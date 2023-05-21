«Атлетико» выиграл 4 из 5 последних матчей, разгромив «Осасуну» – 3:0. Карраско, Сауль и Корреа забили
«Атлетико» дома разгромил «Осасуну» (3:0) в 35-м туре Ла Лиги.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
В составе «Атлетико» отличились Янник Феррейра Карраско, Сауль Ньигес и Анхель Корреа.
Мадридцы выиграли 4 из 5 последних матчей, уступив лишь «Эльче» (0:1).
- Дата проведения
- 21 мая, 17.15, «Ванда Метрополитано»
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Атлетико –
Грбич, Молина, Хименес, Эрмосо, Витцель, Карраско (Регилон, 85), Коке (Барриос, 84), Сауль, Де Поль (Кондогбиа, 85), Гризманн (Мартин, 90), Мората (Корреа, 46).
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Осасуна –
Эррера, Пенья (Ибаньес, 68), Аридане, Давид Гарсия, Санчес, Торро (Муньос, 75), Монкайола, Орос, Рубен Гарсия (Барха, 68), Чими Авила (Хуан Крус, 46), Будимир (Кике Гарсия, 68).
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