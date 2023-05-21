«Спартак» – ЦСКА. 0:1 – Медина забил на 37-й. Онлайн-трансляция

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Хесус Медина онлайны Футбол

ЦСКА в гостях играет со «Спартаком» в московском дерби в 28-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

Спартак – ЦСКА 1:1 (первый тайм)
Дата проведения
21 мая, 16.30, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 37 Медина, 1:1 – 43 Промес.
СпартакСелихов, Джикия, Чернов, Литвинов, Томаш Тавареш, Хлусевич, Зобнин, Промес, Зиньковский, Игнатов, Соболев.
ЦСКААкинфеев, Гайич, Мойзес, Дивеев, Виллиан Роша, Медина, Здьелар, Мендес, Обляков, Заболотный, Чалов.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

113 комментариев

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Сергей Жарковский
Хочется красивого скоростного футбола с обилием опасных моментов и корзиной забитых голов! Желаю обеим командам честной борьбы, сохранять дух своих клубов!А победит сильнейший!👏👏👏
+18
-2
+16
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proshka
Ответ Ein
Это унижение 🐽! Что на данный момент, куда интереснее)
То есть ты на за свою команду болеешь, а против другой? Чтобы кого-то унизить? Интересная логика
+15
-3
+12
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Кино Музыка
В нашем чемпионате с третьесортными легами и заранее назначенным чемпионом эти матчи единственные, что вызывают повышенный интерес. Удачи, парни.
+22
-12
+10
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proshka
Вперёд Спартак! Верю в успех, болею всем сердцем!
+14
-7
+7
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Ильдар Фарукшин
Думаю будет достойная игра. Обе команды покажут лучший свой футбол
+8
-1
+7
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Гусеконь
и это не жёлтая? Сколько можно прощать? Грубят в центре, чтобы сорвать все быстрые атаки
+7
0
+7
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megafon Megafon
В перерыве могут сразу жалобу накатать на судейство, чтобы потом не ю тратить время
Бггг
+7
-1
+6
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Владислав Дудкин
Ответ Кино Музыка
В нашем чемпионате с третьесортными легами и заранее назначенным чемпионом эти матчи единственные, что вызывают повышенный интерес. Удачи, парни.
Ну назначенный не назначенный, Зенит сейчас объективно сильнейший. Это я как армеец говорю
+9
-3
+6
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Arman FCSM
Победы "Спартаку"! 🔴⚪
+9
-3
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el shaarawy92
Ответ Pelerin
Да вы издеваетесь. Там нет оффсайда)
угараешь что-ли)
+8
-2
+6
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Pelerin
Ответ el shaarawy92
у спартачей ничего нового) заговоры и заговоры
Это у тебя штампы в голове. Теперь об ошибках судьи писать нельзя?
+6
-1
+5
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Константин Акимов
Ответ Ein
Только победа ЦСКА и поражение Ростова, дадут нам сегодня СЕРЕБРО!!!
а "СЕРЕБРО" энта 2-ой раунд квалификации ЛЧ или 3-й)))))
+8
-3
+5
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Makar833
В этом голе весь Спартак второго круга - три паса и гол, вся защита курит)
+5
-1
+4
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Гусеконь
хорошо, что Абаскаль притащил в команду своего лимитчика Тавареша.
Из-под него забили
+5
-2
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Max Zhomkov
Тавареш клоун 🤡 у своей штрафной между прокинул, потерял мяч и сфолил на жёлтую
+6
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Max Zhomkov
ну да, такое ощущение по повтору что коленом залез. Норм судьи разобрались
+5
-2
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Рамин Халики
где желтая ?
+3
0
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Mars1104
Акинфеев топ
+3
0
+3
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xomamb
защита у спартачка дырявая, понимайте как хотите
+5
-2
+3
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Pelerin
Ответ el shaarawy92
угараешь что-ли)
Если бы боковой не поднял флаг, ВАР бы его поддержал, и засчитали бы гол
+2
0
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Гусеконь
а тут комментаторы сразу оффсайд видят :D
+3
-1
+2
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Кирилл
Ответ Dima91Caps
где там офсайд? https://i.ibb.co/xDyJ9Bj/242424.jpg
Колено Игнатова, не, не в офсайде ?)
+4
-2
+2
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Юрий Тюмин
Ну что спартак 1: 1..чтоб не орали афсайд..тоже можем сказать правильно забили
+3
-2
+1
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Pelerin
Ответ Айнур Гайсин
Спартак будто бы любительская команда, вообще ничего не может создать, играют просто индивидуально или бей беги, что случилось весной не могу понять
Мгновенная карма ;)
+2
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Pelerin
Ответ Dima91Caps
где там офсайд? https://i.ibb.co/xDyJ9Bj/242424.jpg
Дело даже не в этом. Сантиметр дальше, сантиметр ближе. Но зачем боковой поднял флаг - он физически не мог видеть там оффсайд. Пусть ВАР разбирается
+2
-1
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