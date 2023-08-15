Контракт Лавиа с «Челси» – по схеме «7+1». Зарплата выше, чем давал «Ливерпуль»
Ромео Лавиа переходит в «Челси» из «Саутгемптона».
Как пишет журналист Саша Тавольери, клубы достигли принципиальной договоренности о трансфере 19-летнего опорника за 50 миллионов фунтов и бонусы. Сейчас стороны договариваются о последних деталях и проверяют документы. «Челси» хочет рассчитывать на игрока уже в матче 2-го тура АПЛ против «Вест Хэма».
Лавиа подпишет с лондонским клубом контракт по схеме «7+1». Медосмотр уже запланирован, он состоится завтра. Отмечается, что «Челси» еще в субботу попросил медицинский штаб быть готовым к обследованию Ромео, чтобы исключить возможное вмешательство «Ливерпуля». Лавиа прибыл в Лондон еще в начале прошлой недели и провел там вечеринку по случаю перехода в «Челси».
Несмотря на предложение в размере 60 млн фунтов от «Ливерпуля», поступившее в последний момент, Лавиа выбрал «Челси», который предложил более выгодные финансовые условия. На его выбор также повлияло то, что лондонцы действовали быстрее в тот момент, когда «Ливерпуль» сомневался.
На этих выходных Лавиа общался с некоторыми игроками «Челси», и они уговаривали его выбрать лондонский клуб. В частности, среди них был новичок «синих» Лесли Угошукву. Большую роль в успешном завершении переговоров сыграл содиректор по подбору игроков и молодых талантов Джо Шилдс, который ранее работал в «Саутгемптоне». Для него Лавиа был главной целью на это лето.
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Всегда выход находили
Например, так:
«Челси с мая 2022 (с момента покупки клуба Боули) потратил больше миллиарда долларов на входящие трансферы. Это на более чем 100 млн. больше, чем потратилась вся ЛА Лига за аналогичный период.»
Поздравляю болельщиков Челси, скинули большую часть ненужных игроков и купили кого хотели
Боэли так же невзлюбил Ливерпуль , похоже
Челси получает за Ливраменто 18 миллионов % от перепродажи. Пацан ни одного сезона в основе Челси не провел.
Такова реальность, что никто не умеет зарабатывать так, как Челси, но все считают, сколько Челси тратит.