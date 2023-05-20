Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Борнмута», «Ливерпуль» примет «Виллу», «Арсенал» против «Форест», «Тоттенхэм» – «Брентфорд»

«Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Борнмутом» в 37-м туре АПЛ.

Также в субботу « » примет « », « » встретится на выезде с « ».

В воскресенье «Манчестер Сити» сразится с « ».

Завершится тур в понедельник матчем «Ньюкасл» – «Лестер».

Чемпионат Англии

37-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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