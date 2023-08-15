Контракт Лавиа с «Челси» – по схеме «7+1». Зарплата выше, чем давал «Ливерпуль»

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы Саутгемптон чемпионшип деньги Лесли Угошукву Ромео Лавиа Футбол

Ромео Лавиа переходит в «Челси» из «Саутгемптона».

Как пишет журналист Саша Тавольери, клубы достигли принципиальной договоренности о трансфере 19-летнего опорника за 50 миллионов фунтов и бонусы. Сейчас стороны договариваются о последних деталях и проверяют документы. «Челси» хочет рассчитывать на игрока уже в матче 2-го тура АПЛ против «Вест Хэма».

Лавиа подпишет с лондонским клубом контракт по схеме «7+1». Медосмотр уже запланирован, он состоится завтра. Отмечается, что «Челси» еще в субботу попросил медицинский штаб быть готовым к обследованию Ромео, чтобы исключить возможное вмешательство «Ливерпуля». Лавиа прибыл в Лондон еще в начале прошлой недели и провел там вечеринку по случаю перехода в «Челси».

Несмотря на предложение в размере 60 млн фунтов от «Ливерпуля», поступившее в последний момент, Лавиа выбрал «Челси», который предложил более выгодные финансовые условия. На его выбор также повлияло то, что лондонцы действовали быстрее в тот момент, когда «Ливерпуль» сомневался.

На этих выходных Лавиа общался с некоторыми игроками «Челси», и они уговаривали его выбрать лондонский клуб. В частности, среди них был новичок «синих» Лесли Угошукву. Большую роль в успешном завершении переговоров сыграл содиректор по подбору игроков и молодых талантов Джо Шилдс, который ранее работал в «Саутгемптоне». Для него Лавиа был главной целью на это лето.

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56 комментариев

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sbtqg59825
Ну ниче
Снова Артура в аренду возьмём 31 августа
Всегда выход находили
+60
-3
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Stewart D.
теперь мудрик в команде будет смотреться как та белая деваха из мема с черным мужиками!
+28
-6
+22
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Sergey Kuznetsov
Алло, Шмадтке, это Володя! Как сам в целом? ххххккк тьфу
+19
-2
+17
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xamer 9
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Раз уж просвещаете народ - пишите понятным языком.
Например, так:
«Челси с мая 2022 (с момента покупки клуба Боули) потратил больше миллиарда долларов на входящие трансферы. Это на более чем 100 млн. больше, чем потратилась вся ЛА Лига за аналогичный период.»
+12
-3
+9
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Stewee
Там говорят, что Брайтон за Байчетичем пришел. Я поржу, если отдадут и его, чтобы Ливерпуль остался вообще без номинальных опорников. Зато будут креативным Маком затыкать опорку))
+8
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Born is the King
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Челси с 2022 года продал чуть меньше чем все клубы Ла лиги. Все купленные игроки молодые ликвидные активы
+7
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Liverpool-fan
Шмадтке у нас проблемы!
Поздравляю болельщиков Челси, скинули большую часть ненужных игроков и купили кого хотели
+8
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<~Inter~>
Вообще Ливерпуль провёл странную работу на рынке. Каким-то образом продали Фабиньо не договорившись о покупке адекватной замены.По итогу 2 недели бегали за Лавиа от которого отказались, переключились на Кайседо и потом снова вернулись к Лавиа который после их отказа договорился с Челси
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Акира_1
Ответ Cristiano Ronaldo
Я так понимаю Боули ничему не учится и снова собирает три состава, вместо одного.
Где вы три состава находите вечно? С Ливерпулем банально не было игрока в центр, поэтому пришлось Чучумеку ставить и Галахера. У Челси летом ушли все центральные полузащитники ( Канте, Кова, Закария, а зимой Жорж) вот их и заменят Кайседо и Лавиа. Другое дело, что могли бы дать шанс Сантосу, но это риск большой.
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Ответ sbtqg59825
Ну ниче Снова Артура в аренду возьмём 31 августа Всегда выход находили
Напомнило, как в старых менеджерах, играя за условный Йовил Таун с низов, находил команду в своём дивизионе с одним вратарём в заявке и покупал его. Не то, чтобы сильно помогало своей команде, но одним соперником точно меньше. Те так и играли сезон без вратаря номинального и заканчивали со 150 и более пропущенными.
Боэли так же невзлюбил Ливерпуль , похоже
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Саша Местный
Ответ Милдронат Бромантанов
Какой смысл в этих контрактах на 7-10 лет? В чем будет мотивация 20-летнего пацана пахать и прогрессировать дальше, когда на руках уже будет контракт с хорошей личкой почти до конца карьеры? И клуб потом ещё от них избавиться не сможет и уж тем более хотя бы отбить вложения.
Челси сейчас предлагает не высокие оклады с большими личными и командными бонусами, если игрок не прогрессирует - зарабатывает на уровне какого-нибудь Борнмута! Так же как и вся команда! Если попадают в ЛЧ - получает хорошие бонусы удваивая, а возможно и утраивая свой заработок. Мотивация вроде прослеживается
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liv6
Спортивный директор у Ливерпуля к счастью только на это трансферное окно, испытательный срок полностью проваливает
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Cristiano Ronaldo
Я так понимаю Боули ничему не учится и снова собирает три состава, вместо одного.
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Rahym Hommadow
Ну коуч Маурицио должен попадать таким составом топ 4
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besik
Ответ Вадим Сидоров
Чего там Эмиль Хески говорил в своё время, что все мечтают играть в Ливере)) Кайседо и Лавиа выбирают более кризисный Челси, а не Ливер
Они выбирают бабло и более легкий труд
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Профессор из Кобхэма
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Барса продает Кессье за 12 миллионов.
Челси получает за Ливраменто 18 миллионов % от перепродажи. Пацан ни одного сезона в основе Челси не провел.

