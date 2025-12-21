Менеджера клуба АПЛ подозревают в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Полиция Лондона ведет предварительное расследование

Топ-менеджера клуба АПЛ подозревают в преступлениях сексуального характера.

Высокопоставленный менеджер одного из клубов АПЛ подозревается в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Как сообщает The Athletic, полиция Лондона проводит расследование в отношении известного топ-менеджера одного из клубов Премьер-лиги, имя которого не разглашается. Его подозревают в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девочек, одной из которых на момент совершения предполагаемых преступлений было 15 лет.

Полиция расследует полученную в ноябре жалобу, связанную с предполагаемым изготовлением и распространением фотографий непристойного характера. Предположительно, преступления были совершены в нескольких местах на юго-востоке Англии несколько лет назад и не связаны с футбольной деятельностью подозреваемого. В настоящий момент ведется предварительное расследование, арестов произведено не было.