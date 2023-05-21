«Боруссия» Дортмунд разгромила «Аугсбург» – 3:0. Аллер сделал дубль, Удуохая удалили на 38-й

Дортмундская «Боруссия» обыграла в гостях «Аугсбург» (:0) в 33-м туре Бундеслиги.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Дубль в составе «Боруссии» сделал Себастьян Аллер, Юлиан Брандт поставил точку в матче на 94-й. «Аугсбург» играл в меньшинстве с 38-й минуты после удаления Феликса Удуохая.

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