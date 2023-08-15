Контракт Лавиа с «Челси» – по схеме «7+1». Зарплата выше, чем давал «Ливерпуль»

Ромео Лавиа переходит в «Челси» из «Саутгемптона».

Как пишет журналист Саша Тавольери, клубы достигли принципиальной договоренности о трансфере 19-летнего опорника за 50 миллионов фунтов и бонусы. Сейчас стороны договариваются о последних деталях и проверяют документы. «Челси» хочет рассчитывать на игрока уже в матче 2-го тура против «Вест Хэма».

Лавиа подпишет с лондонским клубом контракт по схеме «7+1». Медосмотр уже запланирован, он состоится завтра. Отмечается, что «Челси» еще в субботу попросил медицинский штаб быть готовым к обследованию , чтобы исключить возможное вмешательство « ». Лавиа прибыл в Лондон еще в начале прошлой недели и провел там вечеринку по случаю перехода в « ».

Несмотря на предложение в размере 60 млн фунтов от «Ливерпуля», поступившее в последний момент, Лавиа выбрал «Челси», который предложил более выгодные финансовые условия. На его выбор также повлияло то, что лондонцы действовали быстрее в тот момент, когда «Ливерпуль» сомневался.

На этих выходных Лавиа общался с некоторыми игроками «Челси», и они уговаривали его выбрать лондонский клуб. В частности, среди них был новичок «синих» Лесли Угошукву. Большую роль в успешном завершении переговоров сыграл содиректор по подбору игроков и молодых талантов Джо Шилдс, который ранее работал в « ». Для него Лавиа был главной целью на это лето.

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