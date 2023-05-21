«ПСЖ» нужно 1 очко для чемпионства. Отрыв от «Ланса» – 6 баллов за 2 тура до конца

Теги Ланс Осер ПСЖ лига 1 Франция Кристоф Гальтье Футбол

«ПСЖ» может досрочно стать чемпионом Франции в следующем туре.

Сегодня команда Кристофа Гальтье обыграла «Осер» (2:1). Теперь у нее 84 очка после 36 игр.

Отрыв от идущего вторым «Ланса» составляет 6 баллов за два тура до конца сезона.

27 мая «ПСЖ» выступит в гостях у «Страсбура», а 3 июня дома сыграет с «Клермоном». «Ланс» ждут матчи против «Аяччо» и «Осера».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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25 комментариев

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rigobersong
Очередной титул ГОАТА, не чемпионат Аравии, но неплохо:))
+18
-10
+8
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Фанат Лионеля Месси
Надеюсь Лео возьмёт свой рекордный 43-ий титул и свалит с этого дна обратно в Барсу
+16
-8
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Игорь Климов
Ответ falkao2013
Напишите уже Роману, что слово "обуза" пишется через букву "о"))
Он в школе только в следующем году, видимо, будет проходить правописание)))
+6
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falkao2013
Напишите уже Роману, что слово "обуза" пишется через букву "о"))
+8
-3
+5
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Iamliam
Заметьте, главных поклонников Месси, Эрнандесов, ИмяФамилий, Романов, после относительно удачного матча Лео как ветром сдуло)
+4
-1
+3
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Football poet
Ответ Кашшай Чакырович
Не понял , а почему ? У Псж в очных встречах равенство 3-1 1-3 с Лансом ,по разнице забитых и пропущенных Псж впереди ,кто знает ,что за правила в лиге 1 ?Ланс вроде как больше 84 очков набрать уже не может !
Потому что все равно теоритечсике шансы остаются, хоть и формально. Если на бумаге возможен такой сценарий, что ПСЖ проиграет два матча, а Ланс выиграют и забьет 20 голов, то он может стать чемпионом. Поэтому они не могу официально сделать ПСЖ чемпионом, хоть это уже и 100%
+3
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+3
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Pb-SE
Ответ Иван Иванов
В эпоху шейхов только Монпелье (в самом начале проекта) Монако рыболовлева и лиллю удавалось отобрать у ПСЖ титул.
3 клуба за 11 лет, не так уж и мало. У Лиона примерно такая же гегемония была в нулевых, только подряд. Безо всяких шейхов.
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Ноу криминалити
Наберут, наверное
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-1
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Кашшай Чакырович
Ответ Football poet
Потому что все равно теоритечсике шансы остаются, хоть и формально. Если на бумаге возможен такой сценарий, что ПСЖ проиграет два матча, а Ланс выиграют и забьет 20 голов, то он может стать чемпионом. Поэтому они не могу официально сделать ПСЖ чемпионом, хоть это уже и 100%
А вот как ,об этом не подумал ,спасибо )
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0
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Iamliam
Заметьте, главных поклонников Месси, Эрнандесов, ИмяФамилий, Романов, после относительно удачного матча Лео как ветром сдуло)
А что там удачного ассист???? Тоесть Асист это что-то крутое, блин чел с передачи могут забить а могут и нет передача это хорошо но все же решает завершитель
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Кастро
Ответ Фанат Лионеля Месси
Надеюсь Лео возьмёт свой рекордный 43-ий титул и свалит с этого дна обратно в Барсу
Обратно в барсу?
Красиво звучит!!!
Дай Бог вернётся
Как раз 10ка освободиться
+4
-4
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Пирс Морган
Ответ rigobersong
Очередной титул ГОАТА, не чемпионат Аравии, но неплохо:))
С Аравии тоже кубок есть)
+3
-3
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Игорь Климов
Ответ Кузя Гитарист
Без сомнения Месси отдадут ЗМ
Да, Лео Месси заслужил по итогу этого сезона 8-й Золотой Мяч.
+2
-2
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Игорь Климов
Ответ Ноу криминалити
Наберут, наверное
Без сомнения наберут!
+4
-4
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Полуэктов Пётр
А зачем им очко? Ланс может максимум же сравняться. По личке у них ничья. Кто в курсе какие там дальше доп. показатели решают? Но вроде нет ни одного показателя в пользу Ланса.
Это, конечно, формальность... ПСЖ это очко наберёт, но просто интересно, раз уж тут считают циферки.
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Иван Иванов
В эпоху шейхов только Монпелье (в самом начале проекта) Монако рыболовлева и лиллю удавалось отобрать у ПСЖ титул.
0
0
0
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Кашшай Чакырович
Не понял , а почему ? У Псж в очных встречах равенство 3-1 1-3 с Лансом ,по разнице забитых и пропущенных Псж впереди ,кто знает ,что за правила в лиге 1 ?Ланс вроде как больше 84 очков набрать уже не может !
+1
-1
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Зизуха
Ставлю квартиру и машину на то, что Ланс станет чемпионом
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Комил Мирзаев
Месси лучше игрок история футбол 43 🏆 8и ЗМ
+5
-5
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