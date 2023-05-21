Александр Соболев извинился за неприличный жест в матче с ЦСКА (2:1).

На 65-й минуте Соболев проиграл в штрафной борьбу за мяч защитнику , после чего завалил соперника на газон.

Затем россиянин, стоя перед бразильцем, демонстративно схватил себя за гениталии. Роша развел руками и призвал судей посмотреть повтор, повторив жест .

«Я приношу свои извинения всем, кто был на стадионе, смотрел игру по телевизору, за свою несдержанность! Это эмоции и то, что я сделал, просто непозволительно!

Понимаю, что у экранов были дети, женщины и все болельщики, которые любят футбол. Обещаю, что такого больше не повторится. Мне действительно очень жаль», – написал форвард « » в телеграм-канале.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!