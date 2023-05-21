Винисиус Жуниор считает, что Ла Лига стала чемпионатом расистов.

Вингер «Реала» был удален в конце игры с «Валенсией» (0:1) в 35-м туре. По ходу матча у него возник конфликт с оскорблявшими его зрителями.

«Это происходит не в первый, не во второй и не в третий раз. Расизм в Ла Лиге – привычное явление. Руководство лиги считает это нормальным, федерация считает это нормальным, а соперники лишь поощряют подобное.

Мне очень жаль. Чемпионат, который раньше принадлежал , , , , теперь принадлежит расистам. Эта прекрасная нация приняла меня, я ее полюбил, но она согласна экспортировать образ расистской страны. И мне жаль испанцев, которые не согласны с этим, но сегодня в Бразилии Испания известна как страна расистов.

К сожалению, я не могу защищать Испанию, учитывая все то, что происходит еженедельно. Я согласен. Но я достаточно силен для того, чтобы пойти против расистов до конца. Даже если это будет происходить вдали от этого места», – написал Винисиус.

Винисиус повздорил с фанатами «Валенсии»: он подбежал к трибуне и показывал на кого-то пальцем, болельщики называли его «дурнем». Матч прерывался на 8 минут, Анчелотти успокаивал бразильца

Винисиус получил прямую красную впервые в карьере – за удар в лицо Дуро во время стычки «Реала» с «Валенсией»

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