках.

После прихода новых владельцев «Челси» потратил более 800 млн фунтов. Теперь клуб рискует нарушить лимит трат, установленный и АПЛ, и УЕФА.

По данным Daily Mail, несколько клубов АПЛ недовольны тем, что «Челси» удается обходить финансовые правила за счет длительных контрактов. Этот вопрос обсудят на встречах владельцев клубов в этом сезоне. Вероятно, к следующему лету правила в АПЛ изменят.

«Этот вопрос еще не обсуждался официально, но мы изучим этот вопрос. Приведение в соответствие с правилами УЕФА имело бы смысл для всех сторон. Единственный клуб, который в настоящее время регулярно заключает восьмилетние контракты, вероятно, вскоре будет участвовать в соревнованиях УЕФА, как и все другие, которые последуют его примеру», – сказал источник в АПЛ.

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