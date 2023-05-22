Ла Лига расследует расизм в адрес Винисиуса в матче с «Валенсией»

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига Винисиус Жуниор Футбол

Ла Лига расследует случаи расизма в адрес вингера «Реала» Винисиуса.

«В связи с инцидентами, произошедшими во время матча «Валенсия» – «Реал» на стадионе «Месталья», Ла Лига сообщает, что запросила все имеющиеся материалы, чтобы расследовать произошедшее.

После завершения расследования, если будет выявлено какое-либо преступление на почве ненависти, Ла Лига предпримет соответствующие юридические действия.

Ла Лига также проведет расследование по поводу изображений, на которых, предположительно, расистские оскорбления были направлены в адрес Винисиуса за пределами «Местальи».

Ла Лига активно реагирует на все инциденты расистского характера в отношении Винисиуса. Так, за последние 2 сезона Ла Лига 9 раз подавала жалобы в Комитет по проведению соревнований RFEF, Государственную комиссию по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте, прокуратуру и суды.

Напоминаем, для ускорения процесса выявления любого лица или группы лиц, проявляющих расистское поведение на стадионе или за его пределами, Ла Лига создала электронный адрес, чтобы болельщики могли связаться с нами и предоставить необходимую информацию.

Ла Лига на протяжении многих лет борется с подобным поведением и пропагандирует позитивные ценности в спорте не только на поле, но и за его пределами», – говорится в заявлении организации.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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45 комментариев

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Peter Parker
Ответ Gaiar
Оффтоп. Спортс, а может сделаете новость о том, что Брайтон впервые в истории вышел в еврокубки? Я конечно понимаю, что удаления Соболева и Винисиуса интереснее, но это же спортивный портал
Ну ты давай не наглей. Хочешь что ли чтобы для тебя цифры поднимали, историю лопатили, красивые слова придумывали, чтобы текст складно читался.
Давай лучше еще двадцать мнений про Соболева и хорошо бы еще Бузовой или инагентами все это шлифануть.
+44
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+41
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arspurs9
Ответ Очки Дани Алвеса
Расизму не место в футболе, но Вини неплохо было бы начать с себя, а не просить Испанию сделать какие-то реформы. И уж тем более накидывать на всю лигу или вообще страну. Расисты есть везде, но поведение Виника как услада для их деятельности. Хороший игрок, противный персонаж.
А начать с себя это как? Научиться не реагировать на оскорбления? Не все это могут. Почти все его психозы начинаются в ответ. Либо в ответ на такой расизм с трибун, либо на вечные удары по ногам, которые пропускают арбитры (таких ситуаций у него навалом).

Зато такое поведение Винисиуса нормально вытаскивает из соперников их нутро.
Посоперничал с Уокером, в одном матче он его уделал, в ответке наоборот, обнялись, поблагодарили, разошлись.
Тут теперь мы знаем о мерзости Дуро, который вначале душит, затем симулирует (Винисиус еще так не провоцировал), а проблемах с головой Мамардашвили (когда Мусса мяч не отдавал норм, когда мяч забрали, он побежал убивать), знаем о мерзкой публике Валенсии (хотя об этом вся Испания давно знает).
И это за один только матч)
+23
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Михаил Сафонов
Винисиусу нужен спец, который сделает из него ментальную машину. Пока он будет обращать внимание на расизм он никуда не денется.
+15
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Гамарджоба Генацвале
Ответ arspurs9
Винисиус играл в Лондоне, Манчестере, Ливерпуле, Париже (где расизма как минимум не меньше, чем с Испании), почему у него проблемы только в Испании? Может все же дело в испанских фанатах?
Это дело тёмное!
+9
-2
+7
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Muhammad Juraev
Предлагаю дать дискфу Левандовски!
+6
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+5
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GeroyamSala
Ла Лига последние лет 15 думала только о том.. Как провести за год больше классико, два парня с номерами 10 и 7 делали кассу. Все другие проблемы были не важны, да и как они могли затмить этих парней ? Время прошло и проблемы поперли, а тут еще в виде расизма.
+5
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+4
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f0rmoceft
Ла лиге надо после таких матчей закрывать вход болельщикам матча на три, и штраф крупный
+13
-10
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Нефанатик
В Реала половина состава темнокожие, но "страдает" только Винисиус. Ему можно провоцировать, симулировать, ругаться, а людям пришедшим смотреть футбол нужно это молча терпеть? Почему у Камавинги нет проблем с расизмом? Кто то скажет что Винисиус больше проблем приносит сопернику... не приносит, его КПД ниже чем у Камавинги. Камавинга бесспорно лучший игрок команды в этом сезоне. Самый стабильный и самый полезный.
+5
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Muhammad Juraev
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален
Я не такой 🤡 как вы и ваш кумир, чтобы обращать внимание на тебя)
+2
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Gaiar
Оффтоп.

