Осимхену нравится «ПСЖ», но он предпочел бы «Челси». Играть в АПЛ – мечта форварда «Наполи»

Виктор Осимхен скорее перешел бы в АПЛ, чем в Лигу 1.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что форвард покинет « » летом, но пока неясно, куда он перейдет.

Ему нравится вариант с «ПСЖ», но мечта нигерийца – чемпионат Англии, и по этой причине « » выглядит предпочтительнее, даже несмотря на то, что лондонцы не попадут в Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Осимхен забил 14 голов за 22 игры в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Осимхен мечтает перейти в «ПСЖ». Де Лаурентис хочет продать его за 120 млн евро, хотя летом не согласился на 130 от саудовцев в надежде на улучшенное предложение