Радимов о Дзюбе и «Локо»: «Зачем тренеру человек, который просто хихикает и не в форме? По подбору игроков это сборная России, но 2 года не могут купить нормальную защиту. На бронзе можно ставить крест»

Владислав Радимов высказался об Артеме Дзюбе и состоянии «Локомотива».

В 26-м туре Мир «Локомотив» в гостях уступил «Спартаку» (2:3).

«Здесь любопытно интервью, которое Галактионов дал после игры со «Спартаком», отметил игроков, которые вышли на замену, хорошо себя проявили. И назвал фамилии Жемалетдинова и Сулейманова. вообще не упомянул, его отдельно спросили про Дзюбу. И он сказал, мол, надо пересмотреть матч, то есть деликатно ушел от ответа.

Понятно, что в отношениях Дзюбы и Галактионова не все просто. Ну и Дзюба сам виноват, он на самом деле к этой весне подошел откровенно не в форме. Он просто мешал команде, а Дзюба не в форме, действительно, слабая единица.

К сожалению, это факт спортивный, и, как мне кажется, это, конечно же, повлияло на отношение. Галактионов на него рассчитывал, а его нет. Ну и само поведение Дзюбы. Помните, с «Балтикой» в кубковом матче хихикал там что-то, не забил решающий пенальти, лишил команду шанса бороться за трофей. Ну и зачем тренеру нужен человек, который просто хихикает и не в форме?

Понятно, что Дзюба наверняка это воспринимает в штыки. Но это нормально со стороны Галактионова. это в плюс надо поставить».

О шансах « ива» на тройку.

«Я думаю, что да, на бронзе можно ставить крест. «Локо» в этом матче – это квинтэссенция всего «Локомотива» за весь сезон. Атакующая группа нормальная, создает моменты, но баланса не хватает. И особенно весь «Локо» показателен в одном моменте – это второй пропущенный гол, когда дали посмотреть Литвинову, принять, подать. Вот в этом весь «Локомотив». Там не добежали, тут не добежали, ну и без центральных защитников играть невозможно.

Они два года не могут купить нормальную центральную защиту. Я скажу, вот Нино, который в « », как он смотрится здорово, сколько он моментов прочитал. Помните, передача Тюкавина в первом тайме от Фомина, такая скрытая под себя была? И Нино прочитал эту передачу и в подкате в последний момент вытащил на угловой.

Вот такая глыба нужна «Локомотиву», чтобы бороться с ней не за медали, а за чемпионство. Все остальное у них есть, по подбору игроков это сборная России», – сказал бывший полузащитник «Зенита» Владислав .

Радимов о низкой результативности «Зенита»: «Сложнее доставлять мяч, меньше прострелов. Ни Педро, ни Артур не пытаются это делать, они в более тонкий футбол хотят играть. Клаудиньо нервничает под фолами»