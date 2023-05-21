«Спартак» – ЦСКА. 0:1 – Медина забил на 37-й. Онлайн-трансляция

ЦСКА в гостях играет со «Спартаком» в московском дерби в 28-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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