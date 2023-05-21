«Краснодар» разгромил «Ростов» (3:0), забив все три мяча к 33-й минуте
«Ростов» проиграл в гостях «Краснодару» (0:3) в 28-м туре Мир РПЛ.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Краснодар» установил окончательный счет уже к 33-й минуте: забили Алексей Ионов, Джон Кордоба и Александр Кокшаров.
- Дата проведения
- 21 мая, 19.00, «стадион Краснодар»
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Краснодар –
Агкацев, Алонсо, Панталеао (Литвинов, 46), Рамирес, Ионов (Баняц, 89), Пина, Сперцян, Волков (Петров, 90), Баши (Ахметов, 75), Кордоба (Кокшаров, 29), Олусегун.
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Ростов –
Песьяков, Лангович, Прохин, Мелехин (Чернов, 46), Сильянов, Глебов, Миронов, Щетинин (Уткин, 75), Байрамян (Тугарев, 75), Полоз (Тошевски, 63), Голенков (Комаров, 63).
- Предупреждение:
- Мелехин (41).
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
"Ростову" собраться и играть.