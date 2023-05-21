«Атлетико» вышел на 2-е место в Ла Лиге, опередив «Реал» на 1 очко за 3 тура до конца чемпионата

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Валенсия Осасуна Атлетико Ла Лига Диего Симеоне Футбол

«Реал» упустил вторую строчку в таблице Ла Лиги за три игры до конца чемпионата.

Команда Карло Анчелотти сегодня уступила «Валенсии» (0:1) в 35-м туре. Ее опередил «Атлетико», разгромивший «Осасуну» (3:0) несколькими часами ранее.

Между мадридскими клубами одно очко – 72 против 71.

«Атлетико» до конца сезона сыграет с «Эспаньолом», «Реал Сосьедад» и «Вильярреалом», «Реал» – с «Райо Вальекано», «Севильей» и «Атлетиком».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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38 комментариев

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rigobersong
Наш реал просто сконцентрировался на победе в ЛЧ!:)) Выкусите хейтеры!:)😎
+61
-23
+38
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4r9dd4xr9n
Как бы я не симпатизировал Реалу , но Винисиус это просто катастрофа , очень мерзкий в плане поведения на поле и удалился оставив команду в меньшинстве , да , для Реала матч ничего не решал , но так тоже нельзя
+27
-7
+20
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JENNINGS
Пусть проиграли. Тот самый момент, когда действительно ничего страшного. «Реал» чисто доигрывает сезон, а очки нужны именно «Валенсии».
Не представляю «летучих мышей» в Сегунде
+27
-12
+15
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v.belorussky
Ответ JENNINGS
Пусть проиграли. Тот самый момент, когда действительно ничего страшного. «Реал» чисто доигрывает сезон, а очки нужны именно «Валенсии». Не представляю «летучих мышей» в Сегунде
"Тот самый момент, когда действительно ничего страшного."

Что-то по тому, как сильно горело у игроков реала и по тому, как они отчаянно наваливались на ворота бедной Валенсии, не было похоже, что "ничего страшного"))
+17
-3
+14
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Роман Буянов
Судя по тому, как играет Атлетико последние месяцы - он заслуживает второго места намного больше Реала
+13
0
+13
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Buharoid
Какая же Винисиус паскуда, боже. И ведь опять начнет черную карту разыгрывать.
+20
-9
+11
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MrWillSee
Ответ 4r9dd4xr9n
Как бы я не симпатизировал Реалу , но Винисиус это просто катастрофа , очень мерзкий в плане поведения на поле и удалился оставив команду в меньшинстве , да , для Реала матч ничего не решал , но так тоже нельзя
Оставил в меньшинстве на 97 минуте?)
+10
-4
+6
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Djone Evans
Бензема мёртвый !
Скажите ему кто нибудь, что в футбол играть нужно - двигаться по полю
+5
-1
+4
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Рэд Уайт
мерзость удалили вот те новость,он через матч должен красные получать
+8
-5
+3
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LaffyTaffy
И у Атлетико и у Реала сложный календарь. Интересная будет битва за 2 место
+1
0
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Отабек 11
По моему 2 место или 3 уже не имеет значения. Нужно просто доиграть сезон и всё. Пусть молодёжь заигрывают.
+1
-1
0
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Данил
Ответ Роман Буянов
Судя по тому, как играет Атлетико последние месяцы - он заслуживает второго места намного больше Реала
если бы не глупейший слив Эльче вообще всё было бы по красоте. Но Атлетико не Атлетико без вот такого
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TJ tigra
Ответ MrWillSee
Оставил в меньшинстве на 97 минуте?)
А как же - реал борется до конца? Мне эту мантру болелы часто пишут. Вини и правда подвёл.
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Burel
Ответ rigobersong
Наш реал просто сконцентрировался на победе в ЛЧ!:)) Выкусите хейтеры!:)😎
ахахаха 😂😂😂
+10
-10
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ JENNINGS
Пусть проиграли. Тот самый момент, когда действительно ничего страшного. «Реал» чисто доигрывает сезон, а очки нужны именно «Валенсии». Не представляю «летучих мышей» в Сегунде
Для болельщиков команды(которые приезжают на стадион или смотрят игры по тв) каждый матч что-то решает, и они не хотят видеть команду которая играет в пол ноги.
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Rub1k
Кстати, интересный факт! Почти все на этом сайте считают Атлетико "автобусом", так как не смотрят игры! А на деле во второй половине сезона(условные 20 туров) они самая атакующая команда лиги с 40 голами)
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Седесим Куиндесимов
Срочно продлить контракт с Анчелотти!1!1
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Седесим Куиндесимов
Анчелотти аут
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ЭлектроВеник
ахахаха, теперь сливки немного подпортятся на 3 месте
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Алексей Тарасюк
На бумаге в Атлетико гораздо сложнее последние 3 игры. Скорее всего, финишируют таки на 3-м месте
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Теннисный абсолют
А если бы еще осенью в футбол играли, то сейчас бы выше Бадалонки были
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llolishe
Ну как говорится-за 2 тайм на поле дважды было что два мяча и это не помогло Реалу забить гол Валенсии за 105 минут матча
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Алексей Игоревич
Доигрывает сезон Реал, еще и спасает Валенсию от вылета

Но получится ли при таком самодуре-президенте как у летучих мышей спастись в след сезоне - большой вопрос
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atomio
Первый мадридский занял свое достойное место 👍🏻
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