«Атлетико» вышел на 2-е место в Ла Лиге, опередив «Реал» на 1 очко за 3 тура до конца чемпионата
«Реал» упустил вторую строчку в таблице Ла Лиги за три игры до конца чемпионата.
Команда Карло Анчелотти сегодня уступила «Валенсии» (0:1) в 35-м туре. Ее опередил «Атлетико», разгромивший «Осасуну» (3:0) несколькими часами ранее.
Между мадридскими клубами одно очко – 72 против 71.
«Атлетико» до конца сезона сыграет с «Эспаньолом», «Реал Сосьедад» и «Вильярреалом», «Реал» – с «Райо Вальекано», «Севильей» и «Атлетиком».
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Не представляю «летучих мышей» в Сегунде
Что-то по тому, как сильно горело у игроков реала и по тому, как они отчаянно наваливались на ворота бедной Валенсии, не было похоже, что "ничего страшного"))
Скажите ему кто нибудь, что в футбол играть нужно - двигаться по полю
Но получится ли при таком самодуре-президенте как у летучих мышей спастись в след сезоне - большой вопрос