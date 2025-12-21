Кейруш выложил фото и видео очередей в аэропорту Лиссабона: «Вот как Португалия встречает прибывших на Рождество. Мы гордимся вами, господа президент и премьер-министр»
Кейруш выложил фото очередей в аэропорту: вот как Португалия встречает гостей.
Карлуш Кейруш выразил недовольство большими очередями в Портеле – лиссабонском аэропорту.
72-летний португалец опубликовал фотографии и видеозапись многочисленных людей, находящихся на станции воздушного транспорта.
«Вот как Португалия встречает посетителей, туристов, семьи и детей, прибывших в Лиссабон на Рождество. Рождественский подарок от Португалии – поздравляем.
Мы гордимся вами, господин президент [Марселу Ребелу де Соуза] и господин премьер-министр [Луиш Монтенегру]», – написал главный тренер сборной Омана.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...42933 голоса
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Карлуша Кейруша
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости