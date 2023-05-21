Опубликован текст декларации, которую отказались подписывать российские тяжелоатлеты ради допуска к международным стартам

Теги МОК IWF сборная России жен сборная России ФТАР Тяжелая атлетика

Стало известно содержание декларации, которую Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) обязала подписать для допуска российских спортсменов к международным турнирам. 

В декларации говорится, что спортсмены должны согласиться с правилами допуска и понимать, что допуск на турниры не означает, что им разрешат выступать на Олимпиаде. 

«Настоящим я подтверждаю: понимаю и принимаю, что в связи с чрезвычайными обстоятельствами, вызванными боевыми действиями на Украине, мое право на участие в соревнованиях IWF от национальной федерации зависит от изложенных условий. 

Я обязуюсь воздерживаться от выражения какой-либо поддержки боевых действий и буду немедленно и добровольно уведомлять о любом соответствующем изменении в моей деятельности, которое произойдет после даты подписания декларации.

Я обязуюсь надлежащим образом и в полном объеме сотрудничать с любым процессом проверки [соблюдения данных условий].

Я понимаю и принимаю, что из отказа от сотрудничества с процессом проверки могут быть сделаны неблагоприятные выводы, в частности, из отказа отвечать на вопросы и/или предоставлять доказательства», – говорится в декларации. 

Ранее глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов заявил, что спортсмены отказались подписывать декларацию, поэтому не будут допущены к международному турниру на Кубе.  

86 комментариев

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Camarão
Нормальный текст
+129
-20
+109
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Боевой Бурят Путина
Абсолютно адекватный текст, я считаю. Нужно просто отказаться от поддержки боевых действий (в любой форме) и все. Если даже такое не готовы подписать, то нечего делать на международных турнирах
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+88
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Dizzod
даже не требуют осудить то что происходит, просто помолчи на эту тему.
+87
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Вечно в бане
И вот это унизительно, как пытался рассказывать глава федерации?

Тут даже не требуют осуждать, просто требуют не поддерживать, это так-то разные вещи. Суть декларации сводится к простому: «Не высказывайтесь на тему войны, и соревнуйтесь себе спокойно». Чистейшее «спорт вне политики», про которое любят бухтеть наши чинуши.
Но даже тут устроили «кококо, унизительные условия, предатели, кудах-тах-тах».

Ну раз даже это унизительно, соревнуйтесь дальше с белорусами. Никогда не поддерживал отстранение наших спортсменов, но если даже такие условия для них неприемлемы, то пусть и дальше дома сидят.
+70
-8
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Вечно в бане
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
Комментарий удален модератором
Очередной «патриот» с гомосексуальными аналогиями. Как удивительно.

А по делу есть что сказать? Что не так с текстом?
По сути требование одно, не высказывать открытую поддержку, люди приехали тягать штангу, пусть тягают. Если же люди приехали буквы разные всем показывать, то зачем им соревнования?
+63
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+55
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Mega Njus
Честно говоря, ничего такого в тексте не написано. Просто нейтрально работать. Почему бы не поддержать свою страну участием в турнире?
+41
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MikhaL
Там даже не просят говорить что ты против, главное, не говори что ты за и участвуй.
+29
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Вечно в бане
Ответ Pikachu Pikachu
Белорусы вроде подписали
Ну значит будут с эфиопами штанги тягать. Или с «нормальными мужиками» из Афганистана, белорусы, это условно.
+18
-2
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Пользователь Имени
Вполне нейтрально
+14
-1
+13
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Fullhouse
Все адекватно и по делу. Но для режима опг озеро, где за пацифистские лозунги линчуют, это, конечно, неприемлимо
+18
-6
+12
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VMX1389
И где здесь отречение от Родины???
+13
-3
+10
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estoico
Прочитали, ничего не поняли, подписать не смогли.
+12
-2
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Вечно в бане
Ответ Сергей Лепехин
Прикинь я тебя плюсую, а ставится минус...
Прикинь, рейтинги обновляются в реальном времени, ты плюсанул, четверо минусанули, и после того, как ты нажал на плюс, ты видишь -3.

