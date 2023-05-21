ЧМ по хоккею 2023. США сыграют с Францией, Швейцария – с Чехией, Словения против Словакии
В Финляндии и Латвии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.
Сборная Словакии играет со Словенией, США сыграют с Францией, Швейцария будет противостоять Чехии.
Сборные России и Беларуси отстранены от турниров под эгидой ИИХФ.
Группа А
- Дата проведения
- 21 мая, 16.20, «Нокиа Арена»
- Дата проведения
- 21 мая, 20.20, «Нокиа Арена»
Группа B
- Дата проведения
- 21 мая, 16.20, «Арена-Рига»
- Дата проведения
- 21 мая, 20.20, «Арена-Рига»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2023
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