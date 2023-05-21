«Боруссия» Дортмунд разгромила «Аугсбург» – 3:0. Аллер сделал дубль, Удуохая удалили на 38-й
Дортмундская «Боруссия» обыграла в гостях «Аугсбург» (:0) в 33-м туре Бундеслиги.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Дубль в составе «Боруссии» сделал Себастьян Аллер, Юлиан Брандт поставил точку в матче на 94-й. «Аугсбург» играл в меньшинстве с 38-й минуты после удаления Феликса Удуохая.
- Дата проведения
- 21 мая, 18.30, «ВВК-Арена»
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Аугсбург –
Коубек, Педерсен (Чолина, 46), Гауэлеу, Удуохай, Вейга, Дорш, Реджбечай (Кардона, 62), Энгельс, Демирович (Майер, 84), Йебоа (Бауэр, 40), Бельо (Бериша, 61).
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Боруссия Д –
Кобель, Хуммельс (Шлоттербек, 90), Зюле, Рюэрсон, Геррейру (Ройс, 80), Джан, Брандт, Вольф, Мален (Рейна, 90), Аллер, Адейеми (Озджан, 72).
- Удаление:
- Удуохай (38).
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