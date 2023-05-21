«Реал» упустил вторую строчку в таблице Ла Лиги за три игры до конца чемпионата.

Команда Карло Анчелотти сегодня уступила «Валенсии» (0:1) в 35-м туре. Ее опередил «Атлетико», разгромивший «Осасуну» (3:0) несколькими часами ранее.

Между мадридскими клубами одно очко – 72 против 71.

«Атлетико» до конца сезона сыграет с «Эспаньолом», «Реал Сосьедад» и «Вильярреалом», «Реал» – с «Райо Вальекано», «Севильей» и «Атлетиком».

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