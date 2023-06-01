Бензема получил приз «Легенда» от Marca

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Нападающим Карим Бензема получил награду «Легенда».

Приз вручает испанская газета Marca в знак признания заслуг выдающихся спортсменов.

«Я был юношей, когда пришел в мадридский «Реал» – не таким, как они (на сцену вместе с футболистом вышли 12 детей – Sports.ru), но мне был 21 год... Я просто хотел получать удовольствие и брать трофеи, и сейчас я понимаю, что много чего выиграл с «Реалом».

Нет другого такого клуба, как мадридский «Реал», который играет на «Сантьяго Бернабеу» – месте, где выступали величайшие игроки в этом виде спорта. Они лучшие, они легенды. Я восхищался спортсменами, получившими эту награду, и очень горжусь тем, что нахожусь здесь», – сказал Бензема.

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17 комментариев

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s_kapa
Ответ Экспертное мнение
При всем уважении, праймовый Бензема так и остался в Лионе, лучше чем там он в Реале не играл, и не надо мне приводить в пример сезон с ЗМ за замыкания передач Винисуса
Это "экспертное мнение" настолько абсурдно, что нет никакого смысла дискутировать, можно лишь поржать
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Экспертное мнение
Ответ rigobersong
Величайшие игроки, кто например?:) Из прям великих разве что Зеедорфа можно вспомнить, а так одни васкесы да начки:)) Но не считать же великим хорватского пешехода, которого Де Пауль на ЧМ положил в карман:))
Хорватия с Ракитичем - победа над Аргентиной 3-0.
Хорватия без Ракитича - поражение от Аргентины 0-3.

Не кажется ли, что ЗМ в 2018 выписали не тому хорвату?
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benjamin92
Потом ещё говорят, что Марка не промадридская
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RealJericho
Мы тоже тобою очень гордимся, Легенда!
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Carlos
Роналду получал такой?
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rigobersong
Ответ Экспертное мнение
Хорватия с Ракитичем - победа над Аргентиной 3-0. Хорватия без Ракитича - поражение от Аргентины 0-3. Не кажется ли, что ЗМ в 2018 выписали не тому хорвату?
Я это всегда говорил, Ракитич лучший, что и доказал вчера выиграв очередной Еврокубок, пока модрич был в кармане у Стоунза:))
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Монсеньор Мартинес
Ответ rigobersong
Я это всегда говорил, Ракитич лучший, что и доказал вчера выиграв очередной Еврокубок, пока модрич был в кармане у Стоунза:))
Эх, ригоберку бы в какой-нибудь карман засунуть и подальше
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Екн Лор
Ответ Экспертное мнение
При всем уважении, праймовый Бензема так и остался в Лионе, лучше чем там он в Реале не играл, и не надо мне приводить в пример сезон с ЗМ за замыкания передач Винисуса
Пока всякие Суаресы уехали покорять уругвайскую лигу, "бревно" Карим в этом же возрасте выдал феноменальный сезон, лучший бомбардир ЛЧ и Ла Лиги, чемпион этих турниров. Просто смирись с данным фактом
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