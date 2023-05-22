Ла Лига расследует расизм в адрес Винисиуса в матче с «Валенсией»
Ла Лига расследует случаи расизма в адрес вингера «Реала» Винисиуса.
«В связи с инцидентами, произошедшими во время матча «Валенсия» – «Реал» на стадионе «Месталья», Ла Лига сообщает, что запросила все имеющиеся материалы, чтобы расследовать произошедшее.
После завершения расследования, если будет выявлено какое-либо преступление на почве ненависти, Ла Лига предпримет соответствующие юридические действия.
Ла Лига также проведет расследование по поводу изображений, на которых, предположительно, расистские оскорбления были направлены в адрес Винисиуса за пределами «Местальи».
Ла Лига активно реагирует на все инциденты расистского характера в отношении Винисиуса. Так, за последние 2 сезона Ла Лига 9 раз подавала жалобы в Комитет по проведению соревнований RFEF, Государственную комиссию по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте, прокуратуру и суды.
Напоминаем, для ускорения процесса выявления любого лица или группы лиц, проявляющих расистское поведение на стадионе или за его пределами, Ла Лига создала электронный адрес, чтобы болельщики могли связаться с нами и предоставить необходимую информацию.
Ла Лига на протяжении многих лет борется с подобным поведением и пропагандирует позитивные ценности в спорте не только на поле, но и за его пределами», – говорится в заявлении организации.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Давай лучше еще двадцать мнений про Соболева и хорошо бы еще Бузовой или инагентами все это шлифануть.
Зато такое поведение Винисиуса нормально вытаскивает из соперников их нутро.
Посоперничал с Уокером, в одном матче он его уделал, в ответке наоборот, обнялись, поблагодарили, разошлись.
Тут теперь мы знаем о мерзости Дуро, который вначале душит, затем симулирует (Винисиус еще так не провоцировал), а проблемах с головой Мамардашвили (когда Мусса мяч не отдавал норм, когда мяч забрали, он побежал убивать), знаем о мерзкой публике Валенсии (хотя об этом вся Испания давно знает).
И это за один только матч)
Спортс, а может сделаете новость о том, что Брайтон впервые в истории вышел в еврокубки? Я конечно понимаю, что удаления Соболева и Винисиуса интереснее, но это же спортивный портал
Устрой он и там скандалы с соперниками и судьями, и те фаны начали бы его оскорблять.
Вот тогда он бы не смог разыграть карту с расизмом.
В Испании его выходки и поддержка со стороны клуба сыграла с ним злую шутку. Увидели его слабость и теперь его начинают оскорблять до матча