Спортс, а может сделаете новость о том, что Брайтон впервые в истории вышел в еврокубки? Я конечно понимаю, что удаления Соболева и Винисиуса интереснее, но это же спортивный портал
+19
-18
+1
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3xclus1ve
Ответ arspurs9
А начать с себя это как? Научиться не реагировать на оскорбления? Не все это могут. Почти все его психозы начинаются в ответ. Либо в ответ на такой расизм с трибун, либо на вечные удары по ногам, которые пропускают арбитры (таких ситуаций у него навалом). Зато такое поведение Винисиуса нормально вытаскивает из соперников их нутро. Посоперничал с Уокером, в одном матче он его уделал, в ответке наоборот, обнялись, поблагодарили, разошлись. Тут теперь мы знаем о мерзости Дуро, который вначале душит, затем симулирует (Винисиус еще так не провоцировал), а проблемах с головой Мамардашвили (когда Мусса мяч не отдавал норм, когда мяч забрали, он побежал убивать), знаем о мерзкой публике Валенсии (хотя об этом вся Испания давно знает). И это за один только матч)
Да винисиус белоснежка. Он провокатор, если не сможет себя держать, это его проблема. Он дофига бабло получает, если не зритель он никто!!!
+1
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sheri_24
Ответ arspurs9
Винисиус играл в Лондоне, Манчестере, Ливерпуле, Париже (где расизма как минимум не меньше, чем с Испании), почему у него проблемы только в Испании? Может все же дело в испанских фанатах?
Ты реально не видишь что там он ведёт себя паинькой.
Устрой он и там скандалы с соперниками и судьями, и те фаны начали бы его оскорблять.
Вот тогда он бы не смог разыграть карту с расизмом.
В Испании его выходки и поддержка со стороны клуба сыграла с ним злую шутку. Увидели его слабость и теперь его начинают оскорблять до матча
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arspurs9
Винисиус играл в Лондоне, Манчестере, Ливерпуле, Париже (где расизма как минимум не меньше, чем с Испании), почему у него проблемы только в Испании? Может все же дело в испанских фанатах?
+20
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Wolfy777
Ла Лига скоро захлебнётся в своих незавершённых расследованиях о расизме
+1
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Mr. Galacticos
расследование они проведут...в протоколе судья даже не отметил никаких форс-мажоров...Тебас мстит Пересу за создание Суперлиги - другим не объяснить
0
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Fan of Sport
Я думаю, что в этой ситуации Винисиуса поддержат Барселона, Атлетико и другие клубы Ла Лиги. Винисиус может и конфликтный человек, но он не заслуживает настолько большого количества негатива.
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Gaiar
Ответ Peter Parker
Ну ты давай не наглей. Хочешь что ли чтобы для тебя цифры поднимали, историю лопатили, красивые слова придумывали, чтобы текст складно читался. Давай лучше еще двадцать мнений про Соболева и хорошо бы еще Бузовой или инагентами все это шлифануть.
Про лгбт не забываем!)
+2
-2
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Владддд
Ответ arspurs9
А начать с себя это как? Научиться не реагировать на оскорбления? Не все это могут. Почти все его психозы начинаются в ответ. Либо в ответ на такой расизм с трибун, либо на вечные удары по ногам, которые пропускают арбитры (таких ситуаций у него навалом). Зато такое поведение Винисиуса нормально вытаскивает из соперников их нутро. Посоперничал с Уокером, в одном матче он его уделал, в ответке наоборот, обнялись, поблагодарили, разошлись. Тут теперь мы знаем о мерзости Дуро, который вначале душит, затем симулирует (Винисиус еще так не провоцировал), а проблемах с головой Мамардашвили (когда Мусса мяч не отдавал норм, когда мяч забрали, он побежал убивать), знаем о мерзкой публике Валенсии (хотя об этом вся Испания давно знает). И это за один только матч)
У Дуро типичное поведение для сливовых, мадридская школа в действие,
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Xxx zzz
Ответ Михо
Почему не преследуют Тчуамени, Камавингу, Рюдигера, Родриго, Крооса в конце концов? Только Вини🤷🏻‍♂️
Да потому что знают что он на поводу идет,очень вспыльчивый,знают куда давить и добиваются чего хотят,а он пока ведется на это
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Bekhruz B.B
Вопрос! Вини не первый и не единственный игрок этой рассы, вот почему его так? Может дело в нем и в его характере
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Burel
Ответ arspurs9
Винисиус играл в Лондоне, Манчестере, Ливерпуле, Париже (где расизма как минимум не меньше, чем с Испании), почему у него проблемы только в Испании? Может все же дело в испанских фанатах?
потому что он, как тот семиклассник, который задирает третьеклашек, но дрожит перед старшеклассниками
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За Валенсию с 1999
Ответ f0rmoceft
Ла лиге надо после таких матчей закрывать вход болельщикам матча на три, и штраф крупный
Это засланные мадридские болельщики кричали😁
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Пользователь заблокирован
Ответ Muhammad Juraev
Предлагаю дать дискфу Левандовски!
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