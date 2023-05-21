Месси отдал 16 голевых пасов за сезон Лиги 1. Лишь у де Брюйне столько в топ-чемпионатах

Никто в топ-лигах не отдал за этот сезон больше голевых передач, чем Лионель Месси.

На 8-й минуте матча против « » форвард « » сделал пас под удар , и тот оформил дубль.

Всего у аргентинца 16 ассистов в текущем розыгрыше Лиги 1. В топ-чемпионатах столько набрал лишь полузащитник « » Кевин де Брюйне. При этом у на матч меньше.

Подробно со статистикой 35-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

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