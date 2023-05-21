«Манчестер Сити» обыграл «Челси» (1:0) благодаря голу Альвареса. Холанд вышел на 74-й

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия онлайны Футбол

«Манчестер Сити» уже в ранге чемпиона победил «Челси» (1:0) в 37-м туре АПЛ.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Единственный гол забил Хулиан Альварес. Эрлинг Холанд начал игру в запасе и вышел на поле лишь на 74-й минуте.

Манчестер Сити – Челси 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
21 мая, 18.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 12 Альварес.
Манчестер СитиОртега, Льюис, Уокер, Лапорт (Родри, 78), Аканджи (Стоунз, 57), Серхио Гомес (де Брюйне, 78), Филлипс, Фоден, Палмер, Марез (Холанд, 74), Альварес.
ЧелсиАррисабалага, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Чалоба, Фофана, Холл (Кулибали, 81), Лофтус-Чик (Чуквуэмека, 81), Галлахер (Мудрик, 69), Фернандес, Хавертц (Пулишич, 85), Стерлинг (Мадуэке, 69).
Предупреждения:
Хавертц (18), Фернандес (66).

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99 комментариев

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Отец Абду
Получается, что сегодня трофея вручат на глазах Боэли и Должуна, так трогательно...
Оказывается Боэли потратил + 600 млн для чемпионского коридора, вот оно как:)
+119
-8
+111
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Милан 737...
Сити вышел полностью вторым составом, вот будет прикол если даже и так выиграют у Челси ...
+63
-6
+57
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AnMe
Вот бы Чаще Пеп выпускал Альвареса в стартовом составе)
А на Челси как обычно Больно смотреть…(
+36
0
+36
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Милан 737...
Ответ AnMe
Вот бы Чаще Пеп выпускал Альвареса в стартовом составе) А на Челси как обычно Больно смотреть…(
Нелегко выпускать Альвареса когда в команде есть Холанд, а так да, Альварес талант ...
+29
0
+29
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Egor Aleksandrovich
Ответ Милан 737...
Сити вышел полностью вторым составом, вот будет прикол если даже и так выиграют у Челси ...
что значит "если даже"?)
они и третьим составом выиграют)
+23
-1
+22
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Итачи Учиха
Трансферная политика - огонь. Накупить игроков на 600 лямов, чтоб в конце сезона на матч с Сити вышел нестабильный Кепа, 40-ка летние Сильва и Аспи, деревянный Лофтус-Чик и сбитый лётчик Стерлинг. Вот это клоунада в Челси творится)
+21
-3
+18
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aidos_1979
Сити вторым составом без мотивации возит должанскую команду за 600 миллионов евро)))
+19
-6
+13
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Alejandro_27
Альварес бы забивал как и Холланд, жаль его что на лавке сидит.
+12
0
+12
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Кино Музыка
В преддверии финала ЛЧ Сити будет беречься. Не думаю, что это шанс для Челси, скорее для некоторых игроков горожан.
+13
-2
+11
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Benner
Думаю укатают вторым составом наш слабенький челсе((
+24
-14
+10
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Ноно Гомес
Даже резервным составом выигрывают, позорнее некуда....)
+8
0
+8
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AnMe
Ответ А.Э.РАСИМ
На счет Альвареса. Реалу надо за ним бегать, а не Мбаппе. Мбаппе проблемы создаст. Альварес почти вылитый Бутрагеньо. Все время в движении, настоящий форвард для Мадрида.
Лучше в Барсу)) а вообще кажется, что впишется в любую команду, главным моментом будет только под какого тренера он попадет. К Пепу идеально, но он далеко не главный игрок, поэтому получает мало внимания и раскрывается дольше. Был бы основным форвардом и играл на постоянке большое количество времени, уверен уже был бы среди топ претендентов на ЗМ, учитывая перфоманс на ЧМ
+6
0
+6
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Милан 737...
Интересно сделает ли Челси чемпионский коридор?, наверное сделают ...
+7
-2
+5
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Милан 737...
Ответ Egor Aleksandrovich
что значит "если даже"?) они и третьим составом выиграют)
У такого Челси да, могут и 3 составом выиграть
+5
0
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Максим Черкашин
Ответ Отец Абду
Получается, что сегодня трофея вручат на глазах Боэли и Должуна, так трогательно... Оказывается Боэли потратил + 600 млн для чемпионского коридора, вот оно как:)
У Боэли большая душа, что поделать.😁
+5
-1
+4
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Милан 737...
Ответ DolJun
надеюсь что сделают. местные кулес, которые в данный момент за сити, воспринимают это как нечто унизительное, но на самом деле это признак уважения соперников а так же, для игроков с чувством собственного достоинства, способ зарядиться мотивацией на будущий сезон, осознать что в этом пошло не так. так что пусть выстроятся в две шеренги и смотрят.
Согласен, я тоже так считаю, наоборот чемпионский коридор это классно и круто 👍
+6
-3
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Stepan Ermakov
Резерв МанСити был бы в 4ке 😁
+4
-1
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Гегенпрессинг Рангника
Синебус без шансов отлетает от резерва сити. Пеп добивает глоров, скоро молодежку выпустит 😁😁
+8
-5
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Совесть Черданцева
Ответ SCHOKKKK
Новость про сити и Челси. Почему разговоры о сине-пурпурном преступном клубе?😂
Хз почему про Реал сезона 16/17 говорят, этл правда
+4
-1
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Евгений Блажес
Ответ Footballeur
Да достали вы уже со своим должуном. Это его персональная страница или споитивный сайт? Чего все так зациклены на нём, что за комплексы?
Местный мем
+2
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Всех горожан с Победой и с Чемпионством!Урааа!💙🤩👏
+2
0
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rigobersong
Ответ DolJun
обижаешься потому что знаешь что тебе не победить? извини(
В чем?:)
+3
-1
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А.Э.РАСИМ
На счет Альвареса.
Реалу надо за ним бегать, а не Мбаппе.
Мбаппе проблемы создаст.
Альварес почти вылитый Бутрагеньо.
Все время в движении, настоящий форвард для Мадрида.
+5
-3
+2
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Гол в девятину
Уходящие Чик в старте вместо Карни, Пулишич.Лэмпард по-прежнему цепляется за свое тренерское будущее, думая, что он кому-то еще нужен у руля после такого

Да тебе же все равно конец как тренеру, так хоть чем-то помоги клубу сейчас, дай практику ребятам из дубля.Нет, он верит, что дополнительные 2-3 очка в концовке сезона спасут ему карьерку.Жалкое позорище
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Benner
Ответ DolJun
это ты какой-то этап своего детства описал?) или кого это - вас?
Я описал твой середняк синебус)
Если дичайший отскок ты называешь втаптыванием, то 6:0 от Сити - просто кара над посредственностью, не иначе))
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