«Я с иноагентами не разговариваю». Евсеев на вопрос журналиста Kicker

Вадим Евсеев отказался отвечать на вопрос журналиста и назвал его иноагентом.

В 28-м туре Мир «Локомотив» дома победил «Факел» (1:0).

После матча журналист, представившийся сотрудником немецкого издания Kicker, задал вопрос о том, удастся ли « » сохранить состав на следующий сезон.

«Я с иноагентами не разговариваю», – ответил главный тренер воронежской команды.

Отметим, что вопрос задавал человек, переводивший первую пресс-конференцию тренера в «Спартаке». После его работы были жалобы на неточный перевод.

Кроме того, у журналиста в апреле 2022 года случился конфликт с главным тренером тульского «Арсенала» , который на пресс-конференции после матча со «Спартаком» (0:3) заявил: «Иди в свою Германию!»

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