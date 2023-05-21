Месси отдал 16 голевых пасов за сезон Лиги 1. Лишь у де Брюйне столько в топ-чемпионатах
Никто в топ-лигах не отдал за этот сезон больше голевых передач, чем Лионель Месси.
На 8-й минуте матча против «Осера» форвард «ПСЖ» сделал пас под удар Килиану Мбаппе, и тот оформил дубль.
Всего у аргентинца 16 ассистов в текущем розыгрыше Лиги 1. В топ-чемпионатах столько набрал лишь полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне. При этом у Месси на матч меньше.
Подробно со статистикой 35-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Месси 18.12.2022 обрел бессмертие и вечную славу.
Остальное уже не имеет смысла.
Тогда Серия А >АПЛ.