«Боруссия» опередила «Баварию» на 2 очка за тур до конца Бундеслиги. Победа над «Майнцем» гарантирует чемпионство
«Боруссия» находится в одной победе от чемпионства.
Команда Эдина Терзича сегодня в гостях разгромила «Аугсбург» (3:0), выступая в большинстве с конца первого тайма.
Дортмундцы вышли на первое место, опередив «Баварию», которая вчера уступила «Лейпцигу» (1:3) на своем поле.
Перед последним туром Бундеслиги у «Боруссии» 70 очков, у мюнхенцев – 68.
Черно-желтые гарантированно станут чемпионами, если обыграют «Майнц». «Бавария» в последнем матче встретится с «Кельном». Обе игры начнутся одновременно – 27 мая в 16:30 по московскому времени.
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