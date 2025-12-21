Владимир Пономарев: «Дивеев «Зениту» пригодился бы, там ни одного нормального центрального защитника. Но ЦСКА получит деньги и дырку в обороне – зачем? И не помню, чтобы Гонду проявлял себя»

Владимир Пономарев: «Зениту» Дивеев пригодился бы.

Владимир Пономарев не хотел бы видеть Лусиано Гонду в ЦСКА.

– В СМИ пишут, что ЦСКА может обменять Дивеева на Лусиано из «Зенита». Как на это смотрите?

– Я не верю в такой обмен. С какого бодуна это делать? Я не помню, чтобы Лусиано хорошо себя проявлял в «Зените». А питерцам, конечно, Дивеев пригодился бы: я там не вижу ни одного нормального центрального защитника.

Дивеев – коренной армеец, и сейчас он на своем месте. Понятно, что у него в игре много погрешностей и ему еще над многими компонентами нужно работать, чтобы прибавлять, но я не думаю, что он будет прогрессировать. Поэтому ЦСКА нужно довольствоваться тем, что имеет. А это неплохой защитник, который играет на четыре с минусом.

– Считаете, что Лусиано вообще не нужен в ЦСКА?

– Ни в коем случае.

– «Зенит» предлагает 10 млн евро за Дивеева. Такая цифра фигурирует в СМИ. Это хорошая цена?

– Наверное, цена хорошая, но мне не нравится, что мы все опять измеряем деньгами, а не людьми. Просто будет так, что ЦСКА получит эти деньги и дырку в обороне. Зачем? – сказал экс-защитник армейцев.