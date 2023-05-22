Дадонов сделал передачу в матче с «Вегасом». У него 4+6 в 15 играх плей-офф

Евгений Дадонов сделал голевую передачу в матче с «Вегасом» (2:3 ОТ, 0-2) в финале Запада.

Форвард « » набрал 10-е (4+6) очко в текущем плей-офф, всего он провел 15 игр.

В матче с «Вегасом» за 17:09 (1:09 – в большинстве) у россиянина 3 броска в створ ворот, 2 хита, полезность – «минус 1».