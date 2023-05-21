Виллиан Роша: «Соболев повернулся ко мне и потрогал свой причиндал. Колоссальное неуважение. Я показал это судьям, а меня удалили, вопиющая ошибка»
Виллиан Роша выразил негодование по поводу своего удаления в игре ЦСКА со «Спартаком» (1:2).
«Игрок «Спартака» проявил колоссальное неуважение ко мне. На стадионе присутствуют женщины и дети. Надо более уважительно относиться к этим людям.
Он повернулся ко мне и потрогал свой причиндал. Я показал судьям, что ко мне было применено, а меня удалили. Это вопиющая ошибка судьи. Надо посмотреть повтор, я не пытался показать этот жест судье, я пытался донести судье, что показали мне», – сказал защитник ЦСКА.
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когда ты дважды показал этот же жест - все женщины и дети отвернулись?
а если бы дельфин жопу голую показал, ты бы тоже перед боковым и Карасевым трусы снял?
А по-моему таки имеет. Любой жест - способ коммуникации, в которой от контекста зависит почти всё.
Во вторых судья СОЗНАТЕЛЬНО игнорировал этот момент, хотя четко видел его!
Если бы Роша не стал Показывать его судье, этот эпизод сознательно заиграли бы.
Кроме тогоРоша показал целую серию жестов. Он сначала пальцем показывает на глаза, затем на соболева, затем на себя и затемнаВАР. И только потом цитирует жест соболева. (иначе жест заиграют).
Судья все прекрасно понимал и четко осозновал, что жест не к нему .
По такой логике за любую цитату и за любую прямую речь человек несет ответственность