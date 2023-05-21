Левандовски о поздравительном видео «Барсы» для российских фанатов: «Я был удивлен, мягко говоря. Что-то не продумали до конца, вышло очень плохо. Клуб собирается что-то предпринять»

Теги Барселона Ла Лига болельщики Роберт Левандовски Серджи Роберто Политика Алекс Бальде Футбол

Роберт Левандовски остался не в восторге от поздравления российских фанатов с чемпионством.

Серджи Роберто и Алекс Бальде передали болельщикам «Барселоны» из России благодарность за поддержку в борьбе за титул Ла Лиги.

«Я узнал об этом видео не сразу и, мягко говоря, был очень удивлен. Я спросил в клубе об этой ситуации и  знаю, что это не официальная позиция, а просто заявления, которые сделаны во время встречи с медиа, владеющими телевизионными правами на Ла Лигу.

В таких ситуациях зачастую даже не знаешь, с кем разговариваешь. Конечно, это не оправдание, потому что явно тут что-то не продумали до конца, и вышло все очень плохо. Но я также в курсе, что клуб собирается что-то предпринять в ответ на эту ситуацию», – сказал польский форвард в интервью Interia.

Роберто и Бальде поздравили российских болельщиков «Барсы» с чемпионством: «Вы также часть этой большой победы!»

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221 комментарий

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Негрейра
А что не так то? Русские теперь не люди? Они не могут смотреть футбол?
+620
-26
+594
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Элхан Дюшеев
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Лицемер
Поляк же, чё с него взять))
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Взвешенный вомбат Китая
Лицемер
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deadjoker
Пшек показал свою сущность. Лева то мерзкий отказывается
+276
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z3yjyzh29x
Польский петушара, вот где националисты сидят
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Lionel Andres Messi 10
Из «Братьев Карамазовых» Достоевского:

– За Польшу, панове, пью за вашу Польшу, за польский край! – воскликнул Митя.
– Бардзо ми то мило, пане, выпием (это мне очень приятно, пане, выпьем), – важно и благосклонно проговорил пан на диване и взял свой стакан.
– И другой пан, как его, эй, ясневельможный, бери стакан! – хлопотал Митя.
– Пан Врублевский, – подсказал пан на диване.
Пан Врублевский, раскачиваясь, подошел к столу и стоя принял свой стакан.
– За Польшу, панове, ура! – прокричал Митя, подняв стакан.
Все трое выпили. Митя схватил бутылку и тотчас же налил опять три стакана.
– Теперь за Россию, панове, и побратаемся!
– Налей и нам, – сказала Грушенька, – за Россию и я хочу пить.
– И я, – сказал Калганов.
– Да и я бы тоже с… за Россеюшку, старую бабусеньку, – подхихикнул Максимов.
– Все, все! – восклицал Митя. – Хозяин, еще бутылок!
Принесли все три оставшиеся бутылки из привезенных Митей. Митя разлил.
– За Россию, ура! – провозгласил он снова. Все, кроме панов, выпили, а Грушенька выпила разом весь свой стакан. Панове же и не дотронулись до своих.
– Как же вы, панове? – воскликнул Митя. – Так вы так-то?
Пан Врублевский взял стакан, поднял его и зычным голосом проговорил:
– За Россию в пределах до семьсот семьдесят второго года!
– Ото бардзо пенкне! (Вот так хорошо!) – крикнул другой пан, и оба разом осушили свои стаканы.
– Дурачье же вы, панове! – сорвалось вдруг у Мити.
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-12
+144
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Saint_Jimmy
Ответ deadjoker
Пшек показал свою сущность. Лева то мерзкий отказывается
Оказывается? По-моему это очевидно с той истории с разбитой головой Губочана, когда поляк ещё за Дортмунд пылил.
+114
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Headly
польское полено с таким потоком коричневой субстанции с своей голове должен исчезнуть из команды. мало того, что в больших матчах он испаряется, так ещё и решил, что он самый важный и его мнение правильное.
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Каратель88
А,что люди из России теперь хуже зверья????Что получилось не так,слова благодарности за поддержку ???Упырь,ты,конечно ,Роберт.
+101
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Евгениий
До чего же мерзкий тип
+99
-7
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ВладимирНеПутин
Отвратительный человек. Его не смущает, что в Украине из Бандеры и его соратников сделали героев. Людей, которые вырезали его нацию
+116
-27
+89
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Metalloid
Ответ Негрейра
А что не так то? Русские теперь не люди? Они не могут смотреть футбол?
По мнение толерантных европейцев уже нет. Такие как Левандовски доказывают, что мы всё делаем правильно.
+79
-13
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mr kovalsky
Ответ deadjoker
Пшек показал свою сущность. Лева то мерзкий отказывается
Он как бы давно показал, всем уже давно ясно насколько он гнилая личность и лицемер
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Tigo_Volchara93
Возможно, если бы не наши деды, не появится бы на свет этот поляк. Тьфу на него, курва !
+56
-3
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Sergey Bogatov
Ответ ERNST
Комментарий удален модератором
Значит, работайте, братья.
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PhilZem
Что вы врете, в Европе нет русофобии.
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ISkO
Чего ещё ожидать от поляка
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Пирс Морган
Люди из России теперь не люди?
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art57
поляк - он и в барсе поляк
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Ya_Mama
А помните спортс ему аж граффити в Варшаве подарил? ))
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RAMIK
Сломай себе ногу. У болельщиков нету нации,это болельщики!
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Ahmed Demha
Ответ C.M.P. 95
Комментарий удален модератором
Так испанцы то спокойной записали обращение, а польская обиженка опять разнылась
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Bavarec-Art
Левандовски, иди #####!
+28
-2
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Razrubsis
Ненависть к русским у поляков в крови, поэтому я не удивлён. Жаль, что такой великолепный спортсмен открыто об этом заявляет.
+29
-7
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Iomov
Ответ C.M.P. 95
Комментарий удален модератором
В каком таком«во всём мире "? В американских колониях? Но слава богу это далеко не весь мир!
+24
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