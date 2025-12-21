  • Спортс
  • Кейруш выложил фото и видео очередей в аэропорту Лиссабона: «Вот как Португалия встречает прибывших на Рождество. Мы гордимся вами, господа президент и премьер-министр»
Кейруш выложил фото и видео очередей в аэропорту Лиссабона: «Вот как Португалия встречает прибывших на Рождество. Мы гордимся вами, господа президент и премьер-министр»

Карлуш Кейруш выразил недовольство большими очередями в Портеле – лиссабонском аэропорту.

72-летний португалец опубликовал фотографии и видеозапись многочисленных людей, находящихся на станции воздушного транспорта.

«Вот как Португалия встречает посетителей, туристов, семьи и детей, прибывших в Лиссабон на Рождество. Рождественский подарок от Португалии – поздравляем.

Мы гордимся вами, господин президент [Марселу Ребелу де Соуза] и господин премьер-министр [Луиш Монтенегру]», – написал главный тренер сборной Омана.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Карлуша Кейруша
происшествия
Политика
