Адриано обвинили в распаде известной пары в Бразилии после группового секса с ними. Экс-игрок «Интера» намерен судиться с журналистом, пустившим слух

Адриано обвинили в распаде одной из самых знаменитых пар Бразилии.

Речь идет о 40-летней модели Грациане Барбозе и 50-летнем певце Бело, которые были женаты почти 13 лет.

Барбоза получила известность благодаря съемкам в бразильском Playboy и видео тренировок в 2012 году, когда фотографии ее приседаний с весом более 200 кг стали вирусными.

По словам бразильского журналиста Бруно Ди Симоне, бывший игрок сборной участвовал в групповом сексе с парой, что привело к тому, что Барбоза влюбилась в 42-летнего футболиста.

Утверждается, что Бело обратил внимание на отношения между ними во время полового акта, кроме того, они продолжали поддерживать отношения и после секса. В конечном итоге это привело к расставанию Бело и Барбозы, об этом пара объявила в совместном сообщении в социальных сетях.

В случившемся обвинили Адриано, который, как сообщается, в 2022 году расстался со своей женой Микаэлой Мескита после 24 дней брака, так как «исчез на два дня, чтобы посмотреть чемпионат мира».

Футболист выступил в социальных сетях с опровержением и пообещал подать в суд на журналиста после этих обвинений.

«Привет, ребята. Ну что, видели эти выдуманные слухи о Бело, Грациане и мне? Я даже не знаю, что это за тройничок, о котором вы говорите. Я очень уважаю Бело, я никогда не встречался с Грацианой. Я хочу внести ясность: можете быть уверены, что на этого парня, который говорит это обо мне, который выдумал это, подадут в суд, потому что всего этого не существует. Я никогда этого не делал», – написал .

Бывшая жена Кака заявила, что развелась с ним, так как он был «слишком идеальным». Бразилец отреагировал: «Я год пытался переварить ситуацию – Библия запрещает разводиться»