Соболев извинился за свой жест: «Непозволительно. Понимаю, что у экранов были дети, женщины и болельщики. Обещаю, что такого больше не повторится»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Александр Соболев Виллиан да Силва Роша Футбол

Александр Соболев извинился за неприличный жест в матче с ЦСКА (2:1).

На 65-й минуте Соболев проиграл в штрафной ЦСКА борьбу за мяч защитнику Виллиану Роше, после чего завалил соперника на газон.

Затем россиянин, стоя перед бразильцем, демонстративно схватил себя за гениталии. Роша развел руками и призвал судей посмотреть повтор, повторив жест Соболева.

«Я приношу свои извинения всем, кто был на стадионе, смотрел игру по телевизору, за свою несдержанность! Это эмоции и то, что я сделал, просто непозволительно!

Понимаю, что у экранов были дети, женщины и все болельщики, которые любят футбол. Обещаю, что такого больше не повторится. Мне действительно очень жаль», – написал форвард «Спартака» в телеграм-канале. 

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

Материалы по теме

249 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
БилльХансен
А, типа мужикам смотреть как он себя за хер хватает типа норм.
+395
-13
+382
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ULTRA
Заставили написать. Деревня из этого дельфина не выйдет никогда.
+323
-22
+301
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений - 79
Феерический….
+197
-26
+171
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Severfan
в первую очередь должен был извиниться перед Рошей, чего соболев не сделал. недостоин снисхождения, недостоин прощения, недостойный человек
+146
-26
+120
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Контрольный выстрел
Так то соболев эталонная мерзость
+95
-10
+85
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ Stereophonics89
он, конечно, не большого ума, но кто из мужиков сильно обиделся? кони?
Дзюба обиделся !
За использование товарного знака !
+88
-14
+74
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lanapiano
Муж матч не смотрел, девятилетний сын ему начал рассказывать про красные, тот спрашивает «за что?», а ребенок мнется, не знает, как это объяснить🤦🏻‍♀️
«Ну, за жесты».. Фу, позорник этот Соболев.
+80
-7
+73
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Андреев
Ответ Peter Parker
Человек ошибся, человек извинился. Но хейтерам все еще мало, злоба гложет вас, а плохим человеком вы почему-то называете Соболева.
Все называют его плохим человеком, потому что он плохой человек. Всё просто. И это далеко не единственный момент
+65
-16
+49
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
Лучше бы ты себе сразу все оторвал, чтобы повторных позывов не было
+49
-9
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Один живой
да скот, простой скот. понятно, что пресс служба прыгнула на твою тупую голову и это их инициатива. хорошо одно, ты нашел достойную себе команду.
+57
-17
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
interested
А Зареме нравится.
+39
-1
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Floating crane
Заберут fan Id у этого хулигана
+24
0
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Авдеев
Я болельщик Спартака с 1969 года. То, что сделал Соболев-это полнейшая дискредитация чести и славы великого клуба. Сколько можно терпеть выходки этого, безусловно, одарённого игрока! Сколько ненужных карточек он нахватался! Но из-за этого жеста, по-моему, его надо гнать его из команды. Позор!!!
+27
-4
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Danckoi tabak
Ответ Евгений - 79
Феерический….
Сказочный
+27
-6
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartak Zenit
соболев :Малком и Клаудиньо самые жесткие провакаторы рпл)
+22
-5
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ник Гре
Псих и быдляк, поймавший звезду. Позор "Спартака", тьфу! 🤮
+22
-5
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
summer-winter
Ладно все эти конфликты, пенальти, ВАР.
Но как можно объяснить логическим языком, почему было добавлено 6 минут к матчу!? Карасев спешил за зарплатой в разведкалку хозяев?
+20
-5
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
schwein
За этот сезон Соболева столько сказал и сделал, что я не представляю, кто вообще может его защищать?
Ну кроме Заремы, понятно, она снизу стучит.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леван Мкртчян
Ответ БилльХансен
А, типа мужикам смотреть как он себя за хер хватает типа норм.
Миллионы мужиков,женщин и подростков смотрели , как это делал Майкл Джексон на концертах(его фирменный жест в танце) и ничего , даже аплодировали стоя.
Тут дело не в нас с вами, а в том что в данном контексте -- это прямое оскорбление человека , которому он это показал
+14
-5
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Fiver
Блин, чувак. Ну какой же ты недалёкий...
Во-первых, нет ни одного упоминания, что даже провоцирующему тебя футболисту такое показывать не стоит, втащить - и то не так мерзко бы выглядело.
А во-вторых: не "дети, женщины и болельщики", а "болельщики, в том числе женщины и дети"...
Рукалицо...
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hyunday
Профи так себя не ведут
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ Ilmenau
Зато Роша - молодец. Всем показал
Просто Роша не знает , как по русски он называется !
Помните анекдот ?
Мальчик жестом объяснил, что его зовут Хулио !
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Snag
Ответ Stereophonics89
он, конечно, не большого ума, но кто из мужиков сильно обиделся? кони?
По идее оскорбиться должны были болелы Спартака, из-за того, что у них такой быдлан в команде.
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ramon Mercader
В книжках для детей в картинках с животными нужно с котиками, свиньями и овцами добавить Соболева. Реально, нужно с первых лет жизни показывать животных, на которых не нужно быть похожими. При всем уважении к свиньям и овцам за то, что поставил их с другим животным в один ряд.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maxfox32
Конечно не повторится. Матчей 5 дадут дисквы...
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий