«Наполи» обыграл «Интер» – 3:1. Ди Лоренцо забил на 85-й, Гаэтано – на 95-й, Гальярдини удалили в первом тайме

Теги Интер серия А Италия Наполи онлайны Футбол

«Наполи в ранге чемпиона победил «Интер» (3:1) в 36-м туре Серии А.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Победный мяч на 85-й минуте забил Джованни Ди Лоренцо, а Джанлука Гаэтано на 95-й поставил точку в матче.

«Интер» играл в меньшинстве с 41-й минуты после удаления Роберто Гальярдини.

Наполи – Интер 3:1 (0:0, 3:1)
Дата проведения
21 мая, 19.00, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 67 Замбо-Ангисса, 1:1 – 82 Лукаку, 2:1 – 85 Ди Лоренцо, 3:1 – 90 Гаэтано.
НаполиМерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ (Жезус, 74), Оливера, Лоботка, Зелиньски (Гаэтано, 83), Замбо-Ангисса, Элмаз (Распадори, 70), Кварацхелия (Политано, 83), Осимхен (Симеоне, 69).
ИнтерОнана, Белланова (Думфрис, 74), де Врей, Д`Амброзио, Бастони (Ачерби, 58), Гозенс (Мартинес, 80), Гальярдини, Барелла (Брозович, 58), Аслани, Корреа (Димарко, 74), Лукаку.
Предупреждения:
Гальярдини (19), Элмаз (64).
Удаление:
Гальярдини (41).

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33 комментария

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аdidаs
Ответ ubAA
В финале ЛЧ должен был играть Наполи, в чем мы сегодня все и убедились, безмативированный Наполи полностью деклассировал Интер.
это какой наполи должен быть в финале лч? тот наполи, которого мёртвый милан расскатывал и в чемпионате и в лч?
+21
-6
+15
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Милан 737...
Так и Милан может опять обойти Интер на повороте ☝️ ...
+12
-1
+11
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Palacio8
Ответ ubAA
В финале ЛЧ должен был играть Наполи, в чем мы сегодня все и убедились, безмативированный Наполи полностью деклассировал Интер.
Интер в меньшинстве почти весь матч, полуторным составом, в среду игра за кубок и то почти отскочил от местечкового псевдочемпиона. Про вас уже забыли, а Интер будет играть в финале ЛЧ.
Forza Inter Sempre!
+17
-9
+8
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Andrey Andreev
Ответ fedorbazaykin
Так может произойти, что от Италии 6 команд в Лиге Чемпионов будет, если "Интер" займёт ниже 4,но выиграет Лигу Чемпионов, а "Рома" выиграет Лигу Европы.
Тогда команда, занявшая 4 место, попадает в ЛЕ. В регламенте ЛЧ прописаноя что одновременно может участвовать не более 5 команд от одной страны
+8
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+7
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Vlados 86
Ответ Милан 737...
Интер вышел вторым составом
финал кубка в среду, в сериАле ситуация терпимая. Можно проиграть даже сегодня. Нужно 4 очка набрать в трех турах
+12
-5
+7
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uefaligue
Ответ Модрич10
Интер играл в меньшинстве
до 40 минуты он играл в полном составе. стата первого тайма такая же.

как это отменяет матч интера в 2010 где жозе играл в меньшинстве против барсы? ему этот матч до сих пор вспоминают. чел, ты отвечаешь двойными стандартами на двойные стандарты. выйди в реальный мир.
+5
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uefaligue
Посмотрите статистику матча. И заметьте, никто не визжит на весь интернет про "антифутбол Индзаги". Но зато если это будет Моур... Туши свет просто... Понаблюдайте за этими двойными стандартами и вы откроете для себя реальный мир где Жозе вечная жертва инсинуаций фанатья-адептов футбола.
+10
-5
+5
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ubAA
Ответ Милан 737...
Интер вышел вторым составом
Интер слишком слаб против Наполи, владение 75 на 25, такое ощущение что Наполи играет не с финалистом ЛЧ, а с командой со дна таблицы
+6
-2
+4
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Милан 737...
Интер вышел вторым составом
+6
-3
+3
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ubAA
Какое же Зелински дно, слов нет, надеюсь летом это чувырло уберут из Наполи
+5
-2
+3
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Алексей Гусев
Ответ Милан 737...
Интер вышел вторым составом
вторым? Гальярдини и ротационник Беланова это ровно второму составу??
+5
-2
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Милан 737...
Наполи уже ничего не надо, будут играть на расслабоне ...
+5
-3
+2
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Милан 737...
Ответ Vlados 86
финал кубка в среду, в сериАле ситуация терпимая. Можно проиграть даже сегодня. Нужно 4 очка набрать в трех турах
Кубок Италии конечно важнее
+4
-2
+2
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Direct free kick
Ответ Алексей Гусев
вторым? Гальярдини и ротационник Беланова это ровно второму составу??
Любой состав, который обыграли у них второй))
+2
-1
+1
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Милан 737...
Ответ Vlados 86
финал кубка в среду, в сериАле ситуация терпимая. Можно проиграть даже сегодня. Нужно 4 очка набрать в трех турах
Согласен, этот матч не важный
+3
-2
+1
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Модрич10
Ответ uefaligue
Посмотрите статистику матча. И заметьте, никто не визжит на весь интернет про "антифутбол Индзаги". Но зато если это будет Моур... Туши свет просто... Понаблюдайте за этими двойными стандартами и вы откроете для себя реальный мир где Жозе вечная жертва инсинуаций фанатья-адептов футбола.
Интер играл в меньшинстве
+6
-5
+1
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fedorbazaykin
Ответ Andrey Andreev
Тогда команда, занявшая 4 место, попадает в ЛЕ. В регламенте ЛЧ прописаноя что одновременно может участвовать не более 5 команд от одной страны
Да, вы правы, сейчас проверил
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Адиль Канатов
Ответ ubAA
Комментарий удален модератором
Для меня наполи это второсортный клуб и ассоциации с ним это серия б или где он там был половину прожитых лет. Я даже не знал что такой клуб существовал.
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Адиль Канатов
Ответ uefaligue
до 40 минуты он играл в полном составе. стата первого тайма такая же. как это отменяет матч интера в 2010 где жозе играл в меньшинстве против барсы? ему этот матч до сих пор вспоминают. чел, ты отвечаешь двойными стандартами на двойные стандарты. выйди в реальный мир.
Состав резервный.
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аdidаs
Ответ Алексей Гусев
вторым? Гальярдини и ротационник Беланова это ровно второму составу??
а Аслани с Кореа когда с первых минут выходили?
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Albert Sarkisov
Да и Гальярдина.... Слов нет...
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Albert Sarkisov
Мусорщики радуются 😀.. С удалением второй состав Интера обыграли... Что сказать провинция есть провинция... Посмотрим на этих бедолаг в следующем сезоне)) Форца Интер.
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Rolemodel
Что с судейством в Италии?? За что удалили? Это не проходной матч!!
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giant
Не смотрю чемпионат Франции от слова вообще, но знающие: неужели так плох Агуме, что мы весь сезон наблюдали перформансы Гальярдини и аморфность Аслани?
+1
-1
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artish186
После первой жёлтой Гали начал молиться, чтобы его заменили, пограничный фол тянущий на вторую жёлтую и снова нет замены.... не понимаю почему не заменили
+3
-3
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