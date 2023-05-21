Фанаты «Валенсии» называли Винисиуса «обезьяной»

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига болельщики Винисиус Жуниор Футбол

Фанаты «Валенсии» называли вингера «Реала» Винисиуса «обезьяной».

Случилось это по ходу матча Ла Лиги, когда бразилец находился рядом с боковой линией.

Напомним, Винисиус почти весь матч конфликтовал с фанатами «Валенсии», а в конце встречи был удален за удар в лицо форварду Уго Дуро. 

Винисиус повздорил с фанатами «Валенсии»: он подбежал к трибуне и показывал на кого-то пальцем, болельщики называли его «дурнем». Матч прерывался на 8 минут, Анчелотти успокаивал бразильца

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60 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Даже игрок Валенсии Клюйверт не поддерживает такие выкрики фанатов, но их поддержат люди со спортса
+123
-25
+98
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Сергей Николаенко
Где-то в Испании есть болельщики, которые не оскорбляют Винисиуса... Но это совсем другая история.
+37
-5
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Unwar25
На поле было 8-9 темнокожих, но обезьяной называют только одного. Возможно намёк не на цвет кожи?
+50
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nobrainnopain
Нет Вини - нет расизма
+40
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Буратино55
Ответ Сергей Николаенко
Где-то в Испании есть болельщики, которые не оскорбляют Винисиуса... Но это совсем другая история.
Он обезьяна не потому что черный, а потому что ведёт себя как обезьяна
+27
-12
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Фёдор Кузнецов
Хочу напомнить для тех кто пишет что Винисиус сам начал, вся история с оскорблениями, началась с того что-о испанская пресса начала оскорблять Вини за танцы после голов
+31
-16
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Fan of Sport
Ответ VuNePonimaete
Большинство из них фанаты Барсы, совпадение?
Многие фанаты Барселоны поддерживают Винисиуса в данной ситуации, в этом можно убедиться посмотрев в социальных сетях, они выкладывают посты с поддержкой Винисиуса. Но а в целом, неадекватные фанаты есть не только у Барселоны, но и у Реала.
+14
-3
+11
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VuNePonimaete
Ответ Фёдор Кузнецов
Хочу напомнить для тех кто пишет что Винисиус сам начал, вся история с оскорблениями, началась с того что-о испанская пресса начала оскорблять Вини за танцы после голов
а фундамент этому заложил Атлетико. вот так неожиданность, неправда ли?
+13
-5
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Кокич
Его сегодня по-разному обзывали. Давайте теперь на каждое обзывательство делать новую новость.
+15
-7
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Hollywood Hogan
Пока он триггерится, его будут триггерить. Это как с дразнилками в детстве.
Что за психология у игрока такая, если он не способен с такой глупостью справиться? Если триггерится, значит чувствует себя неуверенно, а неуверенность - это не про больших победителей.
+4
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ts_vlad
Ответ Unwar25
На поле было 8-9 темнокожих, но обезьяной называют только одного. Возможно намёк не на цвет кожи?
А на что?)
+6
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LifeSpartak
С приставкой "чёрный"!
+7
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fussballer
Ответ Сергей Николаенко
Где-то в Испании есть болельщики, которые не оскорбляют Винисиуса... Но это совсем другая история.
Хоккейные болельщики.
+4
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Vik Elis
Ну сто есть , то есть
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Бронислав Каминский
Ответ Marco Reus
Хороший вопрос Тебасу, кстати. Но он опять начнет говорить лишь про командные и индивидуальные достижения представителей в лице Реала, Барсы, Атлетико и Севильи, которыми, видимо, эта самая Ла Лига для него и ограничивается. Хотя и эти достижения лишь вопреки, а не благодаря. Проблем в Примере, конечно, невероятное множество. Хвичу же ещё одна важная проблема в виде расизма, конечно, не коснется, а вот Леао и Сака, к сожалению, при таком попустительстве однозначно на себе это испытают.
Почему темнокожих игроков Барсы никто не оскорбляет?)Ну или игроков из других команд Примеры)
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Фёдор Кузнецов
Ответ VuNePonimaete
Большинство из них фанаты Барсы, совпадение?
Не думаю
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Marco Reus
Ответ VuNePonimaete
Окей, пусть Винисиус в каждом конфликте не прав, сама Ла Лига в восторге от такой антирекламы своего турнира, где одного из самых ярких талантов поколения травят как последнюю собаку? Зачем условному Хвиче, Леао, Сака идти в такой чемпионат, где в 99% гостевых матчей на тебя будет идти агрессивная травля без малейшего наказания провокаторов?
Хороший вопрос Тебасу, кстати. Но он опять начнет говорить лишь про командные и индивидуальные достижения представителей в лице Реала, Барсы, Атлетико и Севильи, которыми, видимо, эта самая Ла Лига для него и ограничивается. Хотя и эти достижения лишь вопреки, а не благодаря. Проблем в Примере, конечно, невероятное множество. Хвичу же ещё одна важная проблема в виде расизма, конечно, не коснется, а вот Леао и Сака, к сожалению, при таком попустительстве однозначно на себе это испытают.
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Игорь Новиков
Ответ Фёдор Кузнецов
Даже игрок Валенсии Клюйверт не поддерживает такие выкрики фанатов, но их поддержат люди со спортса
Расисты - больные люди.
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Val Smith
Ответ Добрый Ретроград
Всех называли или только его?
Никого так называть нельзя.
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А.Э.РАСИМ
Ответ Фёдор Кузнецов
Даже игрок Валенсии Клюйверт не поддерживает такие выкрики фанатов, но их поддержат люди со спортса
Нормальные люди не поддерживают, и никогда не поддержат.
Как и провокации некоторых спортивных по характеру футболистов.
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El Ilusionista
Ответ VuNePonimaete
Окей, пусть Винисиус в каждом конфликте не прав, сама Ла Лига в восторге от такой антирекламы своего турнира, где одного из самых ярких талантов поколения травят как последнюю собаку? Зачем условному Хвиче, Леао, Сака идти в такой чемпионат, где в 99% гостевых матчей на тебя будет идти агрессивная травля без малейшего наказания провокаторов?
Зачем идти в такой чемпионат? Чтобы травить последнюю собаку.
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Dizzod
Ответ VuNePonimaete
Окей, пусть Винисиус в каждом конфликте не прав, сама Ла Лига в восторге от такой антирекламы своего турнира, где одного из самых ярких талантов поколения травят как последнюю собаку? Зачем условному Хвиче, Леао, Сака идти в такой чемпионат, где в 99% гостевых матчей на тебя будет идти агрессивная травля без малейшего наказания провокаторов?
а Вини единственный темнокожий в Ла Лиге?
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Добрый Ретроград
Ответ Val Smith
Потому что пока за это нет последствий, вот если команду будут хотя бы оставлять без зрителей или выборочно банить тогда побоятся.
Всех называли или только его?
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ЧИКО
Винисиуса называли обезьяной и из за этого Реал проиграл…. нет, не так…. опять проиграл…. прекрасная причина.
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Rio de Janeiro
Ответ SimpleR
Сейчас набегут ригоберки всякие и скажут, что Вини провокатор. У чела 0 таких происшествий в ЛЧ, но как только начинает кататься по испанской провинции, то тут что-то начинается. Толерантная Испания во всей красе.
Испания одна из самых левых стран мира, тем не менее своё быдло есть везде
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