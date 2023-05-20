Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Борнмута», «Ливерпуль» примет «Виллу», «Арсенал» против «Форест», «Тоттенхэм» – «Брентфорд»
«Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Борнмутом» в 37-м туре АПЛ.
Также в субботу «Ливерпуль» примет «Астон Виллу», «Арсенал» встретится на выезде с «Ноттингем Форест».
В воскресенье «Манчестер Сити» сразится с «Челси».
Завершится тур в понедельник матчем «Ньюкасл» – «Лестер».
37-й тур
- Дата проведения
- 20 мая, 14.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
-
Тоттенхэм –
Форстер, Эмерсон (Порро, 75), Лангле, Санчес, Дэвис, Данджума (Лукас Моура, 66), Биссума, Скипп, Кулусевски (Ришарлисон, 75), Кейн, Сон Хын Мин.
-
Брентфорд –
Райя, Хики, Ми, Пиннок, Генри, Йенсен (Баптист, 72), Янельт, Оньека (Дамсгор, 46), Висса, Мбемо, Шаде (Йоргенсен, 78).
- Дата проведения
- 20 мая, 17.00, «Дин Корт»
- Дата проведения
- 20 мая, 17.00, «Крэйвен Коттэдж»
- Дата проведения
- 20 мая, 17.00, «Молине Стэдиум»
-
Вулверхэмптон –
Бентли, Семеду, Доусон, Коллинз, Гомеш, Поденсе, Рубен Невеш, Гомес, Сарабия, Траоре, Хван Хи Чхан.
- Дата проведения
- 20 мая, 17.00, «Энфилд»
-
Ливерпуль –
Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Джонс, Салах, Диас, Гакпо.
- Дата проведения
- 20 мая, 19.30, «Сити Граунд»
- Дата проведения
- 21 мая, 15.30, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 21 мая, 16.00, «Фалмер»
- Дата проведения
- 21 мая, 18.00, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 22 мая, 22.00, «Сент-Джеймс Парк»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Челси: «Эрлинг, это разборка честная! Приходи один на матч, и мы тоже одни придем!»
Интриги 0, Сити может проиграть только сам себе.
Шокалтим, чемпионский коридор Сити поставил для Челси в финале ЛЧ и для Ливерпуля в 2020.
Остальное - твои выдумки и лирика.