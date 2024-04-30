Ориньо о «Зените» в Бразилии: «Боролись бы за 4-5-е место, за путевку в Кубок Либертадорес, возможно. За титул – вряд ли, нужно побольше игроков и получше играть»
Ориньо считает, что «Зенит» не стал бы чемпионом в Бразилии.
– Как бы выглядел «Зенит» в чемпионате Бразилии? Команда могла бы конкурировать с ведущими клубами Серии А?
– Я думаю, «Зенит» мог бы бороться за четвертое-пятое место. Возможно, за путевку в Кубок Либертадорес. Я считаю, что уровень бразильских футболистов и бразильского футбола очень высокий.
Поэтому команды из Европы, России, Азии ищут именно игроков из Бразилии. Бороться за титул в Бразилии «Зениту» вряд ли бы удалось. Нужно было бы побольше игроков и получше играть, чтобы бороться за титул, – сказал бразильский защитник «Родины» Ориньо.
А по большому счету тут бабка надвое сказала, ибо сравнивать несравнимое попросту глупо. Другой менталитет, другие условия (включая климатические), другой футбол (независимо от наводненного бразильцами "Зенита") в конце концов. Это все равно, что предположить, как бы сыграл Месси в сборной Бразилии, родись он, к примеру, в семье Пеле