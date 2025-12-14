Вирджил ван Дейк: «Надеюсь, Салах останется в «Ливерпуле». Он один из лидеров, очень важен для нас»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о ситуации с Мохамедом Салахом.

«Мы все надеемся, что Салах вернется и будет важен для нас до конца сезона. С другой стороны, все мы знаем футбол – здесь тяжело предсказывать будущее.

Надеюсь, он останется, потому что Мо один из лидеров, очень важен для нас», – сказал ван Дейк.