«ПСЖ» победил «Осер» (2:1) благодаря дублю Мбаппе. У Месси ассист
«ПСЖ» победил в гостях «Осер» (2:1) в 36-м туре Лиги 1.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Дубль в матче сделал Килиан Мбаппе. На счету Лионеля Месси голевая передача.
- Дата проведения
- 21 мая, 21.45, «Аббе-Дешам»
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Осер –
Раду, Зедадка, Жубал, Туре, Равелосон, Менса, Туре, Массенго, Эн (Дембеле, 86), Да Кошта (Ньянг, 86), Синайоко (Перрен, 86).
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ПСЖ –
Доннарумма, Рамос, Маркиньос, Данилу Перейра, Бернат, Заир-Эмери, Верратти, Фабиан Руис (Саншеш, 79), Месси, Мбаппе, Экитик (Витинья, 55).
- Предупреждение:
- Жубал (46).
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
В целом отвратительная игра для топа против команды с такой позицией
Мбаппе также много раз порол моменты, вот тоже выход 1 на 1 испортил
Ну и понятно, что мотивации нет ни у того, ни у другого
Сегодня может выиграть 43-ий 🏆 в карьере и догнать Дани Алвеса