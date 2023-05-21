«Боруссия» опередила «Баварию» на 2 очка за тур до конца Бундеслиги. Победа над «Майнцем» гарантирует чемпионство

«Боруссия» находится в одной победе от чемпионства.

Команда Эдина Терзича сегодня в гостях разгромила « » (3:0), выступая в большинстве с конца первого тайма.

Дортмундцы вышли на первое место, опередив «Баварию», которая вчера уступила « » (1:3) на своем поле.

Перед последним туром Бундеслиги у « » 70 очков, у мюнхенцев – 68.

Черно-желтые гарантированно станут чемпионами, если обыграют « ». « » в последнем матче встретится с «Кельном». Обе игры начнутся одновременно – 27 мая в 16:30 по московскому времени.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!