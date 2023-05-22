Ла Лига расследует расизм в адрес Винисиуса в матче с «Валенсией»

Ла Лига расследует случаи расизма в адрес вингера «Реала» Винисиуса.

«В связи с инцидентами, произошедшими во время матча «Валенсия» – «Реал» на стадионе «Месталья», Ла Лига сообщает, что запросила все имеющиеся материалы, чтобы расследовать произошедшее.

После завершения расследования, если будет выявлено какое-либо преступление на почве ненависти, Ла Лига предпримет соответствующие юридические действия.

Ла Лига также проведет расследование по поводу изображений, на которых, предположительно, расистские оскорбления были направлены в адрес Винисиуса за пределами «Местальи».

Ла Лига активно реагирует на все инциденты расистского характера в отношении Винисиуса. Так, за последние 2 сезона Ла Лига 9 раз подавала жалобы в Комитет по проведению соревнований RFEF, Государственную комиссию по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте, прокуратуру и суды.

Напоминаем, для ускорения процесса выявления любого лица или группы лиц, проявляющих расистское поведение на стадионе или за его пределами, Ла Лига создала электронный адрес, чтобы болельщики могли связаться с нами и предоставить необходимую информацию.

Ла Лига на протяжении многих лет борется с подобным поведением и пропагандирует позитивные ценности в спорте не только на поле, но и за его пределами», – говорится в заявлении организации.

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