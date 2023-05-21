«Атлетико» выиграл 4 из 5 последних матчей, разгромив «Осасуну» – 3:0. Карраско, Сауль и Корреа забили

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«Атлетико» дома разгромил «Осасуну» (3:0) в 35-м туре Ла Лиги.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

В составе «Атлетико» отличились Янник Феррейра Карраско, Сауль Ньигес и Анхель Корреа.

Мадридцы выиграли 4 из 5 последних матчей, уступив лишь «Эльче» (0:1).

Атлетико – Осасуна 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
21 мая, 17.15, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 44 Карраско, 2:0 – 62 Сауль, 3:0 – 82 Корреа.
АтлетикоГрбич, Молина, Хименес, Эрмосо, Витцель, Карраско (Регилон, 85), Коке (Барриос, 84), Сауль, Де Поль (Кондогбиа, 85), Гризманн (Мартин, 90), Мората (Корреа, 46).
ОсасунаЭррера, Пенья (Ибаньес, 68), Аридане, Давид Гарсия, Санчес, Торро (Муньос, 75), Монкайола, Орос, Рубен Гарсия (Барха, 68), Чими Авила (Хуан Крус, 46), Будимир (Кике Гарсия, 68).
Предупреждения:
Будимир (28), Пенья (65).

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9 комментариев

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Egor Aleksandrovich
гризи 13+13 в этом сезоне Ла Лиги, вау.
+11
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AnMe
Гриз лучший игрок ЛЛ 🔥🔥🔥 шикарный сезон провел
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окечуква
Сауль вроде как оживает понемногу.
+2
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S.A.N.
Реабилитировались за прошлый тур, но походу потеряли Морату. у Атлетико 3 игры за 8 дней и количество травм просто дичь, ротации вообще нет. Чоло скоро самому придётся в поле выбегать.
+2
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Игорь Климов
Атлетико победы!
+6
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Скорый поезд
Уверенно взяли 3 очка.
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Игорь Климов
Атлетико с победой!
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Игорь Климов
Ответ AnMe
Гриз лучший игрок ЛЛ 🔥🔥🔥 шикарный сезон провел
Да, отлично сыграл он в этом сезоне!
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