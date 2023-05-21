«Крылья» выиграли впервые за 7 матчей – 3:0 у «Урала». Забили Бейл, Цыпченко и Гарре

«Урал» в гостях крупно проиграл «Крыльям Советов» (0:3) в 28-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

За хозяев забили , и .

« » одержали первую победу за 7 последних матчей. У самарцев были 3 поражения и 3 ничьих, одна из которых привела к проигрышу в серии пенальти.

Команда занимает 12-е место, имея 29 очков, « » располагается на строчку выше, имея на балл больше.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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