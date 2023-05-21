«Манчестер Сити» обыграл «Челси» (1:0) благодаря голу Альвареса. Холанд вышел на 74-й

«Манчестер Сити» уже в ранге чемпиона победил «Челси» (1:0) в 37-м туре АПЛ.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Единственный гол забил Хулиан Альварес. Эрлинг Холанд начал игру в запасе и вышел на поле лишь на 74-й минуте.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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