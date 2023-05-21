Виллиан Роша выразил негодование по поводу своего удаления в игре ЦСКА со «Спартаком» (1:2).

«Игрок « » проявил колоссальное неуважение ко мне. На стадионе присутствуют женщины и дети. Надо более уважительно относиться к этим людям.

Он повернулся ко мне и потрогал свой причиндал. Я показал судьям, что ко мне было применено, а меня удалили. Это вопиющая ошибка судьи. Надо посмотреть повтор, я не пытался показать этот жест судье, я пытался донести судье, что показали мне», – сказал защитник .

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