ЧМ по хоккею 2023. США сыграют с Францией, Швейцария – с Чехией, Словения против Словакии

В Финляндии и Латвии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.

играет со Словенией, США сыграют с Францией, будет противостоять .

Сборные России и Беларуси отстранены от турниров под эгидой ИИХФ.

Группа А

Группа B

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Расписание ЧМ по хоккею 2023

Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2023

Статистика ЧМ по хоккею 2023

Стартовал Fantasy-турнир к чемпионату мира по хоккею-2023!