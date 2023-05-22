Дадонов сделал передачу в матче с «Вегасом». У него 4+6 в 15 играх плей-офф
Евгений Дадонов сделал голевую передачу в матче с «Вегасом» (2:3 ОТ, 0-2) в финале Запада.
Форвард «Далласа» набрал 10-е (4+6) очко в текущем плей-офф, всего он провел 15 игр.
В матче с «Вегасом» за 17:09 (1:09 – в большинстве) у россиянина 3 броска в створ ворот, 2 хита, полезность – «минус 1».
(в скобках позиция в общем зачёте)
2009/10 Дацюк - 13 (28)
2010/11 Дацюк - 15 (16)
2011/12 Ковальчук - 19 (3)
2012/13 Малкин - 16 (7)
2013/14 Малкин - 14 (16)
2014/15 Кучеров - 22 (3)
2015/16 Кучеров - 19 (6)
2016/17 Малкин - 28 (1)
2017/18 Кузнецов - 32 (1)
2018/19 Тарасенко - 17 (8)
2019/20 Кучеров - 34 (1)
2020/21 Кучеров - 32 (1)
2021/22 Кучеров - 27 (4)
2022/23 Барбашёв, Дадонов - 10 (25-37)