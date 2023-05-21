«ПСЖ» нужно 1 очко для чемпионства. Отрыв от «Ланса» – 6 баллов за 2 тура до конца
«ПСЖ» может досрочно стать чемпионом Франции в следующем туре.
Сегодня команда Кристофа Гальтье обыграла «Осер» (2:1). Теперь у нее 84 очка после 36 игр.
Отрыв от идущего вторым «Ланса» составляет 6 баллов за два тура до конца сезона.
27 мая «ПСЖ» выступит в гостях у «Страсбура», а 3 июня дома сыграет с «Клермоном». «Ланс» ждут матчи против «Аяччо» и «Осера».
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Красиво звучит!!!
Дай Бог вернётся
Как раз 10ка освободиться
Это, конечно, формальность... ПСЖ это очко наберёт, но просто интересно, раз уж тут считают циферки.