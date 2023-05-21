Опубликован текст декларации, которую отказались подписывать российские тяжелоатлеты ради допуска к международным стартам
Стало известно содержание декларации, которую Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) обязала подписать для допуска российских спортсменов к международным турнирам.
В декларации говорится, что спортсмены должны согласиться с правилами допуска и понимать, что допуск на турниры не означает, что им разрешат выступать на Олимпиаде.
«Настоящим я подтверждаю: понимаю и принимаю, что в связи с чрезвычайными обстоятельствами, вызванными боевыми действиями на Украине, мое право на участие в соревнованиях IWF от национальной федерации зависит от изложенных условий.
Я обязуюсь воздерживаться от выражения какой-либо поддержки боевых действий и буду немедленно и добровольно уведомлять о любом соответствующем изменении в моей деятельности, которое произойдет после даты подписания декларации.
Я обязуюсь надлежащим образом и в полном объеме сотрудничать с любым процессом проверки [соблюдения данных условий].
Я понимаю и принимаю, что из отказа от сотрудничества с процессом проверки могут быть сделаны неблагоприятные выводы, в частности, из отказа отвечать на вопросы и/или предоставлять доказательства», – говорится в декларации.
Ранее глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов заявил, что спортсмены отказались подписывать декларацию, поэтому не будут допущены к международному турниру на Кубе.
Тут даже не требуют осуждать, просто требуют не поддерживать, это так-то разные вещи. Суть декларации сводится к простому: «Не высказывайтесь на тему войны, и соревнуйтесь себе спокойно». Чистейшее «спорт вне политики», про которое любят бухтеть наши чинуши.
Но даже тут устроили «кококо, унизительные условия, предатели, кудах-тах-тах».
Ну раз даже это унизительно, соревнуйтесь дальше с белорусами. Никогда не поддерживал отстранение наших спортсменов, но если даже такие условия для них неприемлемы, то пусть и дальше дома сидят.
А по делу есть что сказать? Что не так с текстом?
По сути требование одно, не высказывать открытую поддержку, люди приехали тягать штангу, пусть тягают. Если же люди приехали буквы разные всем показывать, то зачем им соревнования?
Но по-любому Спортс плюсики подкручивает, бгг.
Даже осуждать ничего не надо, просто не демонстрировать поддержку военных действий в Украине.
Что в этом такое невозможное???
И главное, у каждого есть выбор, а вот за тяжелоатлетов похоже решение приняло руководство.
Ладно бы, в декларации требовалось осудить войну, тут вопросов минимум, можно и возмущаться. Тут же максимально нейтральная формулировка, которую ну ни один нормальный человек в штыки не воспримет. Но все равно продолжаем крутить любимую шарманку. Хотя как показывает практика, даже у такой мелодии есть свой слушатель.
Разумеется бюджетнику Агапитову лучше пафосный жест сделать, вдруг за него денег подкинут, чем выступать на соревнованиях. Я даже не сомневаюсь, что если бы допустили, спортсмены выходили бы обвешанные в зюзи по самые ушки.
Прям методичкой из 30х запахло. Внуки НКВДшников бл.
Бггг, на каких поцреотов это вообще расчитан вообще?