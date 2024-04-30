Осимхену нравится «ПСЖ», но он предпочел бы «Челси». Играть в АПЛ – мечта форварда «Наполи»
Виктор Осимхен скорее перешел бы в АПЛ, чем в Лигу 1.
La Gazzetta dello Sport сообщает, что форвард покинет «Наполи» летом, но пока неясно, куда он перейдет.
Ему нравится вариант с «ПСЖ», но мечта нигерийца – чемпионат Англии, и по этой причине «Челси» выглядит предпочтительнее, даже несмотря на то, что лондонцы не попадут в Лигу чемпионов.
В текущем сезоне Осимхен забил 14 голов за 22 игры в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Осимхен мечтает перейти в «ПСЖ». Де Лаурентис хочет продать его за 120 млн евро, хотя летом не согласился на 130 от саудовцев в надежде на улучшенное предложение
С Арсеналом было 10 игроков в лазарете, с Виллой 12.
Это огромная проблема нынешнего Челси, больше чем игра команды или трансферная политика.
Они на 9 месте в Серии А.
Даже нынешний Челси их катком переедет.
Как никак они хотят получить 120-130 лямов за Осимхена.