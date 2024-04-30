Осимхену нравится «ПСЖ», но он предпочел бы «Челси». Играть в АПЛ – мечта форварда «Наполи»

Теги ПСЖ Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Наполи Виктор Осимхен Футбол

Виктор Осимхен скорее перешел бы в АПЛ, чем в Лигу 1.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что форвард покинет «Наполи» летом, но пока неясно, куда он перейдет.

Ему нравится вариант с «ПСЖ», но мечта нигерийца – чемпионат Англии, и по этой причине «Челси» выглядит предпочтительнее, даже несмотря на то, что лондонцы не попадут в Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Осимхен забил 14 голов за 22 игры в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Осимхен мечтает перейти в «ПСЖ». Де Лаурентис хочет продать его за 120 млн евро, хотя летом не согласился на 130 от саудовцев в надежде на улучшенное предложение

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25 комментариев
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да сейчас Челси это хуже Наполи ..
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Дрогба хорошо поработал над ним на Кубке Африки. Осимхен и Палмер наведут шума вместе 100 %. Ведь если добавить такого человека, кто может забить хотя бы половину моментов Джексона, то я не представляю, как далеко зайдёт Челси.
+11
-2
+9
Ответ Акер
Дрогба хорошо поработал над ним на Кубке Африки. Осимхен и Палмер наведут шума вместе 100 %. Ведь если добавить такого человека, кто может забить хотя бы половину моментов Джексона, то я не представляю, как далеко зайдёт Челси.
Все будет зависеть от количества травм.
С Арсеналом было 10 игроков в лазарете, с Виллой 12.
Это огромная проблема нынешнего Челси, больше чем игра команды или трансферная политика.
+8
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+6
Ответ Дмитрий Шмелев
да сейчас Челси это хуже Наполи ..
Какой Наполи?
Они на 9 месте в Серии А.
Даже нынешний Челси их катком переедет.
+12
-7
+5
Ответ Дмитрий Шмелев
да сейчас Челси это хуже Наполи ..
Чем? Зп выше, игра в лучшей лиги мира. Обе команды мимо лч.
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Похоже Наполи начинает грамотно разводить ПСЖ.
Как никак они хотят получить 120-130 лямов за Осимхена.
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Ответ Дмитрий Шмелев
да сейчас Челси это хуже Наполи ..
Да ну, ладно бы с Ювентусом или хотя бы с Ромой сравнили, ещё можно было бы согласиться, но Наполи в этом сезоне мертвый
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Ответ TravenS
Именно. Моментов Джексона. Которые создаются благодаря ему! Человеку просто нужно поправить завершение, и он будет топом. И не факт, что у другого напа будут моменты в таком же количестве
Его никто не собирается убирать или продавать, а просто на фланг переведут, где он может тащить мяч. Можно и в два нападающих играть, но лучше использовать именно скорость Джексона.
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Ответ Акер
Его никто не собирается убирать или продавать, а просто на фланг переведут, где он может тащить мяч. Можно и в два нападающих играть, но лучше использовать именно скорость Джексона.
Фланги должны быть уровня рибери Роббен , игроки которые тащат на фланге, смещаются и забивают . А тупо спринтер на фланге это не про футболу
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Если не хочет играть в еврокубках, смысл менятт Наполи на Челси?
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Как же жаль Наполи и её болельщиков. После мощнейшей команды прошлого сезона разваливаются на глазах.
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Никто в здравом уме из топов сейчас не перейдет в Челси
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Ответ Дмитрий Шмелев
да сейчас Челси это хуже Наполи ..
Челси никогда не был и не будет хуже Наполи, (1:3. 4:1)а руководство у нас те ещё клоуны
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Ответ Proper Chels
А кто бы не предпочел? С одной стороны самая титулованная команда Англии в 21 веке, гордость Лондона, а с другой некий ПСЖ, с одним финалом ЛЧ, да и то проигранным. Это все равно что вместо Челси выбрать условный Арсенал, смех да и только. К тому же Челси один из самых популярных клубов в Африке. Осимхен фанател от Дрогба. Все сходится.
В челси можно и в 35 перейти из ПСЖ и играть в основе))Силва подтвердит любой лавочник Парижа для челси усилиение
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Ответ Proper Chels
А кто бы не предпочел? С одной стороны самая титулованная команда Англии в 21 веке, гордость Лондона, а с другой некий ПСЖ, с одним финалом ЛЧ, да и то проигранным. Это все равно что вместо Челси выбрать условный Арсенал, смех да и только. К тому же Челси один из самых популярных клубов в Африке. Осимхен фанател от Дрогба. Все сходится.
А вы конечно фантазер 😃если вы фанат, это не значит , что Челси лучше всех 😂
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Ответ Proper Chels
А кто бы не предпочел? С одной стороны самая титулованная команда Англии в 21 веке, гордость Лондона, а с другой некий ПСЖ, с одним финалом ЛЧ, да и то проигранным. Это все равно что вместо Челси выбрать условный Арсенал, смех да и только. К тому же Челси один из самых популярных клубов в Африке. Осимхен фанател от Дрогба. Все сходится.
Закончились времена договорняков от Абрамовича , теперь шейхи на договорняке) Челси будет в топ 10
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