Красные Соболева и Роши в дерби, Медведев взял «Мастерс» на грунте, поражение «Реала» и скандал с Винисиусом, «Боруссия» обошла «Баварию», титул Кокорина и другие новости

1. В центральном матче тура Мир РПЛ «Спартак» вырвал победу у ЦСКА – 2:1. Красно-белые пропустили первыми, но взяли три очка благодаря дублю Квинси Промеса. Впрочем, запомнился матч не этим, а инцидентом между Александром Соболевым и Виллианом Рошей: форвард «Спартака» показал бразильцу неприличный жест, схватив себя за пах, Роша пытался сообщить об этом судьями, повторив действие Соболева, – и в итоге красные карточки от Сергея Карасева получили оба. Гильермо Абаскаль заявил, что Соболев будет наказан, а сам футболист извинился.

«Краснодар» разгромил «Ростов» (3:0), забив все три мяча к 33-й минуте, а «Крылья» выиграли впервые за 7 матчей – 3:0 у «Урала».

2. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Хольгера Руне в финале «Мастерса» в Риме. Россиянин выиграл первый титул на грунте и 20-й в целом и станет второй ракеткой мира.

3. «Реал» не обошелся без приключений: во-первых, проиграли «Валенсии» (0:1), во-вторых, Винисиус сцепился сначала с фанатами, а потом с Уго Дуро и получил прямую красную на 97-й минуте. Выяснилось, что фанаты «Валенсии», помимо прочих оскорблений, называли Винисиуса «обезьяной», так что Ла Лига проведет расследование очередного расистского инцидента с участием бразильца.

«Атлетико» же разгромил «Осасуну» (3:0) и опередил «Реал» в таблице.

4. «Боруссия» Дортмунд разгромила «Аугсбург» и опередила «Баварию» на 2 очка за тур до конца Бундеслиги. Победа над «Майнцем» гарантирует дортмундцам чемпионство.

5. «Арис» Александра Кокорина впервые в истории стал чемпионом Кипра.

6. В АПЛ «Ман Сити» в ранге чемпиона обыграл «Челси» (1:0, Холанд не понадобился), «Вест Хэм» победил «Лидс».

7. В Кубке Стэнли «Вегас» победил «Даллас» в овертайме и повел 2-0 в финале Запада. Евгений Дадонов и Иван Барбашев отдали по голевой передаче. Впервые в истории НХЛ все 4 первых матча финалов конференций (или полуфиналов плей-офф) завершились в овертаймах.

8. Опубликован текст декларации, которую отказались подписывать российские тяжелоатлеты ради допуска к международным стартам.

9. НБА. «Майами» разгромил «Бостон» и повел 3-0 в финале Востока.

10. ЧМ по хоккею 2023. США забили 9 голов Франции, Швейцария победила Чехию, Словения проиграла Словакии.

11. «ПСЖ» победил «Осер» (2:1) в Лиге 1 благодаря дублю Килиана Мбаппе и ассисту Лео Месси. Парижане находится в 1 очке от чемпионского титула.

12. «Наполи» обыграл «Интер» (3:1) в Серии А. Ди Лоренцо забил на 85-й, Гаэтано – на 95-й, а Гальярдини удалили в первом тайме. В результате «Лацио», обыгравший «Удинезе», поднялся на 3-е место и обошел «Интер».

13. С «Ювентуса» могут снять 12 очков в понедельник. Клуб опустится на 8-е место в Серии А при таком штрафе.

14. Баскетбольный «Реал» вырвал победу у «Олимпиакоса» и стал 11-кратным чемпионом Евролиги, «Монако» обыграл «Барселону» в матче за 3-е место.

15. Американская велогонщица Ханна Аренсман завершила карьеру после поражения от трансгендера, заявив, что «это нечестный спорт».

Цитаты дня.

Медведева об уходе из МГУ: «На меня наехал пресс-центр за желтушный заголовок к интервью. Решили не предоставлять материалы для учебы»

Кассано о «Роме» в финале ЛЕ: «Они играли дерьмово, но Моуринью скажет: «Я победил, мне насрать». Как сказал Наполеон, лучше быть удачливым командиром, а не сильным»

«Я с иноагентами не разговариваю». Евсеев на вопрос журналиста Kicker

Виллиан Роша: «Соболев повернулся ко мне и потрогал свой причиндал. Колоссальное неуважение. Я показал это судьям, а меня удалили, вопиющая ошибка»

Левандовски о поздравительном видео «Барсы» для российских фанатов: «Я был удивлен, мягко говоря. Что-то не продумали до конца, вышло очень плохо. Клуб собирается что-то предпринять»

Федотов – игрокам ЦСКА после «Спартака»: «Мы переиграли эту команду, переиграли! Горько и больно за творящееся безобразие»

Винисиус о матче с «Валенсией»: «Наградой расистам стало мое удаление. Это не футбол, это Ла Лига»

Винисиус об Испании: «Прекрасная нация согласна на экспорт образа расистской страны. Лига, принадлежавшая Роналду, Месси, Роналдиньо, теперь принадлежит расистам»

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!