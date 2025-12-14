Защитник «Милана» Бартезаги сделал дубль в матче с «Сассуоло». Это первые голы 19-летнего воспитанника за клуб
19-летний защитник Бартезаги сделал дубль за «Милан».
Левый защитник Давиде Бартезаги забил первые голы за «Милан».
19-летний воспитанник миланцев сделал дубль в домашнем матче 15-го тура Серии А против «Сассуоло» (2:1, второй тайм).
На 34-й минуте Давиде отличился после прострела с фланга от Рубена Лофтуса-Чика – он замкнул дальнюю штангу. На 47-й он после паса Кристофера Нкунку поразил ближний угол ворот Ариянета Мурича.
Для Бартезаги этот матч стал 28-м за первую команду «Милана». В сентябре он отдал голевой пас в матче Кубка Италии с «Лечче» (3:0). Подробная статистика игрока – здесь.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Что делать с Хаби Алонсо?31965 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости