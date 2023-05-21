«Реал» проиграл «Валенсии» (0:1) в гостях, пропустив на 33-й минуте. Винисиус получил прямую красную на 97-й
«Реал» проиграл в гостях «Валенсии» (0:1) в 35-м туре Ла Лиги.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Победный мяч на 33-й минуте забил Диего Лопес. Винисиус Жуниор получил красную на 97-й.
«Реал» из-за этого поражения опустился на 3-е место в таблице Ла Лиги, пропустив вперед «Атлетико». У «Реала» 71 очка, у «Атлетико» – 72.
- Дата проведения
- 21 мая, 19.30, «Месталья»
- Гол:
- 1:0 – 33 Диего Лопес.
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Валенсия –
Мамардашвили, Тьерри Коррейя (Тони Лато, 68), Джемерт, Озкаджар, Гайя (Муса, 90), Алмейда, Нико Гонсалес, Герра, Клюйверт (Дуро, 90), Кавани (Лино, 58), Диего Лопес (Фулькье, 58).
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Реал Мадрид –
Куртуа, Рюдигер, Милитао, Менди (Карвахаль, 86), Себальос (Кроос, 65), Тчуамени (Вальверде, 86), Камавинга (Родриго, 46), Васкес, Асенсио (Модрич, 65), Винисиус Жуниор, Бензема.
- Предупреждения:
- Клюйверт (57), Джемерт (70), Родриго (86), Модрич (87), Муса (90), Мамардашвили (90).
- Удаление:
- Винисиус Жуниор (90).
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Поддерживал, поддерживаю и буду поддерживать клуб. Но называть результаты сезона приемлемыми уж точно нельзя, как ты написал ниже. Сезон не провал, но и радости большой уж точно он не вызывает. Слишком много ошибок было допущено.
Такой клуб, как Реал всегда ставит максимальные цели. И главной целью была защита титула в Ла Лиге, которая с треском провалилась.
Можно назвать Барселону этого сезона намного сильнее Реала если смотреть на таблицу? Нет, нельзя. Слишком много потерь у Реала было, особенно после чемпионата мира. 7 поражений в Ла Лиге за сезон это очень много.
Клуб допустил откровенную ошибку не подписав в прошлом году нападающего, о чем просил Анчелотти для укрепления атаки. Как показал сезон - это было нужно сделать. Бензема провел очень слабый сезон сверкая в отдельных матчах.