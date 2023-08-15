«Зенит» обратился в ЭСК по двум эпизодам матча с «Факелом»: неназначенный пенальти на 43-й минуте и неудаление Альшина за удар в кадык Клаудиньо

«Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам матча Мир РПЛ против «Факела» (2:0).

Клуб попросил оценить два решения арбитра Павла Шадыханова: неназначенный пенальти на 43-й минуте игры и неудаление полузащитника за удар в кадык на 51-й минуте, пишет « » со ссылкой на службу коммуникаций .

«Зенит» набрал 7 очков по итогам четырех туров Мир и идет на 6-м месте в таблице. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет со «Спартаком».

Судья не дал пенальти в ворота «Зенита» на 90+2 – из-за фола в атаке. И тут же Мантуан сделал 2:0

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