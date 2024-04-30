Ориньо о «Зените» в Бразилии: «Боролись бы за 4-5-е место, за путевку в Кубок Либертадорес, возможно. За титул – вряд ли, нужно побольше игроков и получше играть»

Ориньо считает, что «Зенит» не стал бы чемпионом в Бразилии.

– Как бы выглядел « » в чемпионате Бразилии? Команда могла бы конкурировать с ведущими клубами Серии А?

– Я думаю, « » мог бы бороться за четвертое-пятое место. Возможно, за путевку в . Я считаю, что уровень бразильских футболистов и бразильского футбола очень высокий.

Поэтому команды из Европы, России, Азии ищут именно игроков из Бразилии. Бороться за титул в Бразилии «Зениту» вряд ли бы удалось. Нужно было бы побольше игроков и получше играть, чтобы бороться за титул, – сказал бразильский защитник « » Ориньо.