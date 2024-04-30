Бабел об Онана: «В «Аяксе» у него было четыре отличных защитника, а в «МЮ» Андре играет с Магуайром – это сразу ставит его в затруднительное положение. Он невероятно талантливый вратарь»

Райан Бабел сравнил игру Андре Онана в «Манчестер Юнайтед» и в «Аяксе».

«Я знаю, что в «Юнайтед» очень много внимания уделяется Онана, но те ошибки, которые мы видели, были вызваны сочетанием нескольких вещей.

В « » перед ним была четверка защитников, которые великолепно владели мячом. Если Онана играет с , то это сразу же ставит его в затруднительное положение, потому что он играет с защитниками, которые не открываются и не двигаются правильно, чтобы у Онана были варианты для игры, и это ставит его в затруднительное положение.

В «Аяксе» у Онана было четыре отличных защитника, а перед ними – Френки де . Онана – отличный вратарь, но они позволяли ему выглядеть еще лучше. Если группа игроков плохо работает вместе, это заставляет некоторых из них выглядеть ужасно. В данном случае именно это и испытал на себе Онана [в «МЮ»].

Безусловно, некоторые ошибки случились полностью по его вине. Иногда вы сомневаетесь в том, как он выбирает позицию, или просто задаетесь вопросом – что он делает.

На мой взгляд, он не был самим собой, но, судя по тому, что я знаю о нем, и по тому, что я видел, он невероятно талантливый вратарь, и я надеюсь, что в его следующем сезоне в составе « » в этом убедится больше людей», – рассказал бывший полузащитник «Аякса» и «Ливерпуля» Райан Бабел в интервью Metro.