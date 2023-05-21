«Боруссия» Дортмунд разгромила «Аугсбург» – 3:0. Аллер сделал дубль, Удуохая удалили на 38-й

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Аугсбург онлайны Футбол

Дортмундская «Боруссия» обыграла в гостях «Аугсбург» (:0) в 33-м туре Бундеслиги.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Дубль в составе «Боруссии» сделал Себастьян Аллер, Юлиан Брандт поставил точку в матче на 94-й. «Аугсбург» играл в меньшинстве с 38-й минуты после удаления Феликса Удуохая.

Аугсбург – Боруссия Д 0:3 (0:0, 0:3)
Дата проведения
21 мая, 18.30, «ВВК-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 58 Аллер, 0:2 – 84 Аллер, 0:3 – 90 Брандт.
АугсбургКоубек, Педерсен (Чолина, 46), Гауэлеу, Удуохай, Вейга, Дорш, Реджбечай (Кардона, 62), Энгельс, Демирович (Майер, 84), Йебоа (Бауэр, 40), Бельо (Бериша, 61).
Боруссия ДКобель, Хуммельс (Шлоттербек, 90), Зюле, Рюэрсон, Геррейру (Ройс, 80), Джан, Брандт, Вольф, Мален (Рейна, 90), Аллер, Адейеми (Озджан, 72).
Предупреждения:
Бельо (43), Джан (47), Адейеми (69), Гауэлеу (69), Демирович (73), Вольф (74).
Удаление:
Удуохай (38).

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92 комментария

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Игорь Новиков
Боруссия, за тебя топят абсолютно все нейтральные болельщики. Только попробуй упустить такой шанс!!
+88
-7
+81
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Красный чай
Боруссия, не смей упускать такую возможность
+67
-5
+62
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RealJon
путь к чемпионству начинается сегодня. Аугсбург и Майнца выиграть полно по силам Боруссии, тут просто нужно в штаны не наложить.
+37
-4
+33
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Итачи Учиха
Ройс и Хуммельс заслужили напоследок взять чемпионство. Надеюсь, не обосрутся
+28
0
+28
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Артемий Патрикеев
Ответ Итачи Учиха
Ройс и Хуммельс заслужили напоследок взять чемпионство. Надеюсь, не обосрутся
Тем более у Ройса его в копилке вообще нет(((
Почти все сегодня за пчел
+27
0
+27
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Кирилл Голивец
Аллер заслужил это историей своего преодоления) Надеюсь, золотой забьет тоже он или Ройс
+26
0
+26
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OldRedWhite
Ответ RealJon
путь к чемпионству начинается сегодня. Аугсбург и Майнца выиграть полно по силам Боруссии, тут просто нужно в штаны не наложить.
На всякий случай !
Последний раз Дортмунд выигрывал на выезде в феврале!
+16
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+15
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&_Bishep_&
Неужто я дождался этого....Но пока против Майнца не поведут в 2 мяча не смогу спокойно смотреть
+11
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до лампочки
Или сегодня или когда ?давай Дортмунд ,даёшь чемпионство
+12
-2
+10
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Чёрный тюльпан
Да неужели, влетел таки мяч в сетку!
+11
-1
+10
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Розовопопый пони
Аугсбург - прям экскалибур этого сезона. Бавария тут проиграла, Лейпциг и Унион тоже потеряли тут очки, а вот Дортмунд практически оформляет титул.
+8
0
+8
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ПавелАвер
давай пчелы, тащите чемпионство
+7
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+6
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Nikola Shell
Ответ &_Bishep_&
Неужто я дождался этого....Но пока против Майнца не поведут в 2 мяча не смогу спокойно смотреть
Для Боруссии и два мяча не гарантия победы))))
+6
0
+6
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deadphoenix
Ответ &_Bishep_&
Неужто я дождался этого....Но пока против Майнца не поведут в 2 мяча не смогу спокойно смотреть
Вспоминается матч Дортмунд 4:4 Шальке, где Боруссия вела 4:0 ))
+5
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+5
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Чёрный тюльпан
Ответ Вова Фидлер
Чего Аугсбург так быкует, как будто проигрывают финал кубка. Ходили пешком сами весь матч
Там цистерна пива из Мюнхена на кону, если очки отберут у Дортмунда.
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Ольга Иванова
Случилось чудо, забили!
+4
0
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Ольга Иванова
Если Дортмунд не выиграет, не будет никаких слов! Все условия!
+4
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S H A R K
Умоляю вас, не повторяйте матч со Штутгартом!
+4
0
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Harryck
Ответ Алексей Иванов
Он с Гётце разве не брал его в БД или Баварии?
Не, он вернулся в БД в 2012 после чемпионства последнего. Потом сразу был финал "ЛЧ", суперкубки. Он только 2 кубка выиграл, но чемпионом не был.
+4
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Чёрный тюльпан
А чего Аугсбург забегал то после пропущенного? То бус парковали при 0:0, а как Дортмунд забил и пока вышел в лидеры Бундеслиги, то эти позорники за баварское пивко побежали забивать. Ну и мерзость же, а не команда, как дешёвка продаётся клубу с админресурсом.
+9
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+3
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Розовопопый пони
Ответ Чёрный тюльпан
А чего Аугсбург забегал то после пропущенного? То бус парковали при 0:0, а как Дортмунд забил и пока вышел в лидеры Бундеслиги, то эти позорники за баварское пивко побежали забивать. Ну и мерзость же, а не команда, как дешёвка продаётся клубу с админресурсом.
Ума посмотреть таблицу не хватило?)
+3
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Ketanest
Все . Теперь Дортмунд своего не упустит. В последней игре дома порвут Майнц как Тузик грелку и поднимут над головой салатницу. Закончилась сосисочная гегемония в БЛ.
+3
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Nikola Shell
Ответ Bayern munich 2212
Как фанат Баварии искренно поздравляю Боруссию с чемпионством, они заслужили
В чём прикол? Боруссия может ещё Майнцу слить вы очень рано говорите все
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Вова Фидлер
Чего Аугсбург так быкует, как будто проигрывают финал кубка. Ходили пешком сами весь матч
+3
0
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Dan Begu
Главное чтобы не задрожали коленки у тинэйджеров от давления
+3
0
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