Евролига. «Финал четырех». «Реал» вырвал победу у «Олимпиакоса» и стал 11-кратным чемпионом, «Монако» обыграл «Барселону» в матче за 3-е место
В воскресенье, 21 мая, в литовском Каунасе завершился «Финал четырех» Евролиги-2022/23.
Испанский «Реал» на последних секундах вырвал победу у греческого «Олимпиакоса» (79:78) и стал новым чемпионом. Точный бросок Серхио Юля за 3 секунды до конца принес мадридскому клубу 11-й титул чемпиона Евролиги.
«Монако» одержал уверенную победу над «Барселоной» (78:66) в матче за 3-е место.
Финал четырех
Каунас, Литва
- Дата проведения
- 21 мая, 17.00, «Жальгирис Арена»
- Монако
- Диалло (10), Лойд (9 + 6 передач), Джеймс (3), Браун (2), Мотеюнас (2) – старт; Стразель (14), Окобо (10), Блоссомгейм (9), Холл (9 + 11 подборов), Макунду (4), Монеке (4), Уаттара (2).
- Барселона
- Миротич (15), Абринес (9), Саторански (7), Лапровиттола (5), Шанлы (2) – старт; Курич (7), Ннаджи (7), Веселы (6), Калинич (4), Мартинес (2), Тоби (2), Йокубайтис (0).
- Дата проведения
- 21 мая, 20.00, «Жальгирис Арена»
- Олимпиакос
- Везенков (29 + 9 подборов), Кэнан (21), Папаниколау (6), Уолкап (0 + 6 передач), Фалль (0) – старт; Маккиссик (14), Слукас (6), Боломбой (2), Ларендзакис (0), Блэк (0).
- Реал
- Тавареш (13 + 10 подборов), Уильямс-Госс (9), Муса (6), Ндиайе (3), Ханга (2) – старт; Родригес (15 + 9 передач), Хезоня (12), Козюр (11), Руди Фернандес (3), Рэндолф (3), Серхио Юль (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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