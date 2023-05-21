Федотов – игрокам ЦСКА после «Спартака»: «Мы переиграли эту команду, переиграли! Горько и больно за творящееся безобразие»

Владимир Федотов подбодрил ЦСКА после поражения от «Спартака» (1:2).

«Парни, значит, по итогу мы себя можем упрекнуть, что не забиваем. Эти подходы, наши моменты голевые – их было предостаточно! Мы переиграли эту команду. Переиграли!

Ну и поэтому… я не знаю. Мне очень стыдно, конечно. Горько и больно за это безобразие, которое тут творится, если честно. Я вам аплодирую, вы огромные молодцы!» – сказал в раздевалке главный тренер .

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