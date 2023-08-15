Судьи, не поставившие пенальти в ворота «МЮ», отстранены. Их не назначат на 2-й тур АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия судьи Вулверхэмптон Саймон Хупер Ричард Уэст Майкл Солсбери Андре Онана Саша Калайджич Футбол

Судьи, работавшие на матче «МЮ» – «Вулвс», не получат назначений на 2-й тур АПЛ.

Как сообщает Sky Sports, арбитр Саймон Хупер, а также судьи Майкл Солсбери и Ричард Уэст, работавшие в роли ВАР и АВАР, отстранены. Они не получат назначений на матчи 2-го тура АПЛ.

Напомним, на 97-й минуте матча 1-го тура АПЛ, который завершился победой «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0, вратарь Андре Онана неуверенно сыграл на выходе в своей штрафной, врезавшись в нападающего Сашу Калайджича и попав руками ему по голове. Онана не смог сыграть в мяч в этом эпизоде.

После игры руководители судейского корпуса АПЛ признали ошибку арбитров и извинились перед главным тренером «Вулверхэмптона» Гари О’Нилом.

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89 комментариев

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Abrek89
Ответ Roman
Легенда нашего Маню Уэбб давно ушел, но дело его живёт!
он глава судейского корпуса
+105
0
+105
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Roman
Легенда нашего Маню Уэбб давно ушел, но дело его живёт!
+78
-21
+57
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Oko Glaza
им легче отстранить, чем назначить пенальти. зато у мю +3 очка)). очевидная коррупция в их штате.
+45
-10
+35
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Виталий А.
История помнит такой момент,когда манки били пенальти после окончания матча. Предлагаю Волкам пробить пенальти сегодня вечером. Чем они хуже манков?
+28
-6
+22
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QWertY
Ответ coolclou
А что по судьям с матча Челси - Ливерпуль?
А что там? Только МЮ тащат, а в других матчах судьи правильно судят. Так мне говорят юзеры спортса)
+27
-7
+20
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Cruel Snake
Отстранение и извинения им пенальти и скорее всего ничью не вернут
+19
-1
+18
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DolJun
отличная новость, надеюсь скандалы сдвинут необходимость судейской реформы с мертвой точки.
+26
-11
+15
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rpr6hv9ysn
Ответ Abrek89
он глава судейского корпуса
Ах вот оно что… наказал так наказал, видимо МЮ будут компенсировать пропуск
+12
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coolclou
А что по судьям с матча Челси - Ливерпуль?
+13
-4
+9
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Борщ со сметанкой
Ответ Виталий А.
История помнит такой момент,когда манки били пенальти после окончания матча. Предлагаю Волкам пробить пенальти сегодня вечером. Чем они хуже манков?
Такая привилегия дана только манюшным, Уэбб свой хлеб отрабатывает
+11
-4
+7
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Акира_1
Ответ Oko Glaza
им легче отстранить, чем назначить пенальти. зато у мю +3 очка)). очевидная коррупция в их штате.
Так в таких ситуациях всегда полный беспредел, ибо ничего не изменить. Не матч же переиграть.
+5
0
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Mekanych Red Devil
Энтони Тэйлора в прошлом сезоне с несколькими провальными играми не убрали ни с одного матча. Я только за если отстранять будут всех, кто ошибается, а не только выборочно.
+5
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Ман Сити
А вообще рядовых то отстранили, но главный коррупционер Уэбб все еще во главе судейства. Начинать надо прежде всего с него.
+11
-7
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Tun
Не видел раньше тег "судьи", ава топ)
+3
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Billy_Shears
У мю еще 37 матчей, так судей не напасешься..
+3
-1
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Oko Glaza
Ответ Акира_1
Так в таких ситуациях всегда полный беспредел, ибо ничего не изменить. Не матч же переиграть.
вот именно. я думаю на этой победе мю судью и их начальство заработало нехило. но нам об этом никогда тне скажут.
+4
-2
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mj23.net
Ответ Graziano
Не понимаю каким боком это пенальти. Я думал такие только Месси ставят. Игрок Вулвз спокойно играет головой, после чего Онана, который прыгал ему навстречу, по инерции врезается в него. Вратарь ни коим образом не помешал игроку Вулвз.
Онана врезался не в того, кто бил головой вообще! Причем того игрока, в которого влетел Онана, как раз свой же толкнул в спину)
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Тухель
Слишком большой акцент делается на судей в футболе. Ок это повлияло, но мне было бы интереснее обсудить игру Волков например. В прошлом сезоне они так не играли и если будут держать уровень по сезону, то и за Еврокубки могут побороться. В каждом матче судьи не будут ошибаться в сторону их соперников. Иногда и в сторону Волков будут ошибаться, а иногда и без грубых ошибок будут судить.
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Breadslicer88
вот этого кабинетчики!
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wisdom
обычные прикормленные пригородным манкостаном судьи. Надеюсь в замен они получат абонемент в клубный музей Ман Юн..
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t n
вау, просто минус вулвз, хотя они были достойны победы, но могли хотя бы ничью вытащить, а вышло так, что они проиграли вообще судьям чисто, даже АПЛ это признало, это ужас
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Нионель Ералду
Ответ Bishkek Manutd
Главный коррупционер все таки Ман.Сити. Все 19 клубов АПЛ соблюдают правила футбола, кроме одного - мешок Ман.Сити.
Хорошо, что 800 млн Челси за год - это часть ФФП
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llolishe
Ответ coolclou
А что по судьям с матча Челси - Ливерпуль?
Будь уверен-они стали богаче
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Marcus-light
Справдливо. Вообще сложно поверить, что ни один из четырёх судей не заметил нарушение, или решил, что это игровой эпизод
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mj23.net
Ответ Bishkek Manutd
Это же не вратарь МЮ) - все дружно и согласно забыли про этот эпизод.
Я даже не знал про этот эпизод)
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