Но по-любому Спортс плюсики подкручивает, бгг.
+7
-1
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Вечно в бане
Ответ Sla Slo
А если журналисты зададут вопрос осуждает ли штангист СВО, а тот промолчит и не ответит, "эти" же запросто расценят сей факт как поддержку. Иезуитские формулировки .
Журналисты спросят «осуждает ли штангист СВО», а тот отвечает, что комментариев в связи с подписанной декларацией, он не даёт, и никаких вопросов к нему быть не может. А рассуждения о том, как «эти» расценят молчание, пропагандистское жонглирование словами.
+6
-1
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Olga.t
Если для участия в международных соревнованиях от наших спортсменов требуется подписать такой текст, надо подписать. Никаких "отказов от Родины" как кричали наши чиновники, здесь нет.
Даже осуждать ничего не надо, просто не демонстрировать поддержку военных действий в Украине.
Что в этом такое невозможное???
И главное, у каждого есть выбор, а вот за тяжелоатлетов похоже решение приняло руководство.
+7
-3
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Вечно в бане
Ответ Maxim Vasnechov
Да чинушам любые условия унизительны. Ведь на соревнованиях можно проиграть, из-за этого бюджеты порежут со временем. Даже в таких видах, где впринципе легко допустить возврата(худ.гимнастика, или лыжные гонки), которые никому в мире не интересны, всякие поцреотичные менагеры класса Винер-Вяльбе столько уже нагородили, что даже братцы-китайцы будут против. Никто не хочет превращать соревнования в агитку с зюзей, а ОИ-2018 показали что это вполне реально. Вспомним Вяльбе, которая с фото ВВП на все интервью выходила. К норвежским журналистам.
Да это все понятно, просто удивительно, за каких идиотов они держат людей.
Ладно бы, в декларации требовалось осудить войну, тут вопросов минимум, можно и возмущаться. Тут же максимально нейтральная формулировка, которую ну ни один нормальный человек в штыки не воспримет. Но все равно продолжаем крутить любимую шарманку. Хотя как показывает практика, даже у такой мелодии есть свой слушатель.
+5
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Maxim Vasnechov
Тяжелая атлетика - глупо в опе, после усиления антидопинга. Россия на медали не претендует, и не собирается претендовать, так как школа убита многолетней практикой допинга.
Разумеется бюджетнику Агапитову лучше пафосный жест сделать, вдруг за него денег подкинут, чем выступать на соревнованиях. Я даже не сомневаюсь, что если бы допустили, спортсмены выходили бы обвешанные в зюзи по самые ушки.
+10
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Орыс-орыс онбаган
Да эти тяжелоатлеты и так через одного дисквалифицированы, там уже даже не щнаю кто из сильных остался, так что агапитов лишний раз просто очки набрал
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belikovda.90
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Timur_A
Вот, ненормальный фрагмент: *Я понимаю и принимаю, что из отказа от сотрудничества с процессом проверки могут быть сделаны неблагоприятные выводы, в частности, из отказа отвечать на вопросы и/или предоставлять доказательства* Какие доказательства может предоставить спортсмен тому факту, что он воздерживается от выражения поддержки боевым действиям? Полную видеозапись своей жизни от момента подписания декларации и до Олимпиады? Это требование невозможно выполнить даже при желании.
Должен будет снять штаны перед еврокомиссаром, чтобы тот проверил на головке его члена нет ли запретных символов))) Чушь полная, а не декларация
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Вечно в бане
Ответ Сергей Лепехин
Нет... Сообщение не топовое, и время прошло
Проверь сам. Нажми ещё раз на свой плюс, отмени его, и увидишь, что минусов стало на один больше.
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Maxim Vasnechov
Ответ maripous
Не повторяйте чушь , которую придумали наши враги. Кстати, наш президент-верховный главнокомандующий нашей армии, которая сейчас воююет , в том числе и за российский флаг.
Бункерный воен, все кто против него - враги.
Прям методичкой из 30х запахло. Внуки НКВДшников бл.
+5
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Александр Гороховик
Последний пункт как раз подразумевает задалбливание вопросами и проверками. Дьявол кроется в деталях, правильно не подписали.
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Вечно в бане
Ответ Ру7евоЙ
Правильно что не подписали. В тексте ставятся условия для выступления. А они должны быть либо для всех стран едины либо ни для кого. Иначе это дискриминация. Что и есть факт в данном случае.
Ахахах, дискредитация, дискриминация, какая нам, собственно разница, буквы-то похожие.
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Maxim Vasnechov
Ответ Новый Орлеан
Россия никуда не залетала. Отстранение российской лёгкой атлетики - чисто политическое решение. Как только дадут отмашку - мигом про допинг забудут.
Конечно политическое решение, продолжай толкать эту шарманку. И то что по приезду допинг-контроля снималось по 90% спортсменов на всяких российских стартах - тоже сугубо "политическое". И политические миллионы евро нашли в швейцарских банках, у главы ВФЛА. Везде политика, а деньги подкинули 100%.
Бггг, на каких поцреотов это вообще расчитан вообще?
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Pikachu Pikachu
Ответ Вечно в бане
И вот это унизительно, как пытался рассказывать глава федерации? Тут даже не требуют осуждать, просто требуют не поддерживать, это так-то разные вещи. Суть декларации сводится к простому: «Не высказывайтесь на тему войны, и соревнуйтесь себе спокойно». Чистейшее «спорт вне политики», про которое любят бухтеть наши чинуши. Но даже тут устроили «кококо, унизительные условия, предатели, кудах-тах-тах». Ну раз даже это унизительно, соревнуйтесь дальше с белорусами. Никогда не поддерживал отстранение наших спортсменов, но если даже такие условия для них неприемлемы, то пусть и дальше дома сидят.
Белорусы вроде подписали
+2
0
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