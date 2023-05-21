«Манчестер Сити» обыграл «Челси» (1:0) благодаря голу Альвареса. Холанд вышел на 74-й
«Манчестер Сити» уже в ранге чемпиона победил «Челси» (1:0) в 37-м туре АПЛ.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Единственный гол забил Хулиан Альварес. Эрлинг Холанд начал игру в запасе и вышел на поле лишь на 74-й минуте.
- Дата проведения
- 21 мая, 18.00, «Этихад Стэдиум»
- Гол:
- 1:0 – 12 Альварес.
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Манчестер Сити –
Ортега, Льюис, Уокер, Лапорт (Родри, 78), Аканджи (Стоунз, 57), Серхио Гомес (де Брюйне, 78), Филлипс, Фоден, Палмер, Марез (Холанд, 74), Альварес.
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Челси –
Аррисабалага, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Чалоба, Фофана, Холл (Кулибали, 81), Лофтус-Чик (Чуквуэмека, 81), Галлахер (Мудрик, 69), Фернандес, Хавертц (Пулишич, 85), Стерлинг (Мадуэке, 69).
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Оказывается Боэли потратил + 600 млн для чемпионского коридора, вот оно как:)
А на Челси как обычно Больно смотреть…(
они и третьим составом выиграют)
Реалу надо за ним бегать, а не Мбаппе.
Мбаппе проблемы создаст.
Альварес почти вылитый Бутрагеньо.
Все время в движении, настоящий форвард для Мадрида.
Да тебе же все равно конец как тренеру, так хоть чем-то помоги клубу сейчас, дай практику ребятам из дубля.Нет, он верит, что дополнительные 2-3 очка в концовке сезона спасут ему карьерку.Жалкое позорище
Если дичайший отскок ты называешь втаптыванием, то 6:0 от Сити - просто кара над посредственностью, не иначе))