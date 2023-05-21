«Реал» проиграл «Валенсии» (0:1) в гостях, пропустив на 33-й минуте. Винисиус получил прямую красную на 97-й

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига Винисиус Жуниор онлайны Футбол

«Реал» проиграл в гостях «Валенсии» (0:1) в 35-м туре Ла Лиги.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Победный мяч на 33-й минуте забил Диего Лопес. Винисиус Жуниор получил красную на 97-й.

«Реал» из-за этого поражения опустился на 3-е место в таблице Ла Лиги, пропустив вперед «Атлетико». У «Реала» 71 очка, у «Атлетико» – 72.

Валенсия – Реал Мадрид 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
21 мая, 19.30, «Месталья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 33 Диего Лопес.
ВаленсияМамардашвили, Тьерри Коррейя (Тони Лато, 68), Джемерт, Озкаджар, Гайя (Муса, 90), Алмейда, Нико Гонсалес, Герра, Клюйверт (Дуро, 90), Кавани (Лино, 58), Диего Лопес (Фулькье, 58).
Реал МадридКуртуа, Рюдигер, Милитао, Менди (Карвахаль, 86), Себальос (Кроос, 65), Тчуамени (Вальверде, 86), Камавинга (Родриго, 46), Васкес, Асенсио (Модрич, 65), Винисиус Жуниор, Бензема.
Предупреждения:
Клюйверт (57), Джемерт (70), Родриго (86), Модрич (87), Муса (90), Мамардашвили (90).
Удаление:
Винисиус Жуниор (90).

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197 комментариев

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canadoff
Неужели это случилось? Неужели дали за откровенную неспортивную борьбу красную Винни? Не верится даже
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+130
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red hikkikomori
Опять концерт Винисиуса
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M93
Ответ felix’у, комментарий которому отправить нельзя, из-за того что я неизвестно по какой причине у него в черном списке. )

Поддерживал, поддерживаю и буду поддерживать клуб. Но называть результаты сезона приемлемыми уж точно нельзя, как ты написал ниже. Сезон не провал, но и радости большой уж точно он не вызывает. Слишком много ошибок было допущено.

Такой клуб, как Реал всегда ставит максимальные цели. И главной целью была защита титула в Ла Лиге, которая с треском провалилась.
Можно назвать Барселону этого сезона намного сильнее Реала если смотреть на таблицу? Нет, нельзя. Слишком много потерь у Реала было, особенно после чемпионата мира. 7 поражений в Ла Лиге за сезон это очень много.

Клуб допустил откровенную ошибку не подписав в прошлом году нападающего, о чем просил Анчелотти для укрепления атаки. Как показал сезон - это было нужно сделать. Бензема провел очень слабый сезон сверкая в отдельных матчах.
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M93
Хотя посмотрел сейчас повтор более внимательно. Ведь до момента отмашки рукой Винисиуса, его буквально душил несколько секунд Уго Дуро. Но игрокам других команд, всяким Маффео, Алехо, Раильо и прочим это можно. Ладно фиг с этой деград лигой.
+52
-16
+36
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ts_vlad
Ответ canadoff
Неужели это случилось? Неужели дали за откровенную неспортивную борьбу красную Винни? Не верится даже
Зато за откровенно спортивный удушающий ничего не дали. За откровенно спортивный наброс Мамардашвили тоже)
+51
-15
+36
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red hikkikomori
Почему остальные игроки Реала ведут себя адекватно, а Винисиус нет?
+40
-7
+33
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Станислав Л
лева потрогал нос и получил 3 матча отдыха - вини заслужил 12 за провокацию
+38
-8
+30
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ts_vlad
Ответ M93
Хотя посмотрел сейчас повтор более внимательно. Ведь до момента отмашки рукой Винисиуса, его буквально душил несколько секунд Уго Дуро. Но игрокам других команд, всяким Маффео, Алехо, Раильо и прочим это можно. Ладно фиг с этой деград лигой.
А до этого на него кипер набросился и вцепился в футболку, начав тем самым стычку. Тоже без желтой)
+31
-3
+28
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VuNePonimaete
в Испании драки на матчах стали интереснее, чем сам футбол
+25
-3
+22
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XavIniesta2008-2015
Наконец-то у судьи хватило смелости удалить Винисиуса. Весь сезон они терпели его психи и клоунаду. Левандовского за меньшее удалили и 3 матча дисквы дали
+30
-10
+20
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red hikkikomori
Ответ M93
Естественно ты не играл - ты просто диванный воин. Я про твою БЧК.
То есть все кому не нравится Винисиус - фанаты Барсы по твоему?
+24
-5
+19
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Экселлент
Боже, что за клоунада😂😂😂
+22
-4
+18
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B-a-r-c-e-l-o-n-a
Интересно дадут ли игроку Реала хоть раз в жизни дискву за аплодисменты после удаления? Рамос, Карвахаль, Вини чисто навскидку вспоминаю, Неймар даже класико пропускал из-за такой дисквы)
+18
-1
+17
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Sabibur
У Переса на второй экстра-тайм денег не хватило что ли ?
+16
-6
+10
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Сергей
Винисиус до сих пор не оправился от того эпизода на эттихаде где его догнал Кайл Уокер.
+9
-1
+8
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fcb812
Ответ Станислав Л
лева потрогал нос и получил 3 матча отдыха - вини заслужил 12 за провокацию
В итоге дисквалифицируют арбитра 🤣
+11
-4
+7
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ДЖИН
Момардашвилли > Пензема
+12
-5
+7
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M93
Я так понимаю пользователю ДЖИН можно все. За время матча на этой ветке множество комментариев с оскорблениями игроков Реала и клуба. Но он до сих пор спокойно строчит комментарии.
+8
-2
+6
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Born is the King
Судейка 16 минут добавил.Походу ждал когда реал забьёт
+14
-8
+6
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Andria Managadze
Мамардашвили должен был реально что то сделать против этого мерзкого типа
+9
-3
+6
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ДЖИН
105 минута. Перес че там , на сутки Валенсию купил. АХа-ха)
+14
-8
+6
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Рустам Саутиев
Ответ canadoff
Неужели это случилось? Неужели дали за откровенную неспортивную борьбу красную Винни? Не верится даже
Вы матч явно не смотрели, сударь
+8
-2
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arajanarm
Ответ ts_vlad
А до этого на него кипер набросился и вцепился в футболку, начав тем самым стычку. Тоже без желтой)
Как раз жёлтый получил
+7
-1
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mqh9pzrxgf
Ответ Born is the King
Судейка 16 минут добавил.Походу ждал когда реал забьёт
Глянь матч. И тупые выводы исчезнут
+11
-6
+5
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Игорь Новиков
Ответ Born is the King
Судейка 16 минут добавил.Походу ждал когда реал забьёт
Там можно было и 26 добавлять. Давно такого цирка не видел.
+8
-3
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