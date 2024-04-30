«Наполи» считает Довбика альтернативой Дэвиду. Форвард «Лилля» готов перейти, но за него хотят 50 млн евро

«Наполи» изучает возможность подписания Артема Довбика.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, неаполитанцы занимаются поиском замены , и основным кандидатом считается форвард «Лилля» Джонатан Дэвид.

Канадец согласен перейти в итальянский клуб даже в том случае, если тот не попадет в чемпионов по итогам текущего сезона, однако для этого « » нужно убедить «догов» отпустить лидера менее чем за 50 млн евро.

Альтернативой Дэвиду называются из «Жироны» и Сантьяго Хименес из « ». Они являются лучшими бомбардирами своих команд.