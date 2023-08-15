АПЛ может ограничить амортизацию трансферов по примеру УЕФА из-за «Челси», который соблюдает правила за счет контрактов на 7-8 лет

Теги Челси премьер-лига Англия УЕФА трансферы финансовый фэйр-плей деньги Мойсес Кайседо Футбол

АПЛ устранит лазейку в финансовых правилах, которой успешно пользуется «Челси».

Мойсес Кайседо, за которого «Челси» заплатил рекордные для АПЛ 115 миллионов фунтов, стал 22-м игроком клуба, подписавшим контракт на срок более пяти лет.

Столь длительные контракты могут помочь «Челси» избежать нарушения финансовых правил АПЛ, согласно которым стоимость трансферов распределяется равномерно по всему сроку контракта. Ранее УЕФА изменил правила: теперь при контроле за соблюдением финансового фэйр-плей контракты на срок более пяти лет амортизируются как пятилетние. В АПЛ пока такого ограничения нет.

Таким образом, 115 млн фунтов, которые «Челси» заплатит за Кайседо, в АПЛ распределят на 8 лет его контракта. Новые правила УЕФА не повлияют на клуб, так как в этом сезоне он не сыграет в еврокубках.

После прихода новых владельцев «Челси» потратил более 800 млн фунтов. Теперь клуб рискует нарушить лимит трат, установленный и АПЛ, и УЕФА.

По данным Daily Mail, несколько клубов АПЛ недовольны тем, что «Челси» удается обходить финансовые правила за счет длительных контрактов. Этот вопрос обсудят на встречах владельцев клубов в этом сезоне. Вероятно, к следующему лету правила в АПЛ изменят.

«Этот вопрос еще не обсуждался официально, но мы изучим этот вопрос. Приведение в соответствие с правилами УЕФА имело бы смысл для всех сторон. Единственный клуб, который в настоящее время регулярно заключает восьмилетние контракты, вероятно, вскоре будет участвовать в соревнованиях УЕФА, как и все другие, которые последуют его примеру», – сказал источник в АПЛ. 

