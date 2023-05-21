«ПСЖ» победил «Осер» (2:1) благодаря дублю Мбаппе. У Месси ассист

Теги Осер ПСЖ лига 1 Франция онлайны Футбол

«ПСЖ» победил в гостях «Осер» (2:1) в 36-м туре Лиги 1.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Дубль в матче сделал Килиан Мбаппе. На счету Лионеля Месси голевая передача. 

Осер – ПСЖ 1:2 (0:2, 1:0)
Дата проведения
21 мая, 21.45, «Аббе-Дешам»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Мбаппе, 0:2 – Мбаппе, 1:2 – 51 Синайоко.
ОсерРаду, Зедадка, Жубал, Туре, Равелосон, Менса, Туре, Массенго, Эн (Дембеле, 86), Да Кошта (Ньянг, 86), Синайоко (Перрен, 86).
ПСЖДоннарумма, Рамос, Маркиньос, Данилу Перейра, Бернат, Заир-Эмери, Верратти, Фабиан Руис (Саншеш, 79), Месси, Мбаппе, Экитик (Витинья, 55).
Предупреждение:
Жубал (46).

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81 комментарий

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Greatest Of All Time
В этом матче Месси может выиграть свой 43 трофей и стать самым титулованным футболистом в ИСТОРИИ. Удачи Королю Футбола.
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Этот Райола хочет денег
Очень много брака у Месси. Вроде сегодня и активен, но формаоставляет желать лучшего. Но ему через 3 недели 36, чего удивляться
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AnMe
Ну вот Мбаппе с Месси друг другу много моментов создали, но несмотря на результат, очень много раз ошибок оба сделали.
В целом отвратительная игра для топа против команды с такой позицией
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Don Andres
Полузащита, кроме Вератти - отстой. Полное неумение играть в короткий пас. Экитик - мертвый. Это не команда, хоть с Мбаппе, хоть без.
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A K
ПСЖ - удивительная команда. Они два года не играют через Месси. Зачем он им тогда? Лучший диспетчер мира ждёт мяча по пять минут, пока его катают Руисы, Солеры и Бернаты, теряя, обрезаясь и организовывая атаки на свои ворота.
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Iamliam
Не удивлюсь если Ланс сравняет. Мбаппе порит момент за моментом.
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AnMe
Ответ Xxx zzz
Мбаппе уже который раз передает мяч Месси )) но тот теряется среди защитников совсем
По 3 человека кидаются, естественно не тянет старик
Мбаппе также много раз порол моменты, вот тоже выход 1 на 1 испортил
Ну и понятно, что мотивации нет ни у того, ни у другого
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zamzam
Какой маленький стадион у Осера, а играли в ЛЧ даже неплохо
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Tazemyrat Kemalow
Ждём чемпионский гол от Короля футбола👑, Величайшего футболиста всех времен Лео Месси! ⚽🥇🏆🔥
+16
-12
+4
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zamzam
Безобразная защита у ПСЖ
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AnMe
Ответ Станислав Л
у Месси 16 ассист, надо еще
Запороли 17 на выходе 1 на 1, жаль
+6
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Direct free kick
Ответ zamzam
Какой маленький стадион у Осера, а играли в ЛЧ даже неплохо
Осер это процентов на 70% Ги Ру, немного Бенуа Педретти ещё))
+6
-3
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Пирс Морган
Ответ Greatest Of All Time
В этом матче Месси может выиграть свой 43 трофей и стать самым титулованным футболистом в ИСТОРИИ. Удачи Королю Футбола.
Да будет так
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el shaarawy92
Месси вывозит чисто на классе. в ПСЖ он совершенно инородное тело
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Марслан Акматалиев
Ответ Имя Фамилия
Каждое владение меси = потеря мяча. Сколько Мбаппе уже ему под удар выкатывал ни разу даже по воротам толком не пробил.
Ты ещё видимо не видел сколько моментов в это сезоне Мбаппе запорол после передач Месси
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Xxx zzz
Мбаппе и офсайд это лав стори :)
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Xxx zzz
Ответ Имя Фамилия
Шикарный пас от Мбаппе на пустые. Уже несколько ассистов сегодня не досчитался с промахов Экитика и меси.
Экитике будто не знает что делать,Мбаппе один творит в штрафной
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Lionel Van Damme
Какой же Мбаппе … тупой
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Born is the King
Ответ Роман
Холанд всё же выглядит получше. Не исключено, что Мбаппе сильнее, но пока он в ПСЖ, будет позади.
Да не . Холанд очень зависимый нап и ему нужно пространство для норм игры. По индивидуальным скиллам он и рядом не валялся с Мбаппе
+6
-4
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Фанат Лионеля Месси
Удачи Величайшему
Сегодня может выиграть 43-ий 🏆 в карьере и догнать Дани Алвеса
+9
-7
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che kaif
Мбаппе надо отрываться от Ляказета🇲🇫💪
+2
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zamzam
Ответ Direct free kick
Осер это процентов на 70% Ги Ру, немного Бенуа Педретти ещё))
Джибриль Сиссе же
+1
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софочка
Ответ Iamliam
Не удивлюсь если Ланс сравняет. Мбаппе порит момент за моментом.
Ланс сыграл свой матч раньше, победил. Осер и Ланс это немного разные команды.
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che kaif
Мбаппе забивает в стиле Роналдо
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Пирс Морган
Ответ Don Andres
Полузащита, кроме Вератти - отстой. Полное неумение играть в короткий пас. Экитик - мертвый. Это не команда, хоть с Мбаппе, хоть без.
Суть этого ПСЖ - Экитике проиграл все единоборства, запутался в ногах и не забил с метра
+1
0
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