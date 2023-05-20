Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Борнмута», «Ливерпуль» примет «Виллу», «Арсенал» против «Форест», «Тоттенхэм» – «Брентфорд»

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«Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Борнмутом» в 37-м туре АПЛ.

Также в субботу «Ливерпуль» примет «Астон Виллу», «Арсенал» встретится на выезде с «Ноттингем Форест».

В воскресенье «Манчестер Сити» сразится с «Челси».

Завершится тур в понедельник матчем «Ньюкасл» – «Лестер».

Чемпионат Англии

37-й тур

Тоттенхэм – Брентфорд 1:2 (второй тайм)
Дата проведения
20 мая, 14.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Кейн, 1:1 – 50 Мбемо, 1:2 – 62 Мбемо.
ТоттенхэмФорстер, Эмерсон (Порро, 75), Лангле, Санчес, Дэвис, Данджума (Лукас Моура, 66), Биссума, Скипп, Кулусевски (Ришарлисон, 75), Кейн, Сон Хын Мин.
БрентфордРайя, Хики, Ми, Пиннок, Генри, Йенсен (Баптист, 72), Янельт, Оньека (Дамсгор, 46), Висса, Мбемо, Шаде (Йоргенсен, 78).
Предупреждения:
Мэйсон (21), Биссума (45), Генри (68).

 

Борнмут – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
20 мая, 17.00, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
БорнмутНето, Смит, Сенеси, Келли, Забарный, Лерма, Кристи, Кук, Брукс, Соланке, Энтони.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Уан-Биссака, Варан, Линделеф, Шоу, Эриксен, Каземиро, Бруну Фернандеш, Санчо, Антони, Марсьяль.

 

Фулхэм – Кристал Пэлас
Дата проведения
20 мая, 17.00, «Крэйвен Коттэдж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ФулхэмЛено, Тете, Адарабиойо, Диоп, Робинсон, Кэрни, Рид, Уилсон, Пальинья, Виллиан, Митрович.
Кристал ПэласДжонстон, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Хьюз, Эзе, Дукуре, Олисе, Айю, Эдуар.

 

Вулверхэмптон – Эвертон
Дата проведения
20 мая, 17.00, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ВулверхэмптонБентли, Семеду, Доусон, Коллинз, Гомеш, Поденсе, Рубен Невеш, Гомес, Сарабия, Траоре, Хван Хи Чхан.
ЭвертонПикфорд, Тарковски, Мина, Паттерсон, Гуйе, Дукуре, Гарнер, Онана, Ивоби, Кэлверт-Льюин, Макнил.

 

Ливерпуль – Астон Вилла
Дата проведения
20 мая, 17.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Джонс, Салах, Диас, Гакпо.
Астон ВиллаМартинес, Кэш, Мингз, Конса, Динь, Макгинн, Рэмзи, Камара, Дуглас Луис, Бэйли, Уоткинс.

 

Ноттингем Форест – Арсенал
Дата проведения
20 мая, 19.30, «Сити Граунд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вест Хэм – Лидс
Дата проведения
21 мая, 15.30, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брайтон – Саутгемптон
Дата проведения
21 мая, 16.00, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Манчестер Сити – Челси
Дата проведения
21 мая, 18.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ньюкасл – Лестер
Дата проведения
22 мая, 22.00, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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68 комментариев

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Trash Talking
Всегда интересно наблюдать за битвой равных команд: Холанд (36 мячей) против Челси (36 мячей). Наконец-то выясним, кто же круче.
Челси: «Эрлинг, это разборка честная! Приходи один на матч, и мы тоже одни придем!»
+17
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Подлый Интригант
Последний раз в этом столетие, наслаждайся
От чего нервничаешь
+7
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+6
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Tornado S
Сегодня скорее всего станет известен чемпион Англии
+4
0
+4
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Дмитрий Турецкий
Даёшь восьмую победу подряд!
+4
-2
+2
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Подлый Интригант
Ответ Andrey Ashhabadskiy
От чего нервничаешь
Чего мне нервничать, я же не стал болельщикам сити когда туда пришли мешки с деньгами, моя совесть чиста
+8
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+2
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Любезный Коссутий
Ответ Evgen_Hazard
У кого-нибудь есть статистика набора очков и турнирного положения Шпор ДО и После увольнения Конте? Они так ни в какие ЕК не попадут
им не надо. еще сольют Лидсу, и 8-9 место - как раз
+2
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CyberUnited
Вот это голище от Кейна
+2
0
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Sergio
самое интересное в подвале турнирной таблицы, Лестер и Евертон могут вылетить😬
+3
-1
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
сегодня Астон Вилла может выйти на 7-е место, и заменить ТТХ в ЛК, которое им нафиг не нужен
+2
0
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Любезный Коссутий
ааха, Мбемо разрывает ТТХ
+1
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kunaguero
Ричарлисон забил 1 гол в 25 матчах. Он был куплен у Эвертона за 73 ляма. 😭
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Григорий Шишин
Ответ Sergio
самое интересное в подвале турнирной таблицы, Лестер и Евертон могут вылетить😬
В чердаке тоже не скучно)
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Born is the King
Tottenham being Tottenham
+1
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vatnikZOV1
Сити ман чемпион!
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Закир Кадыров
Ответ Andrey Ashhabadskiy
От чего нервничаешь
Панос у него))))))))
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Seven2482
Тотэм это нечто. Кейн и Сон бегите из этого безтрофейника
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Вова Фидлер
ТТХ даже в лигу конференций не стоит попадать с такой игрой
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Иван Косяков
Это надо ж какой-то уникально деструктивный склад ума иметь, чтобы не давно лучший клуб Европы превратить в это вот, попутно вбухав него рекордное количество бабла.
Интриги 0, Сити может проиграть только сам себе.
+1
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Любезный Коссутий
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
сглазил
нет! шикарный удар был у Кейна ☝️
+1
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Evgen_Hazard
Я, если честно, думал перед игрой Челси с арсеналом, что синие как андердог дадут отпор, но я видел как они играли и понимаю, что Сити порвёт Челсюков.
+2
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
успехов Манчестеру на выезде
+3
-2
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Tybalt
забавная попытка от поклонника Валенсии, а по совместительству переметнувшегося в канистру "гамбузиктим"-а , потроллить Челси.
Шокалтим, чемпионский коридор Сити поставил для Челси в финале ЛЧ и для Ливерпуля в 2020.
Остальное - твои выдумки и лирика.
+3
-2
+1
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Вова Фидлер
Ответ kunaguero
Ричарлисон забил 1 гол в 25 матчах. Он был куплен у Эвертона за 73 ляма. 😭
Видимо он совсем себя не ценит, сидеть в такой команде на скамейке
0
0
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kunaguero
Мбемо дубль 💪
0
0
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Stewart D.
Ответ Tornado S
Сегодня скорее всего станет известен чемпион Англии
Он стал известен, когда арсенал начал сливать всяким борнмутам и форестам на ровном месте(
+1
-1
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