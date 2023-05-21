Месси отдал 16 голевых пасов за сезон Лиги 1. Лишь у де Брюйне столько в топ-чемпионатах

Теги Осер ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига рейтинги Кевин де Брюйне Килиан Мбаппе Футбол

Никто в топ-лигах не отдал за этот сезон больше голевых передач, чем Лионель Месси.

На 8-й минуте матча против «Осера» форвард «ПСЖ» сделал пас под удар Килиану Мбаппе, и тот оформил дубль.

Всего у аргентинца 16 ассистов в текущем розыгрыше Лиги 1. В топ-чемпионатах столько набрал лишь полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне. При этом у Месси на матч меньше.

Подробно со статистикой 35-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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82 комментария

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nonm79
Французы все равно обосрут. Это ж надо было так неудачно команду выбрать🤦‍♂️
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+64
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Raindrop Drop Top
Ох уж этот пешеход бьющий все рекорды, страшно подумать что бы было если бы он начал бегать 🤣
+50
-7
+43
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Oleg
Ответ nonm79
Французы все равно обосрут. Это ж надо было так неудачно команду выбрать🤦‍♂️
Да уже плевать на них.
Месси 18.12.2022 обрел бессмертие и вечную славу.
Остальное уже не имеет смысла.
+52
-11
+41
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AminO2
И предголевая при первом голе. По сути, оба мяча сделал Лео за пару минут.
+48
-13
+35
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rigobersong
Пока хейтеры плачут, Месси идет за очередным титулом!:) 15+16 в Чемпионате!:)😎
+34
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rigobersong
Ответ nonm79
Французы все равно обосрут. Это ж надо было так неудачно команду выбрать🤦‍♂️
Все относительно, для Месси удобная локация, недалеко от Барселоны, вполне престижные и не самые сложные трофеи, опять же перезагрузка и выигрышь трофеев со сборной в этот период!:)
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Пирс Морган
Живая легенда
+28
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dimkaa1
Ответ Геннадий Тимченко
молодец, как всегда неудержим в играх с командами нижней части таблицы👏
Почему остальные не неудержимы в играх с командами нижней части?
+20
-2
+18
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Красная стрела
Не смотрю чемп. Но мне кажется, что он еще и в лайтовом режиме это всё делает. Хотел бы, увеличил бы вдвое.
+16
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Tutto Putto
Черт он это делает без желания играть, просто ходя пешком, это лучший игрок всех времён
+15
-3
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ rigobersong
Пока хейтеры плачут, Месси идет за очередным титулом!:) 15+16 в Чемпионате!:)😎
Налегке и пешком. Чисто прошёл эту игру и забавляется с детишками😎
+13
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Молодой Френки
Чтобы отдавать голевые нужно обладать видением поля и хорошим пасом, в чем Месси почти нет равных. Так что, корректно сравнивать Английский и Французкий чемпионат в его случае. Он бы так же отдавал голевые, если бы не больше. А учитывая что партнеры по ПСЖ портят каждую вторую его потенциальную голевую, я вообще в этом не сомневаюсь
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belikovda.90
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Ответ nobrainnopain
А когда Франция стала топ чемпионатом?🤣
А чем Осер хуже Осасуны?
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belikovda.90
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Ответ S100 Winner
Просто смехотворно приравнивать результативность французской лиги к результативности в АПЛ. Де Брюйне играет в интенсивнейшей и самой топовой лиге, а Лига фермеров входит в топ исключительно формально, и то лишь на 5ом месте по силе
Ты думаешь, что против Эвертоном и Лидсов Месси тоже не отдаст голевую
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Raindrop Drop Top
Там еще смело можно собрать нарезку из 20 шикарнейших голевых, которые Мбаппе заруинил
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rigobersong
Ответ nobrainnopain
А когда Франция стала топ чемпионатом?🤣
Всегда была, это же не лига бедуинов:)
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Комил Мирзаев
легендарный величайший лучше игрок история футбол!!!
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Greatest Of All Time
Надеюсь когда завершит карьеру, будет 450 ассистов у него. А это вечный рекорд.
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кто-то
И здесь он лучший! Невероятный игрок! Лучший в истории!
+4
-1
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Игорь Климов
Лео Месси держит свой высокий бомбардирский уровень во всех турнирах, молодец!
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belikovda.90
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Ответ Oleg
Потому что когда одна команда 5 раз за 6 лет берет чемпионство, это и есть фермер лига.
Получается АПЛ тоже лига фермеров
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belikovda.90
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Всё угорают с Лиги 1, а как будто в Ла Лиге или в АПЛ он меньше отдаст
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Oleg
Ответ vulturecrow
только Ницца была на стадии 1/4 еврокубков в этом году. ни одной французской команды не было в полуфиналах. Италия, Англия, Испания, Португалия, Германия - вот топ-лиги. даже чемпионаты Бельгии и Нидерландов выглядят сильнее французского. а Франция делит 8-9 места со Швецарией.
Лихо ты все раскидала)
Тогда Серия А >АПЛ.
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Oleg
Ответ Валера, настало твое время...
Ну в АПЛ точно меньше. Более плотная, более контактная, более энергозатратная лига. На самом деле хотелось бы посмотреть Лео в АПЛ, когда он был огонь. Когда темп выше и прессинг жёстче…
В ЛЧ посмотри как для Лео технически удобны АПЛовские деревяшки.
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Экспертное мнение
По сути принесет Парижу второе чемпионство подряд, тогда как без него сливали чемпионат Лиллю, вот и вся разница.
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