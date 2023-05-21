Федотов – игрокам ЦСКА после «Спартака»: «Мы переиграли эту команду, переиграли! Горько и больно за творящееся безобразие»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Владимир Федотов Футбол

Владимир Федотов подбодрил ЦСКА после поражения от «Спартака» (1:2).

«Парни, значит, по итогу мы себя можем упрекнуть, что не забиваем. Эти подходы, наши моменты голевые – их было предостаточно! Мы переиграли эту команду. Переиграли!

Ну и поэтому… я не знаю. Мне очень стыдно, конечно. Горько и больно за это безобразие, которое тут творится, если честно. Я вам аплодирую, вы огромные молодцы!» – сказал в раздевалке главный тренер ЦСКА.

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159 комментариев

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jwbmwbqvih
Если судья поставил пенальти,то он правильный. Вроде как-то давно,Федотов говорил такие слова. Могу ошибаться.
+286
-14
+272
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rigobersong
Лицемер:))

https://www.sports.ru/football/1087783259.html

Кстати, читаю комменты под той новостью и сейчас, это так тренерство в цска его обеляет или что?:)
+165
-28
+137
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Anton Senatorov
Надо бы ему статистику матча показать.
Пылу поубавится)
+124
-18
+106
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Pelerin
Да что за лицемерие? Два спорных момента в конце игры были почему? Потому что Спартак играл в штрафной пфк, а не наоборот.
Федотов не умеет проигрывать, давно известно...
+76
-12
+64
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fussballer
Ответ jwbmwbqvih
Если судья поставил пенальти,то он правильный. Вроде как-то давно,Федотов говорил такие слова. Могу ошибаться.
Но есть один нюанс!
+66
-5
+61
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Andy Tucker
Ответ jwbmwbqvih
Если судья поставил пенальти,то он правильный. Вроде как-то давно,Федотов говорил такие слова. Могу ошибаться.
и ещё его помощник добавил тогда: это наш Колизей 🤣
+63
-2
+61
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Vano from Tbilisi
Какой же мерзотный тип. Эталонный
+75
-16
+59
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ken2ki
Лицемер и шарлатан
+52
-6
+46
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GLASGOW
А в чём вы переиграли-то?

Голов больше забил Спартак, по владению мячом Спартак лучше 53%-47%, удары в створ 7-5 в пользу Спартака, по xG 1.60 на 0.99 в пользу Спартака.

Вы проиграли по всем статьям.
+39
-5
+34
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s_kapa
Сеанс самовнушения
+37
-4
+33
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Myach
Переиграли)))
+38
-6
+32
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Steiner
Врет, как дышит..
+32
-8
+24
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Arti22
Отдыхай лысый
+25
-6
+19
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Pelerin
Ответ Андрей Андреев
Ну, кстати, статистика плюс минус равная
1.60-0.99 по xG
+25
-6
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Ильдар Фарукшин
Фантазер ты меня называла 😊
+19
-1
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FinanceSPb
Ответ jwbmwbqvih
Если судья поставил пенальти,то он правильный. Вроде как-то давно,Федотов говорил такие слова. Могу ошибаться.
Тысячу лайков бы поставил)
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал судейство в матче 1-го тура Тинькофф- чемпионата России против «Спартака» (2:2). В ворота красно-белых были назначены два пенальти. После игры владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что собирается снять клуб с чемпионата.

— На мой взгляд, все закономерно. На матче был ВАР, моменты просмотрели и приняли решение. Маслов и Жиго фолили? Знаете, как раньше говорили: если судья поставил, значит, пенальти был. Если нет, значит, что не было, — сказал Федотов в эфире «Матч ТВ».
+16
0
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Lior Diamond
Ответ rigobersong
Лицемер:)) https://www.sports.ru/football/1087783259.html Кстати, читаю комменты под той новостью и сейчас, это так тренерство в цска его обеляет или что?:)
Полностью согласен)
+16
-1
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Pelerin
Ответ ASPush
Жаль, что в этой штрафной не было основного защитника ЦСКА…
Да, глупеньким оказался...

P.S. в правилах описано наказание за неприличные жесты. При этом там нет градаций по агрессии, адресату. Просто неприличные жесты не должны быть показаны.
+21
-6
+15
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Andrey Fiver
Вот кто настоящий лысый шарлатан :-) Тренер, конечно, неплохой, но лицемер и трус. Поэтому болелам ЦСКА, которые сейчас вопят про то, что "Соболев и Спартак - оба мерзкие, нашли друг друга, ко-ко-ко", следовало бы сначала поискать бревно в своём глазу...
P.S. Соболева - идиота вообще не оправдываю.
+14
-2
+12
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spawn0
Фантомас разбушевался.
+13
-1
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Wiley Fox
Клоун лысый

Цска проиграл по всем важным показателям

https://soccer365.ru/live/match-tsska-m-spartak-smotret-onlayn/
+11
-1
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Алексей Озеров
Проигрывать надо уметь, а не орать, как баба, что тебя сзади поимели.
+11
-1
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Konstantin Zorin
Ответ jwbmwbqvih
Если судья поставил пенальти,то он правильный. Вроде как-то давно,Федотов говорил такие слова. Могу ошибаться.
А ещё, это карма - сегодня после матча что-то активно прыгало вокруг судьи.
+9
0
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Торна
😂😂😂😂😂 быдло оно везде быдло. Ну если 99 минут пулять в расчете на удачу это переиграли то да. Один раз даже повезло. А так колхоз отбивался 90 минут и воротчик тащил
+9
-1
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Kanan Jarrus
эталонно ноет
+14
-6
+8
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