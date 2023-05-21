Кубок Стэнли. «Вегас» принимает «Даллас» во 2-м матче финала Запада
«Вегас» принимает «Даллас» во 2-м матче финала Западной конференции.
Финал Запада
- Дата проведения
- 21 мая, 22.00, «T-Mobile Arena»
Счет в серии: 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Там в первой игре все закончилось на тоненького
И в отличии от Каролины у Звёзд впереди домашние игры
Та самая, что с детства я топлю!
а у нас КХЛ это лига для распила, псевдопатриотизма и ничего более. и игроки соответствующие, донные, шлак со всего мира, который не нужен в других лигах.