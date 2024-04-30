Ориньо о «Зените» в Бразилии: «Боролись бы за 4-5-е место, за путевку в Кубок Либертадорес, возможно. За титул – вряд ли, нужно побольше игроков и получше играть»

Теги Зенит высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Первая лига Кубок Либертадорес Эдилсон Борба Родина Москва Футбол

Ориньо считает, что «Зенит» не стал бы чемпионом в Бразилии.

Как бы выглядел «Зенит» в чемпионате Бразилии? Команда могла бы конкурировать с ведущими клубами Серии А?

– Я думаю, «Зенит» мог бы бороться за четвертое-пятое место. Возможно, за путевку в Кубок Либертадорес. Я считаю, что уровень бразильских футболистов и бразильского футбола очень высокий.

Поэтому команды из Европы, России, Азии ищут именно игроков из Бразилии. Бороться за титул в Бразилии «Зениту» вряд ли бы удалось. Нужно было бы побольше игроков и получше играть, чтобы бороться за титул, – сказал бразильский защитник «Родины» Ориньо.

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20 комментариев
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Ответ Prise
Сантосу 4 отгрузили))
Так там приехал какой-то молодежный состав, а не основа.
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+28
Таак, в ЛЧ уже стали " если бы участвовали, как минимум вице-чемпионы", теперь взялись за покорение южно-американского континента!))
+16
-3
+13
Ответ Ростов-на-Дону
Ориньо о "газпроме" в Бразилии: "Лет десять подряд зинит был бы чемпионом Бразилии и забирал бы все кубки!"
Вот зачем писать название команды с ошибкой и с маленькой буквы. Комплексы?
+5
-3
+2
Сантосу 4 отгрузили))
+9
-8
+1
Ответ Prise
Сантосу 4 отгрузили))
А они разве не вылетели?
+1
0
+1
Не люблю Зенит, но этот чел несет пургу! Зенит очевидно боролся бы за чемпионство с таким спонсором, они всех звезд там перекупили бы!))
+7
-7
0
Ориньо о "газпроме" в Бразилии: "Лет десять подряд зинит был бы чемпионом Бразилии и забирал бы все кубки!"
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В Венгрии хоть бы котировались?
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Какой-то заштатный, ничего о себе серьезным образом не заявивший латинос с умным видом футболофила о чем-то пытается рассуждать. Его спасает лишь то, что это никаким способом нельзя проверить.
А по большому счету тут бабка надвое сказала, ибо сравнивать несравнимое попросту глупо. Другой менталитет, другие условия (включая климатические), другой футбол (независимо от наводненного бразильцами "Зенита") в конце концов. Это все равно, что предположить, как бы сыграл Месси в сборной Бразилии, родись он, к примеру, в семье Пеле
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и побольше бабла 😂
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Пурга из серии высказывания Манчини о группе в Лиге Европы.Типа Зенит выиграл с ним группу и это сенсация потому что мы были аутсайдерами в квартете с Реал Сосьедад,Русенборгом!!!! и Вардаром!!!!!!!!)
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Ориньо проорал с газовых.
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Ответ Prise
Сантосу 4 отгрузили))
Сантос из Лиги А вылетел, так что не показатель
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