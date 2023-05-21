«Наполи» обыграл «Интер» – 3:1. Ди Лоренцо забил на 85-й, Гаэтано – на 95-й, Гальярдини удалили в первом тайме
«Наполи в ранге чемпиона победил «Интер» (3:1) в 36-м туре Серии А.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Победный мяч на 85-й минуте забил Джованни Ди Лоренцо, а Джанлука Гаэтано на 95-й поставил точку в матче.
«Интер» играл в меньшинстве с 41-й минуты после удаления Роберто Гальярдини.
- Дата проведения
- 21 мая, 19.00, «Сан-Паоло»
- Голы:
- 1:0 – 67 Замбо-Ангисса, 1:1 – 82 Лукаку, 2:1 – 85 Ди Лоренцо, 3:1 – 90 Гаэтано.
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Наполи –
Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ (Жезус, 74), Оливера, Лоботка, Зелиньски (Гаэтано, 83), Замбо-Ангисса, Элмаз (Распадори, 70), Кварацхелия (Политано, 83), Осимхен (Симеоне, 69).
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Интер –
Онана, Белланова (Думфрис, 74), де Врей, Д`Амброзио, Бастони (Ачерби, 58), Гозенс (Мартинес, 80), Гальярдини, Барелла (Брозович, 58), Аслани, Корреа (Димарко, 74), Лукаку.
- Предупреждения:
- Гальярдини (19), Элмаз (64).
- Удаление:
- Гальярдини (41).
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Forza Inter Sempre!
как это отменяет матч интера в 2010 где жозе играл в меньшинстве против барсы? ему этот матч до сих пор вспоминают. чел, ты отвечаешь двойными стандартами на двойные стандарты. выйди в реальный мир.