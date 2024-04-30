Адриано обвинили в распаде известной пары в Бразилии после группового секса с ними. Экс-игрок «Интера» намерен судиться с журналистом, пустившим слух

Теги Интер Адриано Сборная Бразилии по футболу серия А Италия светская хроника Футбол

Адриано обвинили в распаде одной из самых знаменитых пар Бразилии.

Речь идет о 40-летней модели Грациане Барбозе и 50-летнем певце Бело, которые были женаты почти 13 лет.

Барбоза получила известность благодаря съемкам в бразильском Playboy и видео тренировок в 2012 году, когда фотографии ее приседаний с весом более 200 кг стали вирусными.

По словам бразильского журналиста Бруно Ди Симоне, бывший игрок сборной Бразилии участвовал в групповом сексе с парой, что привело к тому, что Барбоза влюбилась в 42-летнего футболиста.

Утверждается, что Бело обратил внимание на отношения между ними во время полового акта, кроме того, они продолжали поддерживать отношения и после секса. В конечном итоге это привело к расставанию Бело и Барбозы, об этом пара объявила в совместном сообщении в социальных сетях.

В случившемся обвинили Адриано, который, как сообщается, в 2022 году расстался со своей женой Микаэлой Мескита после 24 дней брака, так как «исчез на два дня, чтобы посмотреть чемпионат мира».

Футболист выступил в социальных сетях с опровержением и пообещал подать в суд на журналиста после этих обвинений.

«Привет, ребята. Ну что, видели эти выдуманные слухи о Бело, Грациане и мне? Я даже не знаю, что это за тройничок, о котором вы говорите. Я очень уважаю Бело, я никогда не встречался с Грацианой. Я хочу внести ясность: можете быть уверены, что на этого парня, который говорит это обо мне, который выдумал это, подадут в суд, потому что всего этого не существует. Я никогда этого не делал», – написал Адриано.

Бывшая жена Кака заявила, что развелась с ним, так как он был «слишком идеальным». Бразилец отреагировал: «Я год пытался переварить ситуацию – Библия запрещает разводиться»

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16 комментариев
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Адриано отимел и жену и мужа а затем подал на них в суд. Красавчик.
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Вот это я понимаю, настоящие спортивные новости подъехали! Не то, что какие-то там Реал с Баварией
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— Сосед в групповом ..... участвовать будешь?
— А кто будет участвовать?
— Ты, я и твоя жена.
— Не, я не согласен.!
— Ладно, тогда тебя вычёркиваем.
©
+6
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Ответ Антон Фалафель
Адриано отимел и жену и мужа а затем подал на них в суд. Красавчик.
Ещё и в суде отымеет
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Как можно подавать новость без фото Барбозы. Незачет!
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Муж заметил отношения между его женой и Адриано во время полового акта?) Это как?)
Во время секса Адриано предложил его жене сходить на свидание как-нибудь?)
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Прям готовый сюжет из Brazzers, только в роли лысого Адриано
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Как скучно я живу.
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Угадываем потенциал Адриано
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Адриано хорош, настоящий мачо
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Адриано своим коронным ударом все отбил этой паре, наверное...
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Новость топ ))
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Ответ hakalesmaeel
Угадываем потенциал Адриано
Ставлю тотал больше 23,5😆
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Ответ Антон Буянкин
Ставлю тотал больше 23,5😆
Вполне возможно 🤣
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Ответ hakalesmaeel
Вполне возможно 🤣
Зайдёт по-любому 🤣
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Ответ Фут.Боль
Муж заметил отношения между его женой и Адриано во время полового акта?) Это как?) Во время секса Адриано предложил его жене сходить на свидание как-нибудь?)
Предложил мужу поменяться местами.
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