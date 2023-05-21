Фанаты «Валенсии» называли Винисиуса «обезьяной»
Фанаты «Валенсии» называли вингера «Реала» Винисиуса «обезьяной».
Случилось это по ходу матча Ла Лиги, когда бразилец находился рядом с боковой линией.
Напомним, Винисиус почти весь матч конфликтовал с фанатами «Валенсии», а в конце встречи был удален за удар в лицо форварду Уго Дуро.
Винисиус повздорил с фанатами «Валенсии»: он подбежал к трибуне и показывал на кого-то пальцем, болельщики называли его «дурнем». Матч прерывался на 8 минут, Анчелотти успокаивал бразильца
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Что за психология у игрока такая, если он не способен с такой глупостью справиться? Если триггерится, значит чувствует себя неуверенно, а неуверенность - это не про больших победителей.
Как и провокации некоторых спортивных по характеру футболистов.