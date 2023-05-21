«Наполи» обыграл «Интер» – 3:1. Ди Лоренцо забил на 85-й, Гаэтано – на 95-й, Гальярдини удалили в первом тайме

«Наполи в ранге чемпиона победил «Интер» (3:1) в 36-м туре Серии А.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Победный мяч на 85-й минуте забил Джованни Ди Лоренцо, а Джанлука Гаэтано на 95-й поставил точку в матче.

«Интер» играл в меньшинстве с 41-й минуты после удаления Роберто Гальярдини.

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