Вирджил ван Дейк: «Надеюсь, Салах останется в «Ливерпуле». Он один из лидеров, очень важен для нас»
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о ситуации с Мохамедом Салахом.
«Мы все надеемся, что Салах вернется и будет важен для нас до конца сезона. С другой стороны, все мы знаем футбол – здесь тяжело предсказывать будущее.
Надеюсь, он останется, потому что Мо один из лидеров, очень важен для нас», – сказал ван Дейк.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
