Впервые в истории НХЛ все 4 первых матча серий за выход в финал Кубка Стэнли завершились в овертаймах

Все 4 первых матча финалов конференций в НХЛ завершились в овертаймах – впервые в истории.

Сегодня « » обыграл « » (3:2 ОТ) во втором матче финала Запада (2-0).

Первую победу в серии «Голден Найтс» тоже одержали в овертайме.

В финале Востока « » дважды обыграла «Каролину» в овертаймах, первая игра серии стала 6-й по продолжительности в истории (команды сыграли 4 дополнительных периода).

Это первый случай в истории НХЛ, когда во всех 4 первых матчах серий за выход в финал Кубка Стэнли (финалов конференций или полуфиналов плей-офф) победитель не был определен в основное время.