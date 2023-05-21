ЧМ по хоккею 2023. США сыграют с Францией, Швейцария – с Чехией, Словения против Словакии

Теги результаты Сборная США по хоккею Сборная Чехии по хоккею Сборная Словакии по хоккею Сборная Швейцарии по хоккею Сборная Германии по хоккею Сборная Словении по хоккею Сборная Франции по хоккею Сборная Венгрии по хоккею ЧМ по хоккею Хоккей

В Финляндии и Латвии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.

Сборная Словакии играет со Словенией, США сыграют с Францией, Швейцария будет противостоять Чехии.

Сборные России и Беларуси отстранены от турниров под эгидой ИИХФ. 

Чемпионат мира-2023

Группа А

Германия – Венгрия 1:0 (2 период)
Дата проведения
21 мая, 16.20, «Нокиа Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 7 Стаховяк (Шюц, Туоми)

 

США – Франция
Дата проведения
21 мая, 20.20, «Нокиа Арена»
Онлайн матча Видео

Группа B

Словения – Словакия 0:1 (2 период)
Дата проведения
21 мая, 16.20, «Арена-Рига»
Онлайн матча Видео
0:1 – 21 Паник (Регенда, Кох)

 

Чехия – Швейцария
Дата проведения
21 мая, 20.20, «Арена-Рига»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Расписание ЧМ по хоккею 2023

Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2023

Статистика ЧМ по хоккею 2023

Стартовал Fantasy-турнир к чемпионату мира по хоккею-2023!

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ерлан Салгарин
Желаем победы Словакии, и за тур до конца остаёмся в элите! Завтра так же желаем побед Словакии, Швейцарии, и нашей сборной 🇰🇿, играйте в удовольствиие. Латвия пусть смотрит плей-офф по ТВ
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
росхоккей
Если Словения проиграет Словакии в основное время, то казахи себя обезопасят от вылета в пердив. Дальше им можно не напрягаться.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ерлан Салгарин
Ответ spain-hokkey
Казахи очень боятся Словению. Только прикол будет, что сегодня словенцы это спасительное очко получат. Есть предчувствие, что Словения сегодня не вылетит и будет решающая игра за выживание. А завтра надеюсь всё пройдёт как надо и Шутов никаких суперских сейвов не совершит и Словения останется в элите. А Казахстан или Норвегия вылетит до одного места, их проблемы.
С чего взял? Словакия выйграть Словению и Норвегию, а Латвия все в ее руках, зацепять очко у сырников будут в плей-офф, судьи и домашние стены помогут, или сырники спецом сольют, чтоб Словакию за бортом оставить
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ерлан Салгарин
Ответ spain-hokkey
За Словению!
Зачем тебе Словения????
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Альфа Консалтинг
швейцары очень уверенно смотрятся , могут и до финала дойти
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Травницкий
Ответ spain-hokkey
Ну главное, чтобы Словения 1 очко набрала минимум. Главное дотянуть до овертайма, а потом можно бросать играть.
Словакам нужно две победы в основное время или Латвию не обгонят.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PolarBear
Чехам повезло с календарем. Свиссы явно уставшие будут после вчерашней рубки с Канадой. А так свиссы пожалуй бы должны были победить сегодня. Думаю, для первого места в группе и высоким выгодным посевом в плей офф свиссам нужно хотя бы не проиграть чехам сегодня в основное.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cooperad
Сегодня казахи за словаков! Дальше в принципе будем топить за латвийцев, если они в плей офф пройдут
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Красно Белый
Дойче нужна победа
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
spain-hokkey
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ росхоккей
Если Словения проиграет Словакии в основное время, то казахи себя обезопасят от вылета в пердив. Дальше им можно не напрягаться.
Ну главное, чтобы Словения 1 очко набрала минимум. Главное дотянуть до овертайма, а потом можно бросать играть.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Травницкий
Ответ spain-hokkey
Я даже больше скажу, не рискнут Словакия снять вратаря при равном счёте, потому что в случае поражения, у них может быть риск вылета из элиты.
вот именно поэтому Словакия сегодня будет рвать и метать. Им нужно что-нибудь предъявить своим болельщикам, даже если не смогут попасть в плей-офф. Борьба за сохранение места в элите это просто позор для Словакии, страны с такими традициями и родины многих мировых звёзд хоккея.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Травницкий
Ответ spain-hokkey
Да не будут они рвать и метать, просто наберут какие то очки со Словенией, доведут до овертайма, чтобы не было риска вылететь и всё. Да у Словакии были уже случаи, когда боролись за выживание с Италией. https://www.flashscore.com.ua/draw/8EXVf8ve/GC4Y8U0k/#/AZ3x8lGe/table Словакия заняла 7 место и обогнала Италию, её победили в овертайме, там помоему с трудом с ней спаслись в 3 периоде.
зачем спорить. игра покажет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
spain-hokkey
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Дмитрий Травницкий
зачем спорить. игра покажет
0-0 пока что, моменты есть и у Словакии и у Словении
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Травницкий
Ответ spain-hokkey
0-0 пока что, моменты есть и у Словакии и у Словении
по броскам 17:6 после первого
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PolarBear
Ответ spain-hokkey
Швейцария фаворит игру, у Чехии игры нет и состав неочень.
Свиссы, думаю, слишком много сил отдали вчера , с канадцами все выкладываются по полной, потом без сил, а чехи умеют даже без игры , в защите дождаться пары ошибок.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ерлан Салгарин
Ответ spain-hokkey
А чё слабо в решающей игре обыграть Словению, видно боитесь. Нет, нормально будет, чтобы СЛовения сегодня 1 очко минимум взяла и чтобы матч был решающим, кто выигрывает, тот остаётся, а кто проиграет Дивизион 1 Группа А ну радость и счастье, там себе соперников по уровню найдут.
Ну чтоб решающая игра была это вы Словению просите чтоб выйграли Словакию, тогда и будет битва, мы же выйграли их, пусть жопу рвут словенцы, чтоб с нами биться, а проиграют в основное время, значит пердив им обеспечен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий