Роберт Левандовски остался не в восторге от поздравления российских фанатов с чемпионством.

и передали болельщикам «Барселоны» из России благодарность за поддержку в борьбе за титул .

«Я узнал об этом видео не сразу и, мягко говоря, был очень удивлен. Я спросил в клубе об этой ситуации и знаю, что это не официальная позиция, а просто заявления, которые сделаны во время встречи с медиа, владеющими телевизионными правами на Ла Лигу.

В таких ситуациях зачастую даже не знаешь, с кем разговариваешь. Конечно, это не оправдание, потому что явно тут что-то не продумали до конца, и вышло все очень плохо. Но я также в курсе, что клуб собирается что-то предпринять в ответ на эту ситуацию», – сказал польский форвард в интервью Interia.

Роберто и Бальде поздравили российских болельщиков «Барсы» с чемпионством: «Вы также часть этой большой победы!»

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