Такова реальность, что никто не умеет зарабатывать так, как Челси, но все считают, сколько Челси тратит.
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кuraakula belov
Хм, в интересах Угошукву как раз чтоб Лавиа в Ливерпуль ушёл) он же его на банку совсем посадит или в аренду теперь отдадут
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Хозяин явочной квартиры Владимир Смирнов
Ну ,логично все . Зарплата ,столица ,темненьких ребят больше 🤷‍♂️
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6tspey7tb5
Челси с такими долгими контактами с такими зарплатами может сильно попасть. Если игроки просто не захотят уходить и будут сидеть на банке до завершения контакта.
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Lindeman
Ливерпуль теперь будет Адамса брать? Всё же надо было давать 50млн за Лавиа и не торговаться
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1skandeR
Вот что значит гнаться за двумя зайцами)
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besik
Ответ Stewee
Там говорят, что Брайтон за Байчетичем пришел. Я поржу, если отдадут и его, чтобы Ливерпуль остался вообще без номинальных опорников. Зато будут креативным Маком затыкать опорку))
Говорят в Москве кур доят
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Ответ Stewart D.
теперь мудрик в команде будет смотреться как та белая деваха из мема с черным мужиками!
если в раздевалку пустят)
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Maximus055
Ответ Cristiano Ronaldo
Я так понимаю Боули ничему не учится и снова собирает три состава, вместо одного.
Гений, 3 центральных полузащитника на 2 позиции это много по твоему?
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xamer 9
Ответ xamer 9
Раз уж просвещаете народ - пишите понятным языком. Например, так: «Челси с мая 2022 (с момента покупки клуба Боули) потратил больше миллиарда долларов на входящие трансферы. Это на более чем 100 млн. больше, чем потратилась вся ЛА Лига за аналогичный период.»
Интересно. Персонаж, которому я отвечал, удаляет все комментарии, которые либо близки к минусам, либо не становятся популярными. Для чего это нужно? Отдельный вид перфекционизма?))
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