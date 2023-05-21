Евролига. «Финал четырех». «Реал» вырвал победу у «Олимпиакоса» и стал 11-кратным чемпионом, «Монако» обыграл «Барселону» в матче за 3-е место

В воскресенье, 21 мая, в литовском Каунасе завершился «Финал четырех» Евролиги-2022/23.

Испанский «Реал» на последних секундах вырвал победу у греческого «Олимпиакоса» (79:78) и стал новым чемпионом. Точный бросок Серхио Юля за 3 секунды до конца принес мадридскому клубу 11-й титул чемпиона Евролиги.

«Монако» одержал уверенную победу над « ой» (78:66) в матче за 3-е место.

Финал четырех

Каунас, Литва

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

УНИКС впервые чемпион – как?! А что с ЦСКА, который играл в финалах 21 год подряд?

Главная роль в ремейке «Белые не умеют прыгать» – у рэпера Джека Харлоу. Он обожает баскетбол, тренировался с помощью Кавая и снимал Тайлера Хирро

«На драфте он бы ушел выше Леброна... даже если бы сломал обе ноги». НБА уже помешалась на Вембаньяме