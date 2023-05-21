Кубок Стэнли. «Вегас» принимает «Даллас» во 2-м матче финала Запада

Теги результаты Кубок Стэнли Даллас НХЛ Вегас Хоккей

«Вегас» принимает «Даллас» во 2-м матче финала Западной конференции.

Кубок Стэнли

Финал Запада

Вегас – Даллас 1:1 (перерыв)
Дата проведения
21 мая, 22.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 2 Хейсканен (Сутер, Гленденинг)
1:1 – 10 Стоун (Маршессо, Стивенсон)

Счет в серии: 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Кубка Стэнли

55 комментариев

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Defensore
Ответ Donotbother
Команда молодости нашей, Та самая, что с детства я топлю!
Вегас?)
+17
0
+17
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HCBV
Спасибо что ранний матч, хоть одну ночь нормально поспать. Если конечно они в овертаймы не затянут...
+11
0
+11
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Crenk
За ЕвгенияДадонова !
+10
-2
+8
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paha
Сегодня Барбашев и Дадонов сделают хет-трики , скриньте, ставлю юрту Осетина ))
+12
-4
+8
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Alexey Alexeev
За Павелски
+6
-2
+4
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ни первый_ни последний
смотрю игру и обалдеваю как нхл себя рекламирует, продакшн, реклама кубка стэнли ролики разные.вот это я понимаю борьба за зрителя на тв и на арене. А кхл это колхоз пускай учатся у нхл, но пока у руля третьяк всё так и будет. А то они хотят привлеч много людей говорил морозов, а толку если лига колхозная и ничего делать не умеет. За 15 лет лигу можно было нормально поднять, но у нас наоборот лимиты вводят итд, даже сайт кхл ущербный хоть бы его сделали нормально.
+4
0
+4
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Михаил Зюбин
Финал: Вегас - Флорида. (кто только мог это предсказать...)
+4
-1
+3
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Donotbother
Ответ Defensore
Вегас?)
Ну Кракен же не играет)
+4
-1
+3
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TR31HK
Ответ Михаил Зюбин
Финал: Вегас - Флорида. (кто только мог это предсказать...)
Ну Вегас вполне предсказуемо, первые на западе, а Флорида приятная неожиданность, спасибо Бобу за это, и так держать!!!!
+4
-1
+3
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Джон Мщузавсех
Ответ Суворов Антон
Золотая мечта складывается из ежедневных, но безупречных маленьких свершений. Думаю Лас_Вегас эту игру заберёт, а так же заберёт и серию в целом.. Ставлю на финал: Лас_Вегас vs Флорида!
Напишите в спортлото.
+5
-2
+3
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Crenk
Ответ Михаил Зюбин
Финал: Вегас - Флорида. (кто только мог это предсказать...)
Не сбрасывайте Даллас
Там в первой игре все закончилось на тоненького
И в отличии от Каролины у Звёзд впереди домашние игры
+2
0
+2
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Donotbother
Команда молодости нашей,
Та самая, что с детства я топлю!
+4
-2
+2
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Диандерталец
Рыцари должны же своему бывшему наставнику навалять за то, что тот провалил им в своё время серию с тем же Далласом. Доказать, так сказать, что это была его вина, а не их
+2
0
+2
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Montreal
Дело в том что с большооооой вероятность обладатель кубка в другой паре .
+2
0
+2
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LaffyTaffy
зачем они поставили матч на полдень по вегасскому времени? Игроки же не проснулись еще
+1
0
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LaffyTaffy
кто где смотрит? дайте ссылку пожалуйста!
+1
0
+1
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TBFTT
Хотелось бы, что бы Вегас проходил дальше, так как для Флориды Вегас думаю будет более удобным соперником. Так же ликвидируется претендент на Кон Смайт Хинтц и вратарь у Даласа хороший.
+1
0
+1
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dudkinrs82
Даёшь 2-0
+1
0
+1
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Donotbother
Ответ Defensore
Вегас?)
😎
+3
-2
+1
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Андрей Трубецкой
Вегас на классе выше
+1
0
+1
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Диандерталец
Полководец Рыцарей в золотых доспехах уравнивает шансы! Великий уравнитель!
+1
0
+1
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TR31HK
Ответ HCBV
Спасибо что ранний матч, хоть одну ночь нормально поспать. Если конечно они в овертаймы не затянут...
Зря про овертаймы вспомнил...
+1
0
+1
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Диандерталец
Ребята из европейской части страны поздравляю! Завтра понедельник - день хороший, чтобы хоть выспаться перед работой.
+2
-1
+1
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Melnikov1968
За Вегас!!!
+1
0
+1
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LaffyTaffy
Ответ ни первый_ни последний
смотрю игру и обалдеваю как нхл себя рекламирует, продакшн, реклама кубка стэнли ролики разные.вот это я понимаю борьба за зрителя на тв и на арене. А кхл это колхоз пускай учатся у нхл, но пока у руля третьяк всё так и будет. А то они хотят привлеч много людей говорил морозов, а толку если лига колхозная и ничего делать не умеет. За 15 лет лигу можно было нормально поднять, но у нас наоборот лимиты вводят итд, даже сайт кхл ущербный хоть бы его сделали нормально.
так там люди делают КАЧЕСТВО. и хоккеисты играют в КАЧЕСТВО.
а у нас КХЛ это лига для распила, псевдопатриотизма и ничего более. и игроки соответствующие, донные, шлак со всего мира, который не нужен в других лигах.
+1
-1
0
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