Бензема получил приз «Легенда» от Marca

Нападающим Карим Бензема получил награду «Легенда».

Приз вручает испанская газета Marca в знак признания заслуг выдающихся спортсменов.

«Я был юношей, когда пришел в мадридский « » – не таким, как они (на сцену вместе с футболистом вышли 12 детей – Sports.ru), но мне был 21 год... Я просто хотел получать удовольствие и брать трофеи, и сейчас я понимаю, что много чего выиграл с «Реалом».

Нет другого такого клуба, как мадридский «Реал», который играет на «Сантьяго Бернабеу» – месте, где выступали величайшие игроки в этом виде спорта. Они лучшие, они легенды. Я восхищался спортсменами, получившими эту награду, и очень горжусь тем, что нахожусь здесь», – сказал .

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