Федотов – игрокам ЦСКА после «Спартака»: «Мы переиграли эту команду, переиграли! Горько и больно за творящееся безобразие»
Владимир Федотов подбодрил ЦСКА после поражения от «Спартака» (1:2).
«Парни, значит, по итогу мы себя можем упрекнуть, что не забиваем. Эти подходы, наши моменты голевые – их было предостаточно! Мы переиграли эту команду. Переиграли!
Ну и поэтому… я не знаю. Мне очень стыдно, конечно. Горько и больно за это безобразие, которое тут творится, если честно. Я вам аплодирую, вы огромные молодцы!» – сказал в раздевалке главный тренер ЦСКА.
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Кстати, читаю комменты под той новостью и сейчас, это так тренерство в цска его обеляет или что?:)
Пылу поубавится)
Федотов не умеет проигрывать, давно известно...
Голов больше забил Спартак, по владению мячом Спартак лучше 53%-47%, удары в створ 7-5 в пользу Спартака, по xG 1.60 на 0.99 в пользу Спартака.
Вы проиграли по всем статьям.
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал судейство в матче 1-го тура Тинькофф- чемпионата России против «Спартака» (2:2). В ворота красно-белых были назначены два пенальти. После игры владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что собирается снять клуб с чемпионата.
— На мой взгляд, все закономерно. На матче был ВАР, моменты просмотрели и приняли решение. Маслов и Жиго фолили? Знаете, как раньше говорили: если судья поставил, значит, пенальти был. Если нет, значит, что не было, — сказал Федотов в эфире «Матч ТВ».
P.S. в правилах описано наказание за неприличные жесты. При этом там нет градаций по агрессии, адресату. Просто неприличные жесты не должны быть показаны.
P.S. Соболева - идиота вообще не оправдываю.
Цска проиграл по всем важным показателям
https://soccer365.ru/live/match-tsska-m-spartak-smotret-onlayn/