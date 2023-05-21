«Реал» проиграл «Валенсии» (0:1) в гостях, пропустив на 33-й минуте. Винисиус получил прямую красную на 97-й

«Реал» проиграл в гостях «Валенсии» (0:1) в 35-м туре Ла Лиги.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Победный мяч на 33-й минуте забил Диего Лопес. Винисиус Жуниор получил красную на 97-й.

«Реал» из-за этого поражения опустился на 3-е место в таблице Ла Лиги, пропустив вперед «Атлетико». У «Реала» 71 очка, у «Атлетико» – 72.

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