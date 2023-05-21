Опубликован текст декларации, которую отказались подписывать российские тяжелоатлеты ради допуска к международным стартам

Стало известно содержание декларации, которую Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) обязала подписать для допуска российских спортсменов к международным турнирам.

В декларации говорится, что спортсмены должны согласиться с правилами допуска и понимать, что допуск на турниры не означает, что им разрешат выступать на Олимпиаде.

«Настоящим я подтверждаю: понимаю и принимаю, что в связи с чрезвычайными обстоятельствами, вызванными боевыми действиями на Украине, мое право на участие в соревнованиях IWF от национальной федерации зависит от изложенных условий.

Я обязуюсь воздерживаться от выражения какой-либо поддержки боевых действий и буду немедленно и добровольно уведомлять о любом соответствующем изменении в моей деятельности, которое произойдет после даты подписания декларации.

Я обязуюсь надлежащим образом и в полном объеме сотрудничать с любым процессом проверки [соблюдения данных условий].

Я понимаю и принимаю, что из отказа от сотрудничества с процессом проверки могут быть сделаны неблагоприятные выводы, в частности, из отказа отвечать на вопросы и/или предоставлять доказательства», – говорится в декларации.

Ранее глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов заявил, что спортсмены отказались подписывать декларацию, поэтому не будут допущены к международному турниру на Кубе.