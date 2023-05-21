«ПСЖ» нужно 1 очко для чемпионства. Отрыв от «Ланса» – 6 баллов за 2 тура до конца

«ПСЖ» может досрочно стать чемпионом Франции в следующем туре.

Сегодня команда обыграла «Осер» (2:1). Теперь у нее 84 очка после 36 игр.

Отрыв от идущего вторым « » составляет 6 баллов за два тура до конца сезона.

27 мая « » выступит в гостях у «Страсбура», а 3 июня дома сыграет с «Клермоном». «Ланс» ждут матчи против «Аяччо» и « ».

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