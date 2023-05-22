Дадонов сделал передачу в матче с «Вегасом». У него 4+6 в 15 играх плей-офф

Теги Кубок Стэнли Даллас Евгений Дадонов НХЛ Хоккей

Евгений Дадонов сделал голевую передачу в матче с «Вегасом» (2:3 ОТ, 0-2) в финале Запада.

Форвард «Далласа» набрал 10-е (4+6) очко в текущем плей-офф, всего он провел 15 игр.

В матче с «Вегасом» за 17:09 (1:09 – в большинстве) у россиянина 3 броска в створ ворот, 2 хита, полезность – «минус 1».

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2 комментария

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Alexander Bragin
лучшие российские бомбардиры в КС последних лет
(в скобках позиция в общем зачёте)

2009/10 Дацюк - 13 (28)
2010/11 Дацюк - 15 (16)
2011/12 Ковальчук - 19 (3)
2012/13 Малкин - 16 (7)
2013/14 Малкин - 14 (16)
2014/15 Кучеров - 22 (3)
2015/16 Кучеров - 19 (6)
2016/17 Малкин - 28 (1)
2017/18 Кузнецов - 32 (1)
2018/19 Тарасенко - 17 (8)
2019/20 Кучеров - 34 (1)
2020/21 Кучеров - 32 (1)
2021/22 Кучеров - 27 (4)
2022/23 Барбашёв, Дадонов - 10 (25-37)
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Пинающий Достоинства
Ответ Alexander Bragin
лучшие российские бомбардиры в КС последних лет (в скобках позиция в общем зачёте) 2009/10 Дацюк - 13 (28) 2010/11 Дацюк - 15 (16) 2011/12 Ковальчук - 19 (3) 2012/13 Малкин - 16 (7) 2013/14 Малкин - 14 (16) 2014/15 Кучеров - 22 (3) 2015/16 Кучеров - 19 (6) 2016/17 Малкин - 28 (1) 2017/18 Кузнецов - 32 (1) 2018/19 Тарасенко - 17 (8) 2019/20 Кучеров - 34 (1) 2020/21 Кучеров - 32 (1) 2021/22 Кучеров - 27 (4) 2022/23 Барбашёв, Дадонов - 10 (25-37)
Кучеров «плей-офф-мастер», очков бы 200 набрать за карьеру и в Историю Лиги
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