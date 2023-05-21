«Краснодар» разгромил «Ростов» (3:0), забив все три мяча к 33-й минуте

«Ростов» проиграл в гостях «Краснодару» (0:3) в 28-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Краснодар» установил окончательный счет уже к 33-й минуте: забили Алексей Ионов, Джон Кордоба и Александр Кокшаров.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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