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87 комментариев

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Отец Абду
Челси при Боэли за год потратил +1млрд €, а тем временем траты всех клубов Ла лиги в этот же период на трансферы всего 893 млн:)
+83
-4
+79
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Абай Ахметкалиев
Странно, что этим не пользовались остальные клубы, ведь это даже лазейкой-то и не назвать, всё чисто и по правилам.
+45
-2
+43
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Edwin_Hubble
Боули пришёл и сломал Лигу
+40
-5
+35
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Борщ со сметанкой
Ответ Абай Ахметкалиев
Странно, что этим не пользовались остальные клубы, ведь это даже лазейкой-то и не назвать, всё чисто и по правилам.
Потому что в этом нет смысла. Пример Азара показывает, что такие контракты - это кабала для клуба
+43
-8
+35
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Hans_Zimmer
Ответ Абай Ахметкалиев
Странно, что этим не пользовались остальные клубы, ведь это даже лазейкой-то и не назвать, всё чисто и по правилам.
А что в этом хорошего? В случае неудачного стечения обстоятельств у тебя на балансе будет неликвид на огромный срок.
+22
-5
+17
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Under
Ответ 2vdhrvmmzf
Получается Челси вообще не рассчитывает на еврокубки раз игнорирует правила уефа?
в каком месте они игнорируют правила УЕФА?
+10
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Акира_1
Хоть мы часто и поливаем Боэли, но все-таки как эффектно он обвел все УЕФА и англичан через амортизацию контрактов, причём это даже не нарушение, а просто официальная лазейка, из-за которой горит тот же Ливерпуль. Потом эффектно распродал кучу шлака на рынке ( Даже Хаверца и Маунта спихнул за нормальную сумму после их позорных сезонов), не стал держать на контрактах всяких Баб и Бакайок ( Коих слишком много развелось в арендах), а сама система контрактов игроков теперь зависит от попадания в ЛЧ. То есть не получится просто сидеть и получать гигантскую ЗП - надо попадать в еврокубки. Надеюсь, на поле тоже успех ждёт.
+13
-4
+9
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marcus_flint
У ливерпуля знатно горит видимо ))
+11
-3
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DolJun
Ответ 2vdhrvmmzf
Получается Челси вообще не рассчитывает на еврокубки раз игнорирует правила уефа?
получается что челси сыграло на руку то, что клуб закончил сезон вне еврокубков, а затраты, которые нужно будет покрыть при выходе в еврокубки и попадании под эти правила, покроются деньгами за само это попадание в еврокубки.
+8
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Абай Ахметкалиев
Ответ Борщ со сметанкой
Потому что в этом нет смысла. Пример Азара показывает, что такие контракты - это кабала для клуба
Зп Мудрика и Энцо - около 100к в неделю. У Кайседо и Лавии будет примерно также, думаю, так что это не особо обременительно для клуба. Зато через 5 лет не уйдут бесплатно, как Рюди и Кристенсен, и клуб что-то да заработает на продажах.
Ну и ещё один плюс таких низких зарплат - их потянет любой клуб АПЛ и многие клубы других лиг, так что продать тоже не составит труда, если вдруг они не заиграют.
+7
-2
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Саша Местный
Ответ Fenix4050
да, продадут через пару лет за 20-30 млн, а сотня которую заплатили будет еще сказываться на фейр плей еще 5-6 лет после того как игроков уже не будет. И так не один игрок, а пачка. Реально есть ощущение что Боули хочет максимально быстрого результата скупая всех кого можно, чтоб потом продать клуб и оставить разгребать афтершоки от его прошлых трансферных компаний новому владельцу
Боули не может продать клуб 10 лет, это было прописано в сделке при продаже клуба Абрамовичем! Также прописана постройка нового современного стадиона, по-моему за 1,5 ярда £.
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<~Inter~>
Ответ Борщ со сметанкой
Потому что в этом нет смысла. Пример Азара показывает, что такие контракты - это кабала для клуба
Так Челси подписывает молодых игроков на не самые большие зарплаты, что не позволяет упасть их рыночной стоимости до нуля
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Акира_1
Ответ llolishe
Боули богаче чтоли ситевика шейховиков Вот Ньюкасла владелец в 10 раз богаче но ведь тратит с умом
Ньюкасл также, как и Челси, имеет пока ноль трофеев от своих трат. И вообще у них в прошлом сезоне был нормальный тренер, в отличие от Поттера и Лэмпарда, поэтому посмотрим, что при этих тратах добьётся Челси с Почеттино.
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Born is the King
Ответ llolishe
«Челси» не побеждает «Ливерпуль» шесть лет в АПЛ
Так вроде 0:1 был же при Тухеле с голом Маунта на Энфилде
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Абай Ахметкалиев
Ответ Hans_Zimmer
А что в этом хорошего? В случае неудачного стечения обстоятельств у тебя на балансе будет неликвид на огромный срок.
Прошлый неликвид тяжело было сбагрить из-за высоких зп, которая прописала Маринка. Нынешняя зарплатная политика отличается, у Энцо 100к в неделю, у Мудрика 97. У Лавии и Кайседо будет не больше, думаю. У других молодых новичков тем более. Такую зп потянет любой клуб АПЛ, и если понадобится их продать, то это труда не составит.
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Абай Ахметкалиев
Ответ llolishe
«Челси» не побеждает «Ливерпуль» шесть лет в АПЛ
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Evropejskie_chempionaty/Angliya/stats/turnir_17809/game_1380781923
+3
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geoo9
Чтоб все понимали это легальный способ а не заключают другие потому что игроку не выгоден такой контракт , вот и решили они объявить это лазейкой
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Joker17
Ответ Абай Ахметкалиев
Странно, что этим не пользовались остальные клубы, ведь это даже лазейкой-то и не назвать, всё чисто и по правилам.
а что странного? перед глазами пример МЮ и ХариМагвая: МЮ согласился продать игрока в ВХ за 30 млн, а игрок требует 15 млн компенсации за уход. И это при том, что у него осталось 2 года по контракту и получить за этот период он может 20 млн. И это при том, что МЮ ему вообще не обязан что-то компенсировать.
А если бы у него ещё 4 года контракта оставалось, то он бы запросил больше, чем ВХ предлагает.
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Penguin
Ответ Фаррух Исоев
Значит Боули умный выходить а другие т у п ы е.Боули молодец.
один из умнейших. подписал защитника травмата на 7 лет за 90млн. тот порвал кресты и будет 7 лет приходить за зп
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Born is the King
Ответ Борщ со сметанкой
Это если заиграет. А если он станет бастом - что тогда? Это отразится на последующих трансферных окнах. Уже даже 150 лямов не потратишь, потому что слишком много амортизируемых сумм лежат на балансе прошлых лет, причем многие из них будут мертвым грузом, тут к гадалке не ходи
Амортизацию расходов на трансферы Челси компенсирует низкой зарплатной ведомостью. Если доходы увеличится,то резерв будет достаточный кредит спокойно покроет дебет

Касаемо Кайседо это вполне возможно очередной Кукуреля. Но в Челси сейчас мало кто разбирается из тех кто отвечает за трансферы особенно Тодд Лассо
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Lex Lex
Мы уже закупились можете закрывать лазейку :D
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Gündoğan
Ответ llolishe
А чего это «Челси» не побеждает «Ливерпуль» шесть лет в АПЛ Просто фактос
Может потому что речь идет о трансферах и Челси увел 2 игроков у Ливерпуля
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Under
Ответ Абай Ахметкалиев
Зп Мудрика и Энцо - около 100к в неделю. У Кайседо и Лавии будет примерно также, думаю, так что это не особо обременительно для клуба. Зато через 5 лет не уйдут бесплатно, как Рюди и Кристенсен, и клуб что-то да заработает на продажах. Ну и ещё один плюс таких низких зарплат - их потянет любой клуб АПЛ и многие клубы других лиг, так что продать тоже не составит труда, если вдруг они не заиграют.
это откуда инфа такая?
https://www.capology.com/club/chelsea/salaries/
+3
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Экспертное мнение
Ответ Отец Абду
Челси при Боэли за год потратил +1млрд €, а тем временем траты всех клубов Ла лиги в этот же период на трансферы всего 893 млн:)
И при этом условная Осасуна играет сильнее чем Челся
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Фаррух Исоев
Ответ Penguin
один из умнейших. подписал защитника травмата на 7 лет за 90млн. тот порвал кресты и будет 7 лет приходить за зп
Это не кто не знает кто когда травмы получает если бы знали по-другому поступили бы
0
0
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