Винисиус об Испании: «Прекрасная нация согласна на экспорт образа расистской страны. Лига, принадлежавшая Роналду, Месси, Роналдиньо, теперь принадлежит расистам»

Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Валенсия Роналдиньо Лионель Месси Роналдо Винисиус Жуниор расизм дискриминация Футбол

Винисиус Жуниор считает, что Ла Лига стала чемпионатом расистов.

Вингер «Реала» был удален в конце игры с «Валенсией» (0:1) в 35-м туре. По ходу матча у него возник конфликт с оскорблявшими его зрителями.

«Это происходит не в первый, не во второй и не в третий раз. Расизм в Ла Лиге – привычное явление. Руководство лиги считает это нормальным, федерация считает это нормальным, а соперники лишь поощряют подобное.

Мне очень жаль. Чемпионат, который раньше принадлежал Роналдиньо, Роналдо, Криштиану, Месси, теперь принадлежит расистам. Эта прекрасная нация приняла меня, я ее полюбил, но она согласна экспортировать образ расистской страны. И мне жаль испанцев, которые не согласны с этим, но сегодня в Бразилии Испания известна как страна расистов.

К сожалению, я не могу защищать Испанию, учитывая все то, что происходит еженедельно. Я согласен. Но я достаточно силен для того, чтобы пойти против расистов до конца. Даже если это будет происходить вдали от этого места», – написал Винисиус.

Винисиус повздорил с фанатами «Валенсии»: он подбежал к трибуне и показывал на кого-то пальцем, болельщики называли его «дурнем». Матч прерывался на 8 минут, Анчелотти успокаивал бразильца

Винисиус получил прямую красную впервые в карьере – за удар в лицо Дуро во время стычки «Реала» с «Валенсией»

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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89 комментариев

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rigobersong
Рональдиньо никто не освистывал:) При этом вы помните, что он делал шутов из соперников, но все ему аплодировали, а соперники улыбались в ответ!:))
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Fona
Почему не Алаба, почему не Рюдигер, почему не Фати, почему не Камавинга, почему не Дембеле, ..., ....
Каждый раз мелькает только Винисиус, по-моему это не расизм уже, если ты единственный такой угнетенный. Суждение со стороны..
+73
-7
+66
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GuruFutbola
После банановой настойки закусывать надо)
+62
-26
+36
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David Aprasidze
Ответ rigobersong
Рональдиньо никто не освистывал:) При этом вы помните, что он делал шутов из соперников, но все ему аплодировали, а соперники улыбались в ответ!:))
Он даже красной улыбался )
+31
-3
+28
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rigobersong
Помните Маркоса Сенну. Темнокожий Бразилец игравший за сборную Испании, все Испанцы до сих пор ему благодарны за Чемпионат Европы:)) Дело прежде всего в человеке, а Винисиус совсем поплыл и обвиняет уже целую страну в расизме, и после этого он ждет, что его не освистает стадион?:))
+43
-17
+26
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David Aprasidze
А главный расист - Араухо
+18
-3
+15
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Кастро
Ответ David Aprasidze
Он даже красной улыбался )
От улыбки в небе радуга проснется
+16
-2
+14
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Кастро
Ответ Пирс Морган
Пакует чемоданы что ли?
Хочешь взять интервью?
+13
-3
+10
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Men77
Ответ rigobersong
Рональдиньо никто не освистывал:) При этом вы помните, что он делал шутов из соперников, но все ему аплодировали, а соперники улыбались в ответ!:))
Кстати, хороший пример с Роналдиньо. А то защитники Вини делают упор на то. что он якобы возит всех, и за это его не любят и освистывают. То, как возил Роналдиньо, Вини и не снилось, а ему не то, что не улюлюкали, а аплодировали, даже на Бернабеу.
+10
-2
+8
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Your Friend
Ответ rigobersong
Рональдиньо никто не освистывал:) При этом вы помните, что он делал шутов из соперников, но все ему аплодировали, а соперники улыбались в ответ!:))
ему хлопали на Бернабеу
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Пирс Морган
Ответ Кастро
Хочешь взять интервью?
Всегда готов
+9
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Пирс Морган
Пакует чемоданы что ли?
+9
-3
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Игорь Климов
Чего этот Винисиус несёт?
+12
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jwbmwbqvih
Ответ rigobersong
Рональдиньо никто не освистывал:) При этом вы помните, что он делал шутов из соперников, но все ему аплодировали, а соперники улыбались в ответ!:))
Ему Сантьяго Бернабеу аплодировал!!! Это,считаю,многое значит.
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rigobersong
Ответ Men77
Кстати, хороший пример с Роналдиньо. А то защитники Вини делают упор на то. что он якобы возит всех, и за это его не любят и освистывают. То, как возил Роналдиньо, Вини и не снилось, а ему не то, что не улюлюкали, а аплодировали, даже на Бернабеу.
Еще добавлю, что Рональдиньо никогда специально не падал, очень хорошо работал корпусом и всегда боролся до конца с соперником, не выпрашивал фолы, а сам делал игру, футболисты и болельщики видят же все прекрасно!:))
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ZaSvabody
Абсолютно в каждой испанской команде есть темнокожие игроки. И это никогда не было проблемой, количество расистских инцидентов в Испании минимально. Поэтому не надо перекладывать с больной головы на здоровую, в этом просто нет ни малейшей логики. Надо думать над собственным поведением и тогда болельщики (со временем) тоже успокоятся.
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ts_vlad
Ответ belikovda.90
Ты ещё не знаешь как тебя встретят британские фанаты)))
В ЛЧ с ними проблем не было 🤷🏿‍♂️
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Водяра
Ответ rigobersong
Помните Маркоса Сенну. Темнокожий Бразилец игравший за сборную Испании, все Испанцы до сих пор ему благодарны за Чемпионат Европы:)) Дело прежде всего в человеке, а Винисиус совсем поплыл и обвиняет уже целую страну в расизме, и после этого он ждет, что его не освистает стадион?:))
Я помню Айртона Сенну.
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Виктор Войнов
Что то мне подсказывает, что дело не только в цвете кожи Винисиуса ))
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Iamliam
Как то он много говорит. Лучше бы в футбол играл.
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niru
🤡🤡🤡
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nurikkkk
Ответ instasamka
Да который он поднял и съел. И не стал строить из себя жертву/
Говорить о проблеме, не значить строить из себя жертву!
Или по-вашему нормально, когда 40к человек оскорбляют хором одного?
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Oleg
Ему надо к психологу, тот наставление даст как не обращать внимание на окружающих и не позиционировать себя центром мира.
Дискриминация по тем или иным признакам в мире происходит каждый день и никто не орет про оскорбления в свой адрес.
Проще надо быть а не исполнять повестку на волне " черные жизни важны".
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Angusht_17
сам вызывающе себя ведёт, постоянно что-то болтает( как на поле, так и вне его). Так ты получается сам не идеален. Сейчас ещё и драму из всего этого сделал
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Andrey Ashhabadskiy
Угомонись рот
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