Виллиан Роша: «Соболев повернулся ко мне и потрогал свой причиндал. Колоссальное неуважение. Я показал это судьям, а меня удалили, вопиющая ошибка»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Матч ТВ Александр Соболев Виллиан да Силва Роша Футбол

Виллиан Роша выразил негодование по поводу своего удаления в игре ЦСКА со «Спартаком» (1:2).

«Игрок «Спартака» проявил колоссальное неуважение ко мне. На стадионе присутствуют женщины и дети. Надо более уважительно относиться к этим людям.

Он повернулся ко мне и потрогал свой причиндал. Я показал судьям, что ко мне было применено, а меня удалили. Это вопиющая ошибка судьи. Надо посмотреть повтор, я не пытался показать этот жест судье, я пытался донести судье, что показали мне», – сказал защитник ЦСКА.

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286 комментариев

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Товарищ Наркотик
Ответ red hikkikomori
Гениально конечно он судье решил это объяснить 😂
А как ещё? Языка он не знает, там эпизод вообще замять хотели
+440
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+383
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red hikkikomori
Гениально конечно он судье решил это объяснить 😂
+364
-98
+266
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Олигофрен
не оправдываю дельфина, но...
когда ты дважды показал этот же жест - все женщины и дети отвернулись?
а если бы дельфин жопу голую показал, ты бы тоже перед боковым и Карасевым трусы снял?
+302
-94
+208
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Goldstream
Болельщик всегда объяснит, как поставить эти два жеста на одну доску. Вот уже и появился аргумент: "жест наказывается в любом случае, контекст не имеет значения".

А по-моему таки имеет. Любой жест - способ коммуникации, в которой от контекста зависит почти всё.
+113
-21
+92
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Николай Иванов
Ответ red hikkikomori
Гениально конечно он судье решил это объяснить 😂
Во первых судье он показывал серию жестов. Сначала на глаза, затем пальцем на соболева,затем на ВАР и только потом на причиндалы! Судья прекрасно ОСОЗНОВАЛ, что это прямая речь, а не жест в отношении судьи.
Во вторых судья СОЗНАТЕЛЬНО игнорировал этот момент, хотя четко видел его!
Если бы Роша не стал Показывать его судье, этот эпизод сознательно заиграли бы.
+99
-16
+83
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Николай Иванов
Ответ Yojeg
Глупо было повторять его жест.
Что делать если судья отчетливо видел этот жест, но сознательно его игнорировал? Тогда бы просто не заметили.

Кроме тогоРоша показал целую серию жестов. Он сначала пальцем показывает на глаза, затем на соболева, затем на себя и затемнаВАР. И только потом цитирует жест соболева. (иначе жест заиграют).

Судья все прекрасно понимал и четко осозновал, что жест не к нему .

По такой логике за любую цитату и за любую прямую речь человек несет ответственность
+76
-10
+66
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ruy9obryb590
Ответ Товарищ Наркотик
А как ещё? Языка он не знает, там эпизод вообще замять хотели
Эменике за жест тоже верно удалили в свое время?
+70
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Yojeg
Глупо было повторять его жест.
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Gremlin
Ответ Isa Babaev
Комментарий удален пользователем
А кто с него объяснения просил? Судьи всё видели, их сейчас толпа на стадионе и перед мониторами.
+53
-11
+42
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Severfan
Роша показал свой жест, объясняя что ему показал дельфино только по одной причине: СУДЬИ НИКАК НЕ РЕАГИРОВАЛИ на ситуацию
+66
-25
+41
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Alex Korolev
Ответ red hikkikomori
Гениально конечно он судье решил это объяснить 😂
Интересно как бразилец русскому должен это объяснить. Да ещё на эмоциях.
+35
-4
+31
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igls54
Мерзкий дельфин с грязными намеками.
+50
-22
+28
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Rundatgame
Как же тупо отмазывать удаление Роши тем, что он "он тоже показал, два раза!!!" Одно дело показать в игре с целью оскорбления в метре от сидящего соперника, другое дело с целью объяснения произошедшего судьям во время паузы.
+29
-7
+22
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Stilet525
Рошу упрекают в том, что он повторил жест Соболева, но ведь до этого был уже подобный жест Соболева в адрес Роши, и судьи его проигнорировали. Тоже самое было бы и в этот раз, ведь судьи опять пропустили этот момент, и поэтому Роша, не от большого ума и в силу не знания русского языка, как мог привлек внимание арбитров на языке жестов. Ладно бы жёлтую дали за активную апелляцию к судьям и аплодисменты, но нет же Карась прикинулся оскорблённым и удалил игрока, фактически поощрив подлейшее поведение Соболева в течении всего матча.
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+15
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fussballer
Соболь ему лично показал, а он сам на всю страну.
+42
-27
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Никита Самарин
Зачем показывать этот жест судьям (аж два раза)?🤦‍♂️
+30
-16
+14
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mezin
Ответ Николай Иванов
Что делать если судья отчетливо видел этот жест, но сознательно его игнорировал? Тогда бы просто не заметили. Кроме тогоРоша показал целую серию жестов. Он сначала пальцем показывает на глаза, затем на соболева, затем на себя и затемнаВАР. И только потом цитирует жест соболева. (иначе жест заиграют). Судья все прекрасно понимал и четко осозновал, что жест не к нему . По такой логике за любую цитату и за любую прямую речь человек несет ответственность
Для этого есть ВАР. Совсем необязательно теребонькать перед 24 000 зрителей, чтобы доказать свою правоту.
+32
-19
+13
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Severfan
Ответ Goldstream
Болельщик всегда объяснит, как поставить эти два жеста на одну доску. Вот уже и появился аргумент: "жест наказывается в любом случае, контекст не имеет значения". А по-моему таки имеет. Любой жест - способ коммуникации, в которой от контекста зависит почти всё.
на всех матчах при стандартах когда футболистов показывают крупным планом видно, что они трогают свои причиндалы (вполне нормальная ситуация). по логике игнорирования контекста, любой контакт рук с гениталиями должен караться удалением, прецедент уже есть, как оказалось
+30
-18
+12
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DeniSM
А для людей на трибуне в чем различие между твоим жестом и жестом Соболева? …
+43
-31
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Олигофрен
Ответ Isa Babaev
Комментарий удален пользователем
может быть на английском или просто попросить посмотреть Вар? Думаю, что Вар он выучил и прекрасно понимает, что это. А по итогу поступил безбашенно, хоть и не так как дельфин.
+14
-3
+11
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Severfan
Ответ Андрей Катиков
Есть ВАР. Но у роши нет мозгов
что такое уповать на ВАР показала ситуация с выдуманным пенальти. Рошу полностью поддерживаю, как и большинство адекватных болельщиков. А отношение страны к соболево знают даже нефутбольные люди
+24
-13
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Британский шпион
Ахахахах мясо еще и пытается обосновать позорнейшее удаление Роши, какой колхоз, я не могу))
+15
-4
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teto
Когда в штрафной защитник играет рукой, то все игроки второй команды сразу хватаются за руку и обращаются к арбитру пытаясь привлечь его внимание и продемонстрировать что произошло, на случай если судья слепой. Вполне естественное поведение. В данной ситуации было то же самое.
+13
-2
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Алексей Кузнецов
Ответ Никита Самарин
Зачем показывать этот жест судьям (аж два раза)?🤦‍♂️
Потому что бригада Карасёва, они то второй мяч на поле не могут заметить, то это. Приходится показывать, чтобы прозрели.
+22
-11
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Дмитрий Махаев
Ответ Товарищ Наркотик
А как ещё? Языка он не знает, там эпизод вообще замять хотели
Хорошо что не решил достать и помахать, для полной наглядности момента)) Но Соболев канеш подтвердил свою репутацию мерзкого игрочишки.
+11
-1
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