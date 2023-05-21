«Спартак» – ЦСКА. 0:1 – Медина забил на 37-й. Онлайн-трансляция
ЦСКА в гостях играет со «Спартаком» в московском дерби в 28-м туре Мир РПЛ.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 21 мая, 16.30, «Открытие Банк Арена»
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Спартак –
Селихов, Джикия, Чернов, Литвинов, Томаш Тавареш, Хлусевич, Зобнин, Промес, Зиньковский, Игнатов, Соболев.
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Бггг
Из-под него забили