Впервые в истории НХЛ все 4 первых матча серий за выход в финал Кубка Стэнли завершились в овертаймах

Теги Каролина Флорида Кубок Стэнли Даллас НХЛ рекорды Вегас Хоккей

Все 4 первых матча финалов конференций в НХЛ завершились в овертаймах – впервые в истории.

Сегодня «Вегас» обыграл «Даллас» (3:2 ОТ) во втором матче финала Запада (2-0). 

Первую победу в серии «Голден Найтс» тоже одержали в овертайме.

В финале Востока «Флорида» дважды обыграла «Каролину» в овертаймах, первая игра серии стала 6-й по продолжительности в истории НХЛ (команды сыграли 4 дополнительных периода). 

Это первый случай в истории НХЛ, когда во всех 4 первых матчах серий за выход в финал Кубка Стэнли (финалов конференций или полуфиналов плей-офф) победитель не был определен в основное время. 

7 комментариев

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Марсель Объелся
Это ещё наверное первый случай в истории, когда в финалах конференций что в НХЛ что в НБА никто не может размочить счёт (два по 3:0 и два по 2:0)
+20
-1
+19
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samus13
так это и не случайно! команды действительно ровные! имеют шансы и Даллас, и Каролина перевернуть серии
+20
-3
+17
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ɔculpa
Ответ shtrafbat
Следующие оба матча будут определяющими в обеих сериях!
Они будут определяющими, если счета в серии станут по 3-0, а если счёт станет 2-1, то определяющим это ещё не будет. Это будет просто началом к необходимому.
+7
-1
+6
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Олег Усов
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днори собрались потому что
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1111shramis1111@gmail.com
У нас каждый день история.
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