«Зенит» обратился в ЭСК по двум эпизодам матча с «Факелом»: неназначенный пенальти на 43-й минуте и неудаление Альшина за удар в кадык Клаудиньо

Теги Зенит премьер-лига Россия РФС судьи Факел Ильнур Альшин Павел Шадыханов Клаудиньо Спорт-Экспресс ЭСК РФС Футбол

«Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам матча Мир РПЛ против «Факела» (2:0).

Клуб попросил оценить два решения арбитра Павла Шадыханова: неназначенный пенальти на 43-й минуте игры и неудаление полузащитника Ильнура Альшина за удар в кадык Клаудиньо на 51-й минуте, пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

«Зенит» набрал 7 очков по итогам четырех туров Мир РПЛ и идет на 6-м месте в таблице. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет со «Спартаком».

Судья не дал пенальти в ворота «Зенита» на 90+2 – из-за фола в атаке. И тут же Мантуан сделал 2:0

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72 комментария

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Игорь Новиков
Не только в этом матче, но и в целом дурная практика судейства пошла - не свистеть фолы, якобы давать больше играть. На деле технарей нещадно лупят дровосеки. И потом все до драк доходит.
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+39
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Александр Беляков
Без шуток удар в кадык локтем мог закончиться очень плачевно.
А эти клоуны даже нарушение не зафиксировали.
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Antonio Gaudi
Всё правильно. Не надо спускать все на самотёк и даже после победных матчей нужно обращаться в ЭСК по поводу спорных решений.
Если клуб молчит - то всю пустоту и весь информационный вакуум заполнят Евсеевы, Терлецкие, Борзыкины, Карповы и остальные, с воплями про Зенит и админресурс.
Один из них и вовсе договорился до того, что Клаудиньо симулировал в моменте с ударом по кадыку и по совокупности заслужил красную карточку .
Вот в таком мире кривых зеркал и живём.
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Удар Кержакова
По пенальти будет интересно результат узнать. В СМИ этот момент заиграли, в динамике же это казался 1000% пенальти. Сложно было его не заметить.
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svaz
чистейшая красная и грубейший подкат в штрафнйо факела, но все ноют из-за правильно не поставленного пенальти в ворота зенита. сюр.
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xyg2rdwzx4
Ответ Удар Кержакова
По пенальти будет интересно результат узнать. В СМИ этот момент заиграли, в динамике же это казался 1000% пенальти. Сложно было его не заметить.
В московских сми и не такое заигрывали) Конечно это пенальти, о чем речь, очередная результативная ошибка против Зенита.
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svaz
Ответ Ivan Petrov
Какие же нытики 🤦🏻
в Спартаке все
+13
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Игорь Новиков
Ответ Telephon
Зато борьбы больше🤡
Если бы борьбы... На деле - просто грязи.
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Tursus
Зенит не часто аппелирует к судейским решениям, потому что практически всё матчи выигрывает. А нужно это делать постоянно. А то мусолят по всём московским каналам правильное решение о неназначении пенальти, показывают возмущенного Евсеева, потом в памяти большинства останется это якобы сомнительное решение. А то, что практически была охота (организованная Евсеевым) на Клаудиньо и судья никак на это не реагировал, все скоро забудут, если вообще помнили. Все судейские косяки должны быть выявлены!
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Кирилл Демченко
все правильно, ну откровенно провальный матч для судьи .
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Никита Аксанов
Я не знаю, как можно было проигнорировать удар локтем в кадык.
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Vićtor Diaź
Какое-то обращение в конфронтационный манере..
Московский эск даже рассматривать не станет.
Никаких последствий, уверен, не будет
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Российский пользователь
ЗАГОВОР!!!???

Очень хочется комент Заремы!! так чисто поржать!!
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Telephon
Ответ Игорь Новиков
Если бы борьбы... На деле - просто грязи.
Не спорю, Клаудиньо в матче с факелом было просто жалко, несколько раз грубо сбивали, а судье просто плевать. Что момент с пенальти, что с ударом в кадык, а ведь были ещё мелкие фолы. Жалко техничных игроков в нашем чемпионате
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St. Jimmy
Ответ Игорь Новиков
Не только в этом матче, но и в целом дурная практика судейства пошла - не свистеть фолы, якобы давать больше играть. На деле технарей нещадно лупят дровосеки. И потом все до драк доходит.
Вот реально, я не верю, что взрослые люди, которые (наверное) всю жизнь находятся в футболе, не понимают разницу между "давать бороться" и "рандомно игнорировать грубые нарушения", ну что там в головах-то?
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svaz
Ответ Ivan Petrov
Болельщики зенита,вам самим то не стыдно позориться?
у тебя в слове спартак 7 ошибок
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Алексей Кузнецов
Серьезно, Шадыханов провалил матч. Мало того, что не замечал явные фолы в метре от себя. Так и ещё не раздал карточки, причем обеим командам (фол Марио тянул на жёлтую). Да ещё боковой вообще красавец, увидел, как сцепились Алип и Аппаев, слишком поздно просигналил главному, что сейчас разборки начнутся. Но, видимо ничего не будет.
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Groznyi2024
Мне это напоминает ответ полиции. Когда убьют Клаудиньо, тогда и пишите в КДК
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svaz
Ответ Никита Аксанов
Я не знаю, как можно было проигнорировать удар локтем в кадык.
с учетом, что есть вар, это вообще не понятно что, но тенденция такая, что и в матче с динамо судья просмотрел момент со второй желтой макарову. вообще тенденция не здоровая, порп бы уже судьям выполнять свою работу нормально, а не просто получать кассу.
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svaz
Ответ мутятя
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цска то прям мелочь по шкафчикам собирают.
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Garikus89
Ответ Александр Беляков
Без шуток удар в кадык локтем мог закончиться очень плачевно. А эти клоуны даже нарушение не зафиксировали.
Причем самое забавное, что это было в метре от бокового, а через несколько минут там же Фернандес нарушил правила похожим образом, и боковой тоже флажок не поднял)
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Питекантроп
Такого судейку отстранить по хорошему вообще. Клоун.
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Игорь Новиков
Ответ Telephon
Не спорю, Клаудиньо в матче с факелом было просто жалко, несколько раз грубо сбивали, а судье просто плевать. Что момент с пенальти, что с ударом в кадык, а ведь были ещё мелкие фолы. Жалко техничных игроков в нашем чемпионате
Непонятна логика. Звёзд, технарей наоборот надо защищать, они шоу делают.
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юра георгиевский
Шадыханов не дал три, явных, жёлтых карточки Факелу в первом тайме, которые обязан был показать. Позор.
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Игорь Новиков
Ответ Telephon
Винисиус, как и Неймар, отчасти виноват сам. Уж Вини точно, постоянные провокации, симуляции(в случае Неймара). Отсюда и судьи к ним относятся предвзято. Но проблема определено есть. Позволять мало борьбы — технари будут симулировать и выпрашивать нарушение в каждом моменте. Позволять много борьбы — появляется большое количество костоломов, которых не наказывают должным образом
А эти самые провокации откуда берутся? Технарей лупят, судьи не реагируют. Технарей это бесит. Они злятся, нервничают. Начинают отвечать по-своему. Посмотри на того же Клаудиньо. Он уже тоже давно психует, к судьям постоянно обращается - потому что куча грязи против него, а судьям пофиг.
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