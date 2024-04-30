Радимов о Дзюбе и «Локо»: «Зачем тренеру человек, который просто хихикает и не в форме? По подбору игроков это сборная России, но 2 года не могут купить нормальную защиту. На бронзе можно ставить крест»

Теги Спартак Локомотив Зенит Артем Дзюба Владислав Радимов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Сборная России по футболу Динамо Москва Балтика Михаил Галактионов Нино Мота Константин Тюкавин Футбол

Владислав Радимов высказался об Артеме Дзюбе и состоянии «Локомотива».

В 26-м туре Мир РПЛ «Локомотив» в гостях уступил «Спартаку» (2:3).

«Здесь любопытно интервью, которое Галактионов дал после игры со «Спартаком», отметил игроков, которые вышли на замену, хорошо себя проявили. И назвал фамилии Жемалетдинова и Сулейманова. Дзюбу вообще не упомянул, его отдельно спросили про Дзюбу. И он сказал, мол, надо пересмотреть матч, то есть деликатно ушел от ответа.

Понятно, что в отношениях Дзюбы и Галактионова не все просто. Ну и Дзюба сам виноват, он на самом деле к этой весне подошел откровенно не в форме. Он просто мешал команде, а Дзюба не в форме, действительно, слабая единица.

К сожалению, это факт спортивный, и, как мне кажется, это, конечно же, повлияло на отношение. Галактионов на него рассчитывал, а его нет. Ну и само поведение Дзюбы. Помните, с «Балтикой» в кубковом матче хихикал там что-то, не забил решающий пенальти, лишил команду шанса бороться за трофей. Ну и зачем тренеру нужен человек, который просто хихикает и не в форме?

Понятно, что Дзюба наверняка это воспринимает в штыки. Но это нормально со стороны Галактионова. Галактионову это в плюс надо поставить».

О шансах «Локомотива» на тройку.

«Я думаю, что да, на бронзе можно ставить крест. «Локо» в этом матче – это квинтэссенция всего «Локомотива» за весь сезон. Атакующая группа нормальная, создает моменты, но баланса не хватает. И особенно весь «Локо» показателен в одном моменте – это второй пропущенный гол, когда дали посмотреть Литвинову, принять, подать. Вот в этом весь «Локомотив». Там не добежали, тут не добежали, ну и без центральных защитников играть невозможно. 

Они два года не могут купить нормальную центральную защиту. Я скажу, вот Нино, который в «Зените», как он смотрится здорово, сколько он моментов прочитал. Помните, передача Тюкавина в первом тайме от Фомина, такая скрытая под себя была? И Нино прочитал эту передачу и в подкате в последний момент вытащил на угловой.

Вот такая глыба нужна «Локомотиву», чтобы бороться с ней не за медали, а за чемпионство. Все остальное у них есть, по подбору игроков это сборная России», – сказал бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов.

Радимов о низкой результативности «Зенита»: «Сложнее доставлять мяч, меньше прострелов. Ни Педро, ни Артур не пытаются это делать, они в более тонкий футбол хотят играть. Клаудиньо нервничает под фолами»

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8 комментариев
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Где бы не играл, кто бы не был тренером всегда все заканчивается одинаково - все мужчины нетрадиционной ориентации, один рукаблуд д’Артаньян)
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Он и Смолов уже откровенно доигрывают зарплату. Но поражает то как они лениво ведут себя в матчах…
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Локо не будет продлевать Дзюбу - это вполне понятно. Нужно сказать спасибо за концовку прошлого сезона и прощаться, надеюсь без скандалов. Он реально помог, когда был сосредоточен только на футболе и предельно мотивирован. Сейчас - это балласт для команды.
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На сборную России в Локомотиве тянут Глушенков, Миранчук (на замену), Пиняев ( на замену). Но, оговорка по Фрейду у Радимова интересна. Купив игроков сборной России и сосредоточив их в одном клубе РПЛ, можно, наверное, выиграть чемпионат, невзирая на Зенит, играя не от обороны с ним, а на встречных курсах. Примерно так и было в СССР, когда были базовые клубы у сборной, в разное время разные.
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Кто же хочет, чтобы тебя называли тренеришкой
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Про защиту прям чётко. То Кузьмичева купили, то Конти, вот теперь Ньямси и все плохи как на подбор. Селекционеров, которые столько раз лажают с футболистом одной единственной проблемной позицией, надо гнать в шею но эти бездари продолжают работать у нас...
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Ответ Vladimir Frolov
Он и Смолов уже откровенно доигрывают зарплату. Но поражает то как они лениво ведут себя в матчах…
Думаю, они просто понимают, что следующего крупного контракта не будет. И мысленно уже на пляжах и в видео-блогах. Зачем рвать жилы, если продление контракта не светит, а по имеющемуся и так все выплатят? Это как-то не по-российски ;)
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