Соболев извинился за свой жест: «Непозволительно. Понимаю, что у экранов были дети, женщины и болельщики. Обещаю, что такого больше не повторится»
Александр Соболев извинился за неприличный жест в матче с ЦСКА (2:1).
На 65-й минуте Соболев проиграл в штрафной ЦСКА борьбу за мяч защитнику Виллиану Роше, после чего завалил соперника на газон.
Затем россиянин, стоя перед бразильцем, демонстративно схватил себя за гениталии. Роша развел руками и призвал судей посмотреть повтор, повторив жест Соболева.
«Я приношу свои извинения всем, кто был на стадионе, смотрел игру по телевизору, за свою несдержанность! Это эмоции и то, что я сделал, просто непозволительно!
Понимаю, что у экранов были дети, женщины и все болельщики, которые любят футбол. Обещаю, что такого больше не повторится. Мне действительно очень жаль», – написал форвард «Спартака» в телеграм-канале.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
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«Ну, за жесты».. Фу, позорник этот Соболев.
Но как можно объяснить логическим языком, почему было добавлено 6 минут к матчу!? Карасев спешил за зарплатой в разведкалку хозяев?
Ну кроме Заремы, понятно, она снизу стучит.
Тут дело не в нас с вами, а в том что в данном контексте -- это прямое оскорбление человека , которому он это показал
Во-первых, нет ни одного упоминания, что даже провоцирующему тебя футболисту такое показывать не стоит, втащить - и то не так мерзко бы выглядело.
А во-вторых: не "дети, женщины и болельщики", а "болельщики, в том числе женщины и дети"...
Рукалицо...
Помните анекдот ?
Мальчик жестом объяснил, что его зовут Хулио !