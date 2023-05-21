«Крылья» выиграли впервые за 7 матчей – 3:0 у «Урала». Забили Бейл, Цыпченко и Гарре

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Урал Гленн Бейл Бенхамин Гарре Дмитрий Цыпченко онлайны Футбол

«Урал» в гостях крупно проиграл «Крыльям Советов» (0:3) в 28-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

За хозяев забили Гленн Бейл, Дмитрий Цыпченко и Бенхамин Гарре.

«Крылья» одержали первую победу за 7 последних матчей. У самарцев были 3 поражения и 3 ничьих, одна из которых привела к проигрышу в серии пенальти.

Команда занимает 12-е место, имея 29 очков, «Урал» располагается на строчку выше, имея на балл больше.

Крылья Советов – Урал 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
21 мая, 14.00, «Самара-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 45 Бейл, 2:0 – 52 Цыпченко, 3:0 – 60, пенальти Гарре.
Крылья СоветовЛомаев (Фролов, 21), Бейл, Солдатенков, Евгеньев, Горшков, Ежов (Рассказов, 66), Витюгов (Гапонов, 80), Бабкин (Фернандо, 66), Писарский, Цыпченко (Шитов, 66), Гарре.
УралПомазун, Кулаков, Мамин, Бегич, Бевеев, Бикфалви (Железнов, 80), Сиссе (Сунгатулин, 60), Мишкич (Подберезкин, 77), Юшин (Цулукидзе, 77), Егорычев, Каштанов.
Предупреждение:
Кулаков (76).

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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56 комментариев

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Dottore
За Крылья Советов!
+23
-2
+21
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samarskij-kuzmich
Отлично!👍👍👍 С победой всех, кто переживает за Крылья Советов!!!
+21
-1
+20
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Великий Алонсо
Гарет красавчик!
+21
-1
+20
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Павел Колесников
Отличная игра Крыльев, красивый первый гол. Такая команда не должна быть в стыках
С победой Самару
+13
-1
+12
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Pelerin
Удачи КС в следующем матче!
+10
-1
+9
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блокад блокадыч
Крылья с заслуженной победой!
+8
0
+8
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SALTAN
Пенальти опередил мое высказывание. 2 мяча Урал вряд ли бы отыграл с такой игрой. Поэтому, пусть Крылья накидают нам побольше. Чтобы в следующих играх играли поживее.После взбучки.
P.S.Аукается нам участие в кубке.
+7
0
+7
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suwor
Кроме Якубы все травмированные выздоровели и находятся в запасе. Интересно будет посмотреть, когда и кого Осинькин задействует в этом важном матче.
+6
0
+6
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Клеонепатра
Ответ Kenny De Schepper
договорнячрк скатали, а наивные дурачки сидят в ладошки от радости хлопают
Уралу очки не нужны что ли?
+6
0
+6
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Горемычный Рибери
Краснодар выглядел уставшим после кубковой игры,но всё равно Крылья молодцы.Осинькин всё таки сделал из Цыпченко футболиста,респект ему и Корниленко.Теперь самое главное в Воронеже не обо--ся!
+6
0
+6
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Pelerin
Теперь КС главное самим себе не привозить... пусть уж лучше Факел в стыках болтается, чем КС )
+9
-3
+6
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Павел Колесников
Ответ dArkognan
Почему не должна? Можно и в стыки. Но вот вылетать она не должна.
Для стыков есть Пари НН, который про атаку не слышал, и Факел, который биться выходит, а не в футбол играть
+5
0
+5
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King_X
Ответ fregat96
Похоже конечно, но зачем тогда 3-0, можно и 2-1. Так незаметнее.
Про договорняк чушь ваш собеседник сказал, поскольку сам Урал может попасть в стыки при определённом раскладе. Нет смысла
Ну и как Гончаренко из Кубани уходил тож помним)
+5
-1
+4
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Добрый Ретроград
И гол забивает Гарре Бейл!
+6
-2
+4
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Сергей Жарковский
Ответ NottinghamForest
А Сычевой выйдет
Вместе с Писарским!
+4
-1
+3
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Pelerin
Ответ инок
Комментарий удален пользователем
Там рикошет от него, если уж быть честным.
Гарре 3-0 )
+3
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Правда России
Ответ Kenny De Schepper
договорнячрк скатали, а наивные дурачки сидят в ладошки от радости хлопают
Урал вылетел из кубка, морально подсевшие и дорога из Краснодара тоже отпечаток даёт.
В первом тайме Урал играл нормально, имел моменты, но потом подсел
+3
0
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suwor
Ответ Demon_khv
ого, гарет бейл сделал дуль за КС
Гарет уже отдыхает. Где-то в Америке... А вот Гленн забивает за самарские "КС".
+3
0
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Куй Бышевец
Гоооол
+4
-1
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suwor
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвел итоги матча 28 тура МИР РПЛ против "Урала" (3:0).
- Очень трудно даются победы. Счет не должен никого обманывать. Конечно, в начале второго тайма мы забили быстрые голы, результат в какой-то мере был понятен. Но нужно было внимательно доводить матч до победы. Если взять первый тайм, то он складывался непросто. Травма Ломаева, нам хотелось быстрее переходить в тактическом плане с четверки на пятерку, когда соперник меняет схему игры. Это не было для нас неожиданно, но некоторые детали в этот момент мы сразу не отрегулировали. Наверное, лучше наша игра пошла в концовке первого тайма. Объективно, соперник создал больше подходов, чем мы. Нам нельзя было отступать, мы максимально ответственно подошли к игре.
Остаётся пожелать "Крыльям" и гл.тренеру в оставшихся матчах так же и не отступать, и не проиграть.
+2
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Kit244098
Кому нужнее, тот и выиграл))
+2
0
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Добрый Ретроград
В Реале был хорош, жаль, что в Бейсбол ушёл окончательно.
+5
-3
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Игорь Трофимов
Ответ samarskij-kuzmich
Отлично!👍👍👍 С победой всех, кто переживает за Крылья Советов!!!
С победой!
+2
0
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NottinghamForest
А Сычевой выйдет
+3
-1
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SALTAN
Не проходной матч. Обеим командам нужны очки. Будет острая борьба.
+3
-1
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