«Я с иноагентами не разговариваю». Евсеев на вопрос журналиста Kicker

Теги премьер-лига Россия Вадим Евсеев Факел Миодраг Божович Политика Доменико Тедеско Р-Спорт Футбол

Вадим Евсеев отказался отвечать на вопрос журналиста и назвал его иноагентом.

В 28-м туре Мир РПЛ «Локомотив» дома победил «Факел» (1:0).

После матча журналист, представившийся сотрудником немецкого издания Kicker, задал Евсееву вопрос о том, удастся ли «Факелу» сохранить состав на следующий сезон. 

«Я с иноагентами не разговариваю», – ответил главный тренер воронежской команды.

Отметим, что вопрос задавал человек, переводивший первую пресс-конференцию тренера Доменико Тедеско в «Спартаке». После его работы были жалобы на неточный перевод.

Кроме того, у журналиста в апреле 2022 года случился конфликт с главным тренером тульского «Арсенала» Миодрагом Божовичем, который на пресс-конференции после матча со «Спартаком» (0:3) заявил: «Иди в свою Германию!»

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177 комментариев

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Filipp Gorski
Быдло
Хотя от Евсеева такие ответы ожидаемы
+380
-57
+323
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Dr.Hapot
Больше интересует откуда журналист Kicker знает о существовании Факела?🤣
+252
-9
+243
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Давид Agabekyan
Меня больше удивляет не хамство Евсеева, а то что Kicker освещает РПЛ
+191
-6
+185
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Tigo_Volchara93
С иноагентами не разговаривает, однако вся его семья ездит на машинах иноагентских, телефон иноагентский, отдыхать летал к иноагентам… а в целом молодец, патриот
+201
-19
+182
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Fullhouse
Ответ Барсик Юрана
Комментарий удален модератором
Ему нельзя, у него категория Д и муж дома
+151
-19
+132
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Жалько Печалич
И таких в стране подавляющее большинство, обвешаны лапшой пропаганды с ног до головы..
+98
-20
+78
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Nerazzurri-88
Ответ Filipp Gorski
Быдло Хотя от Евсеева такие ответы ожидаемы
Да, вадичек ещё с уэльской фразы вызывает сочувствие и брезгливость.
+86
-31
+55
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Павел Зарубин
Ответ Dr.Hapot
Больше интересует откуда журналист Kicker знает о существовании Факела?🤣
Да и вообще какое им дело до РПЛ, явно тут что-то подозрительное😁
+45
-2
+43
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T622222
Почему на немецком авто???
+50
-9
+41
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Mypta3uh23
Ответ Tigo_Volchara93
С иноагентами не разговаривает, однако вся его семья ездит на машинах иноагентских, телефон иноагентский, отдыхать летал к иноагентам… а в целом молодец, патриот
ты не понимаешь, это трофеи добытые в бою
+47
-8
+39
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Narikala
По его лицу видно,что оно не обезображено интеллектом.
+41
-5
+36
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Красный чай
Вражеский агент видать хочет выведать секреты тактики у гения. А гений тренерской мысли бдителен или скорее бздителен.
+41
-10
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Dead88 Poets
так же Вадик Евсеев
форма puma - германия
телефон айфон- америкай
машина amг - германия
бутсы мячи Адидас Найк ( германия Америка )
+24
-3
+21
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sergey para
Ответ Mypta3uh23
ты не понимаешь, это трофеи добытые в бою
В битве при турецком отеле
+23
-2
+21
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Ivan Balashov
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
Ну а предателей, которые мечтают о сдаче, поставить к стенке, согласен?
А кого они предали? Кучку чиновников и силовиков?
+24
-4
+20
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Сергей Орлов
Как же им всем головы промыли, ужас просто(
+32
-12
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Добрый Ретроград
Скрепно, Вадимка, кошерно.
+21
-4
+17
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redwhiteteam
Ответ Давид Agabekyan
Меня больше удивляет не хамство Евсеева, а то что Kicker освещает РПЛ
В Германии огромная диаспора выходцев из СНГ , возможно есть спрос )
+16
0
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Max Semenik
Ответ Filipp Gorski
Быдло Хотя от Евсеева такие ответы ожидаемы
Легенда... русского языка.
+16
-2
+14
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Сергей Николаенко
Евсеев про свои травмы:
Свою первую травму получил в 2001-м, в матче против одноклубников из Нижнего Новгорода. Порвал крестообразную связку и мениск. И улетел на операцию в Штутгарт. Туда же отправился через четыре года. Играли с «Динамо», выскочил мениск. Но все замены уже были сделаны, пришлось играть. Дотерпел и полетел в больницу.
Другую ногу оперировал, уже перейдя в «Сатурн». Снова передняя крестообразная, но отправился уже в Мюнхен, в знаменитую клинику, куда прилетают многие игроки. Восстанавливаться отправился в Регенсбург, где реабилитацией футболистов занимается доктор сборной Германии. Убедился сам, какого уровня он специалист. Впечатлило.
Затем снова был мениск и опять полёт в Мюнхен. И там же, пользуясь двухнедельной паузой, сделал свою пятую операцию. Выпрямил носовую перегородку. После перелома носа было тяжелее дышать, сделали всё как надо.
+14
0
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Vidic17
Помню после Уэльса это чудо сразу же полетело к "иноагентам" в Мюнхен делать операцию на сердце дочери. Вот почему туда, а не в Саратов ? Саратов же не иноагенты, вполне себе скрепненько )
+17
-4
+13
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Ivan Balashov
Ответ Spartak Forever
А ты почему тут сидишь ? Почему родину не защищаешь ?
А разве на нашу родину кто-то нападал?
+14
-1
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Sergi Barjuan
Я думал иноагентами могут быть только россияне))) Вадимка, спасибо, просветил
+15
-3
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Заборостроитель
Немцы игроков Факела хотят увести.
+10
0
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N W
🤡
+11
-2
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