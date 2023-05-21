Евролига. «Финал четырех». «Реал» вырвал победу у «Олимпиакоса» и стал 11-кратным чемпионом, «Монако» обыграл «Барселону» в матче за 3-е место

Теги результаты Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Барселона Реал Монако Баскетбол

В воскресенье, 21 мая, в литовском Каунасе завершился «Финал четырех» Евролиги-2022/23.

Испанский «Реал» на последних секундах вырвал победу у греческого «Олимпиакоса» (79:78) и стал новым чемпионом. Точный бросок Серхио Юля за 3 секунды до конца принес мадридскому клубу 11-й титул чемпиона Евролиги.

«Монако» одержал уверенную победу над «Барселоной» (78:66) в матче за 3-е место.

Евролига

Финал четырех

Каунас, Литва

Монако Монако  –  Барселона Испания 78:66 (24:13, 20:15, 16:17, 18:21)
Дата проведения
21 мая, 17.00, «Жальгирис Арена»
Онлайн матча
Монако
Диалло (10), Лойд (9 + 6 передач), Джеймс (3), Браун (2), Мотеюнас (2) – старт; Стразель (14), Окобо (10), Блоссомгейм (9), Холл (9 + 11 подборов), Макунду (4), Монеке (4), Уаттара (2).
Барселона
Миротич (15), Абринес (9), Саторански (7), Лапровиттола (5), Шанлы (2) – старт; Курич (7), Ннаджи (7), Веселы (6), Калинич (4), Мартинес (2), Тоби (2), Йокубайтис (0).

Олимпиакос Греция  –  Реал Испания 78:79 (24:17, 21:28, 18:14, 15:20)
Дата проведения
21 мая, 20.00, «Жальгирис Арена»
Онлайн матча
Олимпиакос
Везенков (29 + 9 подборов), Кэнан (21), Папаниколау (6), Уолкап (0 + 6 передач), Фалль (0) – старт; Маккиссик (14), Слукас (6), Боломбой (2), Ларендзакис (0), Блэк (0).
Реал
Тавареш (13 + 10 подборов), Уильямс-Госс (9), Муса (6), Ндиайе (3), Ханга (2) – старт; Родригес (15 + 9 передач), Хезоня (12), Козюр (11), Руди Фернандес (3), Рэндолф (3), Серхио Юль (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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59 комментариев

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Russ Ivan
Как давний поклонник БК ЦСКА никогда не прощу самую паскудную выходку в истории баскетбола - отравление греками армейцев в 1995г. Прошло почти 30 лет, они даже не соизволили извиниться или просто объясниться.
Победы Реалу, красивого разгрома, заслуженной чашки Чачо Родригесу и Марио Хезоне!
Победы Монако и удачи Майку Джеймсу, а физрук пусть займёт своё законное 4е место бгг...
+32
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Раменки за Динамо
Финал удался, Реал прыгнул выше головы.
+11
0
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Додик Аксель
В первой половине матча Монако легко переигрывает Барсу. Ясик даже и не пытается кипеть, не тот стимул или знает, что дверь открыта на выход.
+9
0
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ДоминаторТенниса
Монако - молодцы, опустили литовского физрука.
+9
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Arturitto
И все-таки Реал!!!Чачо забросил важнейший трехочковый мяч в концовке и аннулировал 29 очков Везенкова и 5 трехочковых Кэнана
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albert_lucky
Пока это одна из лучших игр Евролиги, что я смотрел - упорная борьба и высочайшее мастерство обеих команд!
+7
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Russ Ivan
Чачо и Марио, мои поздравления!!!
Ну и положа руку на сердце, Юль - творец этой победы. Именно его провокация и последующая драка поставили крест на блестящей игре Партизана. Который в этом Ф4 точно бы не был чужим...
+8
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Kz_baller
Самый интересный финал !! Получил удовольствие от просмотра! Болел за Олимпиакос, команда с маленького рынка. Не простительное Уалкапу мазать 2 открытые трешки в конце, попав хоть одну из них исход был бы другим. Но победил сильнейший !!!
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Bezabank2
Это мистер ЭЛЬ СТРАТАСФЕРИКО!!!
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Arturitto
У Реала фартовый,тактически гибкий и очень скромный главный тренер.
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Russ Ivan
Ответ PatologoanatoM
Он и займёт , по именам Барселона вроде именитая, а команды нет вообще
Посмотрел сейчас это сонное убожество 5мин, даже в стоячем баскете физрук бессилен, малыш Джеймс спокойно через руки Миротича кладёт... Это тренер уровня нептунаса или невежиса, там его истерики могут погнать ноунеймов вперёд...
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3pointmaster
деды зарешали в концовке, ред булл окрылил Юля
+5
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Dmitry
Ответ malinin
Так, я не понял - Чус Маттео физрук или нет
Сегодня - нет, но вообще - да 🤣
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Aleksey Novikov
Серхио Родригес лучший
+4
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Мага2101
Ясику все таки пора на выход
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Андрей Хенто
Ну хоть баскетбольный Мадрид порадовал, с победой!
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Nikola Shell
РЕАЛ РЕАЛ РЕАЛ
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-1
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Nikola Shell
Ответ Максим Новиков
А как можно было за две минуты не забить НИЧЕГО? И даже не пытаться зарабатывать штрафные?
Один раз Слукас бросил при +6 ( вроде ) абсолютно ненужную трудную трёху, потом ещё кто-то. Вместо того чтобы идти в проход и искать фол что у них получалось сами себя наказали
+3
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fedorbazaykin
Ответ malinin
Так, я не понял - Чус Маттео физрук или нет
Да, он самостоятельно тренировал уже много лет, в "Реале" 8 лет ассистентом был,он точно не физрук
+3
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Arturitto
Чемодан в зубы и ай да в Литкабелс,физручело!
+3
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Vic7tor
Получить в свои руки самую дорогую команду Европы и три года ничего с ней не выиграть... Войти в историю вторым после Обрадовича матерщинником. Интересно, Жальгирис ему снова доверят? Там хорошо работали без него Предлагаю заменить всех игроков Барсы, как не справившихся!
+4
-1
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Миндия Диас
Ответ malinin
Так, я не понял - Чус Маттео физрук или нет
он даже вожатый
+3
0
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Arturitto
Барселона быстренько проиграла и спешит на свой рейс
+3
0
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Arturitto
Олимпиакос ведя плюс 6 за четыре минуты до конца матча стали тупо сушить матч и убивать время.За это и поплатились.Чем-то их поражение похоже на поражение ЦСКА в одно очко им же с важным сумасшедшинка корявым победным броском Принтезиса
+2
0
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albert_lucky
Играешь 34 игры в регулярке, 5 матчей в плей-офф, а потом проигрываешь всё в одной игре финала четырех. Как у ЦСКА: "Никогда такого не было и вот опять."
+2
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