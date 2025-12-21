  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Менеджера клуба АПЛ подозревают в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Полиция Лондона ведет предварительное расследование
0

Менеджера клуба АПЛ подозревают в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Полиция Лондона ведет предварительное расследование

Топ-менеджера клуба АПЛ подозревают в преступлениях сексуального характера.

Высокопоставленный менеджер одного из клубов АПЛ подозревается в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Как сообщает The Athletic, полиция Лондона проводит расследование в отношении известного топ-менеджера одного из клубов Премьер-лиги, имя которого не разглашается. Его подозревают в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девочек, одной из которых на момент совершения предполагаемых преступлений было 15 лет.

Полиция расследует полученную в ноябре жалобу, связанную с предполагаемым изготовлением и распространением фотографий непристойного характера. Предположительно, преступления были совершены в нескольких местах на юго-востоке Англии несколько лет назад и не связаны с футбольной деятельностью подозреваемого. В настоящий момент ведется предварительное расследование, арестов произведено не было.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...42795 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
logoпремьер-лига Англия
происшествия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Водитель, наехавший на людей во время парада «Ливерпуля», приговорен к 21 году и 6 месяцам тюрьмы. 134 человека пострадали из-за наезда
16 декабря, 13:50
Тоуни арестовали за драку в баре Лондона. Он боднул головой болельщика и ему разбил нос, когда тот схватил его за шею для фото (The Sun)
9 декабря, 08:58
Владелец «Брайтона» Блум обвиняется в управлении секретным ставочным синдикатом, зарабатывающим 600 млн фунтов в год при помощи экс-ассистента британского политика Фараджа
3 декабря, 15:59
Главные новости
«Барса» выложила фото Рафиньи, признанного MVP матча с «Вильярреалом»: «Один из 11 лучших в мире». Хавбека не включили в сборную года ФИФА
12 минут назадФото
У Антони 11 голевых действий в 14 последних матчах за «Бетис»: 7 голов, 4 ассиста
26 минут назад
Эмери после 2:1 с «МЮ»: «Астон Вилла» не претендует на чемпионство, нужно оставаться скромными. У «Арсенала» и «Сити» серьезное преимущество»
46 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» обыграла «Вильярреал», «Атлетико» победил «Жирону» в гостях, «Бетис» против «Хетафе»
54 минуты назадLive
Аморим о проблемах «МЮ» с составом: «Что в январе делать нельзя, так это спешить и ошибаться. Если надо страдать – клуб превыше всего. Сейчас чувствуется, что страдать придется»
56 минут назад
Лингард о Южной Корее: «У них принято ждать, пока самый старший за столом не начнет есть. Игроки не притрагивались к еде, пока мою не принесли. Я попробовал живого осьминога»
сегодня, 19:37
Что подарить Криштиану для победы на ЧМ?
сегодня, 19:30Тесты и игры
Аморим про 1:2 с «Астон Виллой»: «МЮ» сегодня был лучше. Мы очень хорошо поработали, но завтра об этом никто не вспомнит. Мы заслуживали намного большего»
сегодня, 19:10
Андрей Канчельскис: «При первом же предложении из Европы нашим игрокам надо улетать. И не нужно ждать топ-клуб. Мы на 50 лет отстаем по уровню футбола»
сегодня, 19:02
Кубок Африки. Марокко и Коморы играют в матче открытия
сегодня, 19:00Live
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер сборной Египта о конфликте Салаха и Слота: «Такое часто случается, это не кризис. Мохамед – один из лучших игроков мира, я поддерживаю его во всем»
19 минут назад
Рамос посетил матч «Реала» с «Севильей» на «Бернабеу». После игры Серхио назвал Мбаппе «номером один»
19 минут назадФото
Товарищеский матч. Боливия в гостях у Перу
24 минуты назадLive
«Барселона» в 2025-м набрала в Ла Лиге на 10 очков больше, чем «Реал», стала чемпионом и лидирует в новом сезоне
39 минут назад
Агент Самошникова: «Не ищем новый клуб. Илья едет на сборы со «Спартаком» доказывать состоятельность»
46 минут назад
Кубок Франции. «Монако» Головина прошел «Осер», «Марсель» забил 6 голов «Бурк-ан-Брессу»
55 минут назадLive
Хавбек «Виллы» Роджерс об Эмери: «Гений. Он точно знает, что делает, понимает, как выходить из сложных ситуаций – он бывал в них много раз»
сегодня, 19:55
Владимир Пономарев: «Дивеев «Зениту» пригодился бы, там ни одного нормального центрального защитника. Но ЦСКА получит деньги и дырку в обороне – зачем? И не помню, чтобы Гонду проявлял себя»
сегодня, 19:49
Чемпионат Италии. «Торино» победил «Сассуоло», «Фиорентина» забила 5 голов «Удинезе», «Аталанта» в гостях у «Дженоа»
сегодня, 19:46Live
У Ямаля 21 гол в 87 матчах Ла Лиги. В топ-5 лиг только Мбаппе забил больше до 19 лет
сегодня, 19:43