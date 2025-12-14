Черчесов присутствует на матче Серии А «Милан» – «Сассуоло»

Главный тренер «Ахмата » Станислав Черчесов находится в Милане.

В воскресенье, 14 декабря, он вместе с сыном, Станиславом, присутствует на «Сан-Сиро» на матче 15-го тура Серии А «Милан » – «Сассуоло ».

Грозненская команда, которую тренирует Черчесов, в отпуске до 8 января.