Впервые в истории НХЛ все 4 первых матча серий за выход в финал Кубка Стэнли завершились в овертаймах
Все 4 первых матча финалов конференций в НХЛ завершились в овертаймах – впервые в истории.
Сегодня «Вегас» обыграл «Даллас» (3:2 ОТ) во втором матче финала Запада (2-0).
Первую победу в серии «Голден Найтс» тоже одержали в овертайме.
В финале Востока «Флорида» дважды обыграла «Каролину» в овертаймах, первая игра серии стала 6-й по продолжительности в истории НХЛ (команды сыграли 4 дополнительных периода).
Это первый случай в истории НХЛ, когда во всех 4 первых матчах серий за выход в финал Кубка Стэнли (финалов конференций или полуфиналов плей-офф) победитель не был определен в основное время.
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