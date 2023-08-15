Судьи, не поставившие пенальти в ворота «МЮ», отстранены. Их не назначат на 2-й тур АПЛ

Судьи, работавшие на матче «МЮ» – «Вулвс», не получат назначений на 2-й тур АПЛ.

Как сообщает Sky Sports, арбитр Саймон Хупер, а также судьи Майкл Солсбери и Ричард Уэст, работавшие в роли ВАР и АВАР, отстранены. Они не получат назначений на матчи 2-го тура АПЛ.

Напомним, на 97-й минуте матча 1-го тура , который завершился победой « » со счетом 1:0, вратарь неуверенно сыграл на выходе в своей штрафной, врезавшись в нападающего и попав руками ему по голове. Онана не смог сыграть в мяч в этом эпизоде.

После игры руководители судейского корпуса АПЛ признали ошибку арбитров и извинились перед главным тренером « » Гари О’Нилом.

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