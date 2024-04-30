Бабел об Онана: «В «Аяксе» у него было четыре отличных защитника, а в «МЮ» Андре играет с Магуайром – это сразу ставит его в затруднительное положение. Он невероятно талантливый вратарь»

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Нидерланды Аякс Райан Бабел премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Харри Магуайр Андре Онана Френки де Йонг Футбол

Райан Бабел сравнил игру Андре Онана в «Манчестер Юнайтед» и в «Аяксе».

«Я знаю, что в «Юнайтед» очень много внимания уделяется Онана, но те ошибки, которые мы видели, были вызваны сочетанием нескольких вещей. 

В «Аяксе» перед ним была четверка защитников, которые великолепно владели мячом. Если Онана играет с Харри Магуайром, то это сразу же ставит его в затруднительное положение, потому что он играет с защитниками, которые не открываются и не двигаются правильно, чтобы у Онана были варианты для игры, и это ставит его в затруднительное положение.

В «Аяксе» у Онана было четыре отличных защитника, а перед ними – Френки де Йонг. Онана – отличный вратарь, но они позволяли ему выглядеть еще лучше. Если группа игроков плохо работает вместе, это заставляет некоторых из них выглядеть ужасно. В данном случае именно это и испытал на себе Онана [в «МЮ»].

Безусловно, некоторые ошибки случились полностью по его вине. Иногда вы сомневаетесь в том, как он выбирает позицию, или просто задаетесь вопросом – что он делает.

На мой взгляд, он не был самим собой, но, судя по тому, что я знаю о нем, и по тому, что я видел, он невероятно талантливый вратарь, и я надеюсь, что в его следующем сезоне в составе «Манчестер Юнайтед» в этом убедится больше людей», – рассказал бывший полузащитник «Аякса» и «Ливерпуля» Райан Бабел в интервью Metro.

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Над Магуайром не издевается только ленивый, но в этом сезоне, особенно во второй его половине Харри весьма недурно играет.
+16
0
+16
Онана с кем только не играет - такого разнообразия и комбинаций защитников перед собой, не видел ни один вратарь в этом сезоне, наверное.
+13
0
+13
Онана и также позорился в Аяксе, как в полуфинале ЛЧ 18/19, похоронив надежды Аякса на финал. Такая команда собралась, они заслуживали финал...
+3
0
+3
Ага, с Шеффилдом пас игроку соперника отдал, с Бёрнли по голове кулаками заехал в штрафной...топовый кипер, чё.
+5
-2
+3
Проблема в том что в этом сезоне у Тен Хага только в 5 матчах была возможность выпустить всю основу в защите.
+2
0
+2
Мага крутой защитник, харе уже гнать. Вы хотя бы видели разрывы между линиями у МЮ? Поставь туда четверку из Мальдини-Неста-Видич-Кафу даже в этом случае МЮ будут расстреливать все кому не лень.

Видели мы эту аяксовскую четверку в полуфинале ЛЧ против Ттх, их Моура в соло унизил
+3
-2
+1
Ответ Любезный Коссутий
Онана с кем только не играет - такого разнообразия и комбинаций защитников перед собой, не видел ни один вратарь в этом сезоне, наверное.
Думаю что какие-то вратари и за всю карьеру столько не видели 😁
+1
0
+1
Ответ corazon blanco
Над Магуайром не издевается только ленивый, но в этом сезоне, особенно во второй его половине Харри весьма недурно играет.
У Магуайра по сути только 1-1,5 сезлна были провальными, но он за это время успел превратиться в мем
+1
0
+1
Ответ Al Al
Уже 2024 год, а нестабильный Магуайр до сих пор в МЮ. Надо было Рюдигера брать всеми силами в своё время.
а зачем Рюдигеру это нужно было?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий