«Краснодар» разгромил «Ростов» (3:0), забив все три мяча к 33-й минуте

Теги Ростов премьер-лига Россия Краснодар онлайны Футбол

«Ростов» проиграл в гостях «Краснодару» (0:3) в 28-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Краснодар» установил окончательный счет уже к 33-й минуте: забили Алексей Ионов, Джон Кордоба и Александр Кокшаров.

Краснодар – Ростов 3:0 (3:0, 0:0)
Дата проведения
21 мая, 19.00, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Ионов, 2:0 – 10 Кордоба, 3:0 – 33 Кокшаров.
КраснодарАгкацев, Алонсо, Панталеао (Литвинов, 46), Рамирес, Ионов (Баняц, 89), Пина, Сперцян, Волков (Петров, 90), Баши (Ахметов, 75), Кордоба (Кокшаров, 29), Олусегун.
РостовПесьяков, Лангович, Прохин, Мелехин (Чернов, 46), Сильянов, Глебов, Миронов, Щетинин (Уткин, 75), Байрамян (Тугарев, 75), Полоз (Тошевски, 63), Голенков (Комаров, 63).
Предупреждение:
Мелехин (41).

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Статистика Мир РПЛ

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132 комментария

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Spartakus1984
Рано Ростову медали.
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расформировать московские кабинеты
Ответ Spartakus1984
Рано Ростову медали.
лучше Ростов,чем такая мерзкая команда как Спартак
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+16
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Такие дела
Ответ Фрош
Как же мерзко ведут себя комментаторы Матч-ТВ - в открытую топят за Краснодар, с какой, мля, стати???! Ладно болелы москвы, они дальше ближайшего метро мыслями ходить не могут. Была бы возможность, вообще не смотрел бы этот лютый срам. Мерзкий Генич и прочая гнусь этого канала портят все впечатление от футбола. Наша молодая команда борется на равных с питерскими и московскими госклубами, которые играют в "гостях" полчемпионата, не выезжая из москвы. Нет, этого не видим, топим за кого угодно, хоть за тот же Краснодар, в котором 3/4 состава леги и тренер забугорный. Фу сто раз.
Зря ты. Краснодар за игру любят болелы всех команд, не только комментаторы
+14
-2
+12
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xomamb
Кучерявый шарлатан теперь будет рассказывать, что главная задача колхоза на сезон не вылететь успешно выполнена
+18
-7
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Vaksinator
а оборона ростова на матч выйдет?
+10
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Adjusted
Лишь бы Кордоба успел восстановиться к кубку.
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Igbin
И при таком плотном графике Краснодар продолжает побеждать! Уверенно побеждать!
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Ростов-на-Дону
Краснодар с уверенной победой.
"Ростову" собраться и играть.
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gans.gans.73
Кордоба лучший наконечник Рпл сейчас....
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Pelerin
Такой Ростов и 4 место Ахмату сольëт. А разговоров то было про призы, даже судейство не помогло...
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инок
Краснодар и его болел с уверенной победой!
+10
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Виталий Желтоусов
Кокшаров отомстил за отца (увольнение с поста гл. тренера ГК Ростов Дон ( жен).
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+6
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The_Omen
Ответ Артем Гладских
Боевой матч. Уверен голов много будет. Игра будет открытая . Удачи Ростову) а Краснодару пожелаю победы в кубке)
Много голов, уже 2, а всего 10 минут сыграли
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avcgloronalduMU
Краснодар хочет кубок и может, ЦСКА так себе
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Kit244098
Карпин сам виноват. Хреновый он тренер. Не может работать на дистанции. Он просто физически загнал команду. Они сейчас в функциональной яме. Уже не первую игру Ростов плохо двигается. А их сила не в умении играть в футбол, а в работоспособности. Такой уж у команды рисунок)) Для них главное физика, функционал и выносливость. А этого в последних играх нет. Краснодар ничего великого не показывает. Нету никаких у них сверхскоростей. А с мячом они всегда лучше обращались, нежели Ростов. Не вижу я сегодня у Валеры никаких козырей против Ивича.
+6
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Павел Колесников
Вывод: не ругайтесь с Геничем
+6
-1
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Андрей Катиков
У Карпина все мысли о матчах сборной
+6
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Виталий Киселев
На поле была одна команда
+5
0
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Тимур Жуков
Ответ gans.gans.73
Кордоба лучший наконечник Рпл сейчас....
Согласен! ОН ТОП для РПЛ. У меня есть фотка с ним. Он часто в магазине у нас бывает
+4
0
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Сергей Жарковский
Южное дерби - это круто!
+5
-1
+4
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Виталий Желтоусов
Ответ Vladvenk
Так гандболисткам забивал бы… ФК в этой войне ни при чем.
но он же не гандболистка - это всё ирония на фоне разгрома (((
+4
0
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Виталий Киселев
Ответ Фрош
Южная Америка+Африка обыграли наш Ростов - впрочем, не в первый раз. Ну, и лукавый с ними.
Счёт на табло , остальное лирика
+5
-1
+4
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Seltic
Ответ Spartakus1984
Просто пенальти перестали ставить
В пользу Спартака не перестали.
+4
0
+4
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Артем Гладских
Боевой матч. Уверен голов много будет. Игра будет открытая . Удачи Ростову) а Краснодару пожелаю победы в кубке)
+6
-2
+4
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Viktor Poljakov
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Ну что, есть ещё "порох в пороховницах" у Ростова?
Мой не радужный прогноз: КРУПНО ПРОИГРАЕМ КРАСНОДАРУ......
+4
-1
+3
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