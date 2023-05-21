«Крылья» выиграли впервые за 7 матчей – 3:0 у «Урала». Забили Бейл, Цыпченко и Гарре
«Урал» в гостях крупно проиграл «Крыльям Советов» (0:3) в 28-м туре Мир РПЛ.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
За хозяев забили Гленн Бейл, Дмитрий Цыпченко и Бенхамин Гарре.
«Крылья» одержали первую победу за 7 последних матчей. У самарцев были 3 поражения и 3 ничьих, одна из которых привела к проигрышу в серии пенальти.
Команда занимает 12-е место, имея 29 очков, «Урал» располагается на строчку выше, имея на балл больше.
- Дата проведения
- 21 мая, 14.00, «Самара-Арена»
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Крылья Советов –
Ломаев (Фролов, 21), Бейл, Солдатенков, Евгеньев, Горшков, Ежов (Рассказов, 66), Витюгов (Гапонов, 80), Бабкин (Фернандо, 66), Писарский, Цыпченко (Шитов, 66), Гарре.
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Урал –
Помазун, Кулаков, Мамин, Бегич, Бевеев, Бикфалви (Железнов, 80), Сиссе (Сунгатулин, 60), Мишкич (Подберезкин, 77), Юшин (Цулукидзе, 77), Егорычев, Каштанов.
- Предупреждение:
- Кулаков (76).
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
С победой Самару
P.S.Аукается нам участие в кубке.
Ну и как Гончаренко из Кубани уходил тож помним)
Гарре 3-0 )
В первом тайме Урал играл нормально, имел моменты, но потом подсел
- Очень трудно даются победы. Счет не должен никого обманывать. Конечно, в начале второго тайма мы забили быстрые голы, результат в какой-то мере был понятен. Но нужно было внимательно доводить матч до победы. Если взять первый тайм, то он складывался непросто. Травма Ломаева, нам хотелось быстрее переходить в тактическом плане с четверки на пятерку, когда соперник меняет схему игры. Это не было для нас неожиданно, но некоторые детали в этот момент мы сразу не отрегулировали. Наверное, лучше наша игра пошла в концовке первого тайма. Объективно, соперник создал больше подходов, чем мы. Нам нельзя было отступать, мы максимально ответственно подошли к игре.
Остаётся пожелать "Крыльям" и гл.тренеру в оставшихся матчах так же и не отступать, и не проиграть.