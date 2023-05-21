Фанаты «Валенсии» называли Винисиуса «обезьяной»

Фанаты «Валенсии» называли вингера «Реала» Винисиуса «обезьяной».

Случилось это по ходу матча , когда бразилец находился рядом с боковой линией.

Напомним, Винисиус почти весь матч конфликтовал с фанатами «Валенсии», а в конце встречи был удален за удар в лицо форварду Уго Дуро.

Винисиус повздорил с фанатами «Валенсии»: он подбежал к трибуне и показывал на кого-то пальцем, болельщики называли его «дурнем». Матч прерывался на 8 минут, Анчелотти успокаивал бразильца

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