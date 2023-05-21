«Боруссия» опередила «Баварию» на 2 очка за тур до конца Бундеслиги. Победа над «Майнцем» гарантирует чемпионство

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Майнц бундеслига Германия Аугсбург Кельн Томас Тухель РБ Лейпциг Эдин Терзич Футбол

«Боруссия» находится в одной победе от чемпионства.

Команда Эдина Терзича сегодня в гостях разгромила «Аугсбург» (3:0), выступая в большинстве с конца первого тайма.

Дортмундцы вышли на первое место, опередив «Баварию», которая вчера уступила «Лейпцигу» (1:3) на своем поле.

Перед последним туром Бундеслиги у «Боруссии» 70 очков, у мюнхенцев – 68.

Черно-желтые гарантированно станут чемпионами, если обыграют «Майнц». «Бавария» в последнем матче встретится с «Кельном». Обе игры начнутся одновременно – 27 мая в 16:30 по московскому времени.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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157 комментариев

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Фанат Лионеля Месси
Весь мир за БВД
+559
-20
+539
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arspurs9
Сейчас многим нейтральным зрителям все равно на Дортмунд, Боруссию, Терзича, Брандта и прочих
Для Ройса не обделайтесь, дайте ему поднять салатницу, это будет очень красиво.
+345
-21
+324
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Кирилл Гриднев
Ответ iegord
Пусть Аллер забьет победный гол в последнем матче и Боруссия выиграет лигу. Это будет очень красивая история
Пусть лучше Ройс.
+320
-3
+317
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iegord
Пусть Аллер забьет победный гол в последнем матче и Боруссия выиграет лигу. Это будет очень красивая история
+137
-3
+134
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Burel
Ответ Фанат Лионеля Месси
Весь мир за БВД
За требл Хасана, Кана и Тухлого 🔝🔝
+141
-14
+127
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Сергей Логинов
Так, пацаны, это Дортмунд. Пока Ройса с салатницей не увижу, не поверю
+116
-2
+114
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Russkikh
Домашний матч в последнем туре у Боруссии. Вот это перфоманс фаны подготовят! Надо смотреть обязательно!
+88
-1
+87
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blaugrano
Хасан и Кан получат свои золотые медали в случае чемпионства Дортмунда.
+56
-1
+55
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Arman Markosyan 25
Ответ Фанат Лионеля Месси
Весь мир за БВД
Ещё и дома станут чемпионами скорее всего. Рад за них
+53
0
+53
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Алексей Тарасюк
Ох и повезло баварцам. Может и не Тухель во всем виноват - но на него 100% все грехи сезона повесят
+56
-4
+52
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руслан рарк
Ответ crazy_elky
Знатоки: что будет при равенстве очков?
Бавария чемпион
+42
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Алексей Иванов
Ответ arspurs9
Сейчас многим нейтральным зрителям все равно на Дортмунд, Боруссию, Терзича, Брандта и прочих Для Ройса не обделайтесь, дайте ему поднять салатницу, это будет очень красиво.
Не все равно
+43
-4
+39
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mancity111
Наконец-то гегемония прервётся. Надеюсь
+37
-2
+35
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Пирс Морган
Боруссия дома против Майнца, Бавария против набравшего обороты Кельна на выезде, если не сейчас, то никогда
+32
-1
+31
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Panther Black
Ответ Кирилл Гриднев
Пусть лучше Ройс.
согласен оссобенно штрафной
+28
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Bazilic
Мне вот вообще на Боруссию все равно
Просто хочу увидеть счастливым Ройса. Он это заслужил
+24
-2
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Benner
Ответ crazy_elky
Знатоки: что будет при равенстве очков?
Бавария и по личке, и по разнице лучше Дортмунда. Ничья Боруссию не устроит
+20
-1
+19
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Чёрный тюльпан
Ответ Алексей Тарасюк
Ох и повезло баварцам. Может и не Тухель во всем виноват - но на него 100% все грехи сезона повесят
Да Тухлому как раз не стоит переживать по поводу увольнения. Вряд ли его за треть сезона попросят без наличия предсезонки, а если и снимут с поста, то бабла он подзаработает точно. Вот Кана скорей всего попрут.
+18
-2
+16
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Arti22
чую будет что- то типо 1-1 этож Боруссия))
+16
-1
+15
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crazy_elky
Знатоки: что будет при равенстве очков?
+18
-3
+15
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a.sh.s.
в спортце первый раз вижу чтобы все юзеры (за кого болеет ни имеет значение) хотят чемпионства одного команду) даже болельщики Бавария хотят чтобы Боруссия выиграла чемпионат.
+14
-1
+13
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dreamstep
Ройс должен таки стать чемпионом Германии, надеюсь на Боруссию!
+12
0
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udiekemen
Ответ arspurs9
Сейчас многим нейтральным зрителям все равно на Дортмунд, Боруссию, Терзича, Брандта и прочих Для Ройса не обделайтесь, дайте ему поднять салатницу, это будет очень красиво.
Всем думаю всё равно кто что поднимет, но только не Бавария Мюнхен
+12
-1
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fussballer
Шикарная концовка Бундеслиги. Боруссии желаю победы!
+11
0
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Mancar Camoran 2.0
Кану и Хасанчику тоже надоело, что на спортсе Бундеслигу называют турниром одной команды и они решили приложить все усилия, чтобы это изменить ! Молодцы !
+10
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