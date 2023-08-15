«Зенит» обратился в ЭСК по двум эпизодам матча с «Факелом»: неназначенный пенальти на 43-й минуте и неудаление Альшина за удар в кадык Клаудиньо
«Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам матча Мир РПЛ против «Факела» (2:0).
Клуб попросил оценить два решения арбитра Павла Шадыханова: неназначенный пенальти на 43-й минуте игры и неудаление полузащитника Ильнура Альшина за удар в кадык Клаудиньо на 51-й минуте, пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на службу коммуникаций РФС.
«Зенит» набрал 7 очков по итогам четырех туров Мир РПЛ и идет на 6-м месте в таблице. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет со «Спартаком».
Судья не дал пенальти в ворота «Зенита» на 90+2 – из-за фола в атаке. И тут же Мантуан сделал 2:0
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
А эти клоуны даже нарушение не зафиксировали.
Если клуб молчит - то всю пустоту и весь информационный вакуум заполнят Евсеевы, Терлецкие, Борзыкины, Карповы и остальные, с воплями про Зенит и админресурс.
Один из них и вовсе договорился до того, что Клаудиньо симулировал в моменте с ударом по кадыку и по совокупности заслужил красную карточку .
Вот в таком мире кривых зеркал и живём.
Московский эск даже рассматривать не станет.
Никаких последствий, уверен, не будет
Очень хочется комент Заремы!! так чисто поржать!!