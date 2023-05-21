«Я с иноагентами не разговариваю». Евсеев на вопрос журналиста Kicker
Вадим Евсеев отказался отвечать на вопрос журналиста и назвал его иноагентом.
В 28-м туре Мир РПЛ «Локомотив» дома победил «Факел» (1:0).
После матча журналист, представившийся сотрудником немецкого издания Kicker, задал Евсееву вопрос о том, удастся ли «Факелу» сохранить состав на следующий сезон.
«Я с иноагентами не разговариваю», – ответил главный тренер воронежской команды.
Отметим, что вопрос задавал человек, переводивший первую пресс-конференцию тренера Доменико Тедеско в «Спартаке». После его работы были жалобы на неточный перевод.
Кроме того, у журналиста в апреле 2022 года случился конфликт с главным тренером тульского «Арсенала» Миодрагом Божовичем, который на пресс-конференции после матча со «Спартаком» (0:3) заявил: «Иди в свою Германию!»
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Хотя от Евсеева такие ответы ожидаемы
форма puma - германия
телефон айфон- америкай
машина amг - германия
бутсы мячи Адидас Найк ( германия Америка )
Свою первую травму получил в 2001-м, в матче против одноклубников из Нижнего Новгорода. Порвал крестообразную связку и мениск. И улетел на операцию в Штутгарт. Туда же отправился через четыре года. Играли с «Динамо», выскочил мениск. Но все замены уже были сделаны, пришлось играть. Дотерпел и полетел в больницу.
Другую ногу оперировал, уже перейдя в «Сатурн». Снова передняя крестообразная, но отправился уже в Мюнхен, в знаменитую клинику, куда прилетают многие игроки. Восстанавливаться отправился в Регенсбург, где реабилитацией футболистов занимается доктор сборной Германии. Убедился сам, какого уровня он специалист. Впечатлило.
Затем снова был мениск и опять полёт в Мюнхен. И там же, пользуясь двухнедельной паузой, сделал свою пятую операцию. Выпрямил носовую перегородку. После перелома носа было тяжелее дышать, сделали всё